EYT’li çalıştıran işverenin kafası karıştı

Haberin Devamı

EYT düzenlemesiyle birlikte bir düzenleme daha yapıldı; EYT’den yararlanıp emekli olanlar, aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde, yani Sosyal Güvenlik Destek Primi’ne (SGDP) tabi çalışmaya başlamaları halinde, bu kişilerin işverenlerine yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkı tanındı.

İşveren hissesi için uygulanacak bu 5 puanlık indirim Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Aynı işyerinde çalışmaya devam etmeyip başka işyerinde çalışmaya başlayanlar için bu destek uygulanmıyor. Ayrıca, aynı işyerinde belirli bir süre çalışıp başka işyerine geçenler de bu destekten faydalanamıyor.

Haberin Devamı

5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgeleri, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin yasal süresinde ödemeleri, SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekiyor.

Ancak 5 puanlık sigorta prim indirimi işverenlerde kafa karışıklığı yaratmış olacak ki SGK, genel bir yazı yayınlayarak, açıklama yapma ihtiyacı duydu.

Peki kafa karışıklığı nereden kaynaklanıyor? EYT düzenlemesine göre yaş şartı dışında sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartını sağlayanlara emekli aylığı bağlanıyor. Ancak kimi işverenler 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olup; sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartını yerine getiren, üzerine bir de yaşı da dolduranlar için de 5 puanlık prim indiriminden yararlanmışlar.

SGK HAZİNE’YE GÖRÜŞ SORDU

Tereddütler üzerine SGK, prim teşvikini ödeyen Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, ‘Yaşı dolduranlar için de işverene 5 puanlık prim desteği verilecek mi?’ diye soruyor. Bakanlık da, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olanlardan yaş şartına bakılmaksızın yaşlılık aylığı bağlanması sebebiyle ortaya çıkabilecek istihdam kaybının önüne geçmek için 5 puanlık prim indirimi getirildiğini vurgulayarak, 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı çalışmaya başlayıp, yaş şartını tamamladıktan sonra emekli aylığı bağlananların bu teşvikten yararlanamayacağını belirtiyor.

Haberin Devamı

O KİŞİLER İÇİN DESTEK YOK

Özetleyecek olursak, 5 puanlık prim indirimi sadece EYT’den emekli olanlar için geçerli. İkincisi, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup; hem çalışma süresini hem prim ödeme gün sayısını hem de yaş şartını yerine getirenler, aynı işyerinde çalışmaya devam ederlerse işveren 5 puanlık sigorta prim indiriminden yararlanamıyor.

Örneğin; erkek bir çalışan, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmuş, 25 çalışma yılını ve 5975 prim gün sayısının yanında emeklilik için gerekli olan 58 yaşını da doldurmuşsa, işveren o çalışan için 5 puanlık prim teşviki alamıyor. Ama aynı çalışan, örneğin, 50 yaşındaysa, işveren 5 puanlık prim teşvikinden yararlanıyor.