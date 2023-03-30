EYT’de merak edilenler

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Soru: İlk sigorta girişim 1. 9.1999, 4/A’lı olarak başladım. Sonrasında kamuda 4/C’li olarak çalışmaya başladım. Doğum borçlanması için başvurdum 600 gün çıktı. Toplam prim günüm 6611. Borçlanma yaptığımda EYT’den emekli olabilir miyim? 43 yaşındayım. Nursel G.

Cevap: 4/C’li olarak EYT’den yararlanıp emekli olabilirsiniz. Prim gün sayısınız emeklilik için yetmiyor ancak 600 gün doğum borçlanması yaptığınızda 7211 prim günü dolduruyorsunuz, bu durumda da 4/C’li kadın çalışanlar için gerekli olan 7200 prim gün sayısına ulaşmış oluyorsunuz ve emekliliğe hak kazanıyorsunuz.

EMEKLİ OLAMAZSINIZ

Soru: 1973 doğumluyum. 31.11.1989 SSK’lı işe başladım. Buradan 144 günüm var. Sonrasında askere gittim. Sonradan Bağ-Kur’lu olarak çalıştım. Toplamda 6168 prim günüm ve 31 yıl sigortalılık sürem var. EYT’den yararlanabilir miyim? Mehmet T.

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Cevap: Eylül 1999 önce sigorta girişli olduğunuz için EYT’li oluyorsunuz. Ancak Bağ-Kur üzerinden emekli olacaksınız. Bunun için de 9000 prim günü doldurmanız gerekiyor. Askerlik borçlanması yapabilirsiniz ki, bu durumda prim gününüz 540 gün artar. Yine de 6708 prim gününüz oluyor ve 2292 gün prim eksiğiniz bulunuyor. Ya isteğe bağlı sigortalı olacaksınız ya da yeniden çalışmaya başlayıp eksik günlerinizi tamamladığınızda EYT’den emekli olabilirsiniz.

9000 PRİM GÜNE TAMAMLAYACAKSINIZ

Soru: 16.3.1978 doğumlu ve Temmuz 1998 SGK girişliyim. 2007 de kırtasiye dükkânı açarak Bağ-Kur’lu oldum. EYT’den yararlanıp emekli olabilir miyim? Marmara Kırtasiye

Cevap: Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olduğunuz için EYT’den yararlanabileceksiniz. SGK’dan prim gün sayınızı belirtmemişsiniz. Bu durumda Bağ-Kur’dan emekli olacaksınız. Bunun için de 9000 prim günü doldurmanız gerekiyor. Bağ-Kur’dan prim gün sayınız 5760. 3240 prim gününüz eksik. Toplam prim gününüzü 9000 güne tamamladığınızda EYT’den emekli olabilirsiniz.

9000 İŞ GÜNÜNÜ BEKLEYECEKSİNİZ

Soru: 4/A’lı olarak 1.7.1999’da işe başladım. 1.8.2009’da Bağ-Kur’a geçtim. Halen de Bağ-Kur’lu olarak devam ediyorum. Toplam 7702 prim günüm var. 9000 iş gününü beklemek zorunda mıyım?

Servet B.

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Cevap: SSK’lı olarak başlasanız da son 7 yıllık hizmet süresi olan Bağ-Kur kapsamında olduğunuz için Bağ-Kur’lu olarak EYT’den yararlanacaksınız. Bağ-Kur’lular için de 9000 prim gün şartı aranıyor. Dolayısıyla 9000 iş gününü beklemek durumundasınız.

BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAKSINIZ

Soru: SSK’lı olup 6484 pirim ödenmesi ve 20 yıl hizmet vermiş bir EYT’liyim. Başvurumu yaptım. SGK’dan emekli maaşımın her ayın 23’ünde alacağım bildirildi. Merak ettiğim konu ne kadar maaş alacağım. Nisan ayına emekliliğim yetişecek mi? Bayram ikramiyesinden yararlanabilecek miyim? Okan M.

Cevap: Emekli aylığını hesaplama formülü biraz karışık. Prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, gelişme hızı gibi faktörler emekli aylığının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Ortalama aylık kazancın, prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucu emekli aylığı tutarı belirleniyor. Ortalama aylık kazanç da dönemsel tüketici enflasyonuna göre hesaplanıyor ve büyüme hızı üzerine ekleniyor. Güncellenmiş aylık kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucu emekli maaşı belirleniyor, bu maaş da geçmiş enflasyon oranında artırılıyor. Bu yılın başındaki yüzde 30’luk maaş zammından siz de yararlanacaksınız. Bu hesaplama sonrası maaşınız 7500 liranın altındaysa yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 7500 lira olacağından bu rakamı alacaksınız. Mart ayında EYT için başvuranların nisan ayında emekli maaşının yetişeceği tahmin ediliyor. Bu durumda 2000 liralık bayram ikramiyesi de alacaksınız.

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PRİM BORCU OLAN YARARLANAMAZ

Soru: 4/A’lı olarak 1998 yılında işe başladım. 5350 prim günüm var. 2015 yılında Bağ-Kur’lu oldum. Toplam 6800 prim günüm var. Belirli tarihten sonra primlerimi ödemedim. EYT’den yararlanabilir miyim? Kamil T.

Cevap: 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olduğunuz için EYT’den yararlanabiliyorsunuz. Bağ-Kur üzerinden emekli olacaksınız ve 9000 prim günü doldurmanız gerekiyor. Ancak Bağ-Kur prim borcunuz olduğu için EYT’den yararlansanız bile emekli olamazsınız.