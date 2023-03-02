EYT tamam, işte tüm merak edilenler

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Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulduktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Mart ayı içinde düzenlemeden yararlanmak isteyenler, emeklilik için dilekçelerini vermeleri halinde nisan ayından itibaren emekli aylıklarını alabilecekler.

Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında EYT düzenlemesinde staj sürelerinin emeklilikte hesaba katılması ve 3600 günle kısmi emeklilik hakkı tanınması gibi bazı değişiklikler yapılması da bekleniyordu ancak bu değişiklikler kabul görmedi. Sadece EYT’den yararlanıp, emekli olacakların aynı işyerinde çalışmaya yeniden başlamaları halinde yüzde 5’lik sosyal güvenlik destek primi indiriminden yararlanmak için yasada tanınan 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı. Bunun dışında Genel Kurul’da başka bir değişikliğe gidilmedi. Bu da şu anlama geliyor; stajda geçen süreler emeklilikten sayılmayacak. EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu’ndan kabul edilerek yasalaşmasıyla 24 yıllık emeklilikte yaşa takılanların sorunu da çözülmüş oldu. Peki, kimler düzenlemeden yararlanacak? Madde madde anlatayım.

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KİMLER HEMEN EMEKLİ OLACAK?

- İlk sigortalı olduğu tarih 9 Eylül 1999 (bu tarih dahil) ve bu tarihten önce olan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı dahil tüm emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecek.

- EYT düzenlemesiyle 5000 ila 5975 arasında değişen kademeli prim gün sayısı ve çalışma yılı aynı kalırken, emeklilik için yaş şartı kalktı.

- SSK’lı kadın çalışanlar 20 çalışma yılını (hizmet yılı) ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları; erkek çalışanlar ise 25 çalışma yılını ve ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim günü doldurmaları halinde yaşa bakılmadan emekli olabilecek.

- Bağ-Kur’lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanabilecek.

- 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı’na bağlı memurlardan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecekler.

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KADEMELİ PRİM UYGULANACAK

- SSK’lı çalışanlar kademeli prim gün sayısına göre emekli olabilecek. Erkeklerde ilk sigortalı olduğu tarih 23 Kasım 1980 öncesi olanlar ile kadınlarda 23 Mayıs 1985 öncesi olanlar için 5000 prim günü yeterli. Bu tarihlerden sonra sigortalı olan kadın ve erkek çalışanlar için 5975 güne kadar çıkan kademeli prim güne ihtiyaç var.

- 1987’de ilk kez sigortalı olan erkek çalışan, 25 hizmet yılını ve 5375 prim günü doldurduğunda yaşa bakılmadan emekli olabilecek. 1987’de ilk kez sigortalı olan kadın çalışan ise 20 hizmet yılını ve 5225 prim günü doldurduğunda yaş şartı olmadan emekli olabilecek.

- 7 Eylül 1999 tarihinde SSK’lı olan erkek çalışan 5.975 prim gün ve 25 çalışma yılını doldurduğunda yaşa bakılmadan emekli olurken; aynı tarihte işe başlayan kadın çalışan ise 20 çalışma yılını, 5975 prim gününü doldurduğunda kaç yaşında olursa olsun emeklilik için başvurabilecek.

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- Prim gün sayısı eksik olan kadın çalışanlar doğum borçlanması yapabilecek. Bir çocuk için 720 gün, iki çocuk için 1.440 gün, üç çocuk için 2.160 gün borçlanılabilir.

- Prim gün sayısı eksik olan erkek çalışanlar askerlik borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayıp emekli olabilecek. Askerde geçirilen sürenin tamamı veya bir kısmı için borçlanma yapılabilir. Askerlik süresi için en çok 540 gün borçlanılabilir.

- Erkek çalışanlar, askerlik borçlanması yaparak, sigortalılık tarihini öne çekebilecek. Bu imkândan yararlanmak için ilk sigortalı olduğu tarihten önce askere gidilmiş olması gerekiyor.

DEPREM BÖLGESİNE YENİ İMKÂN

- EYT düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra emeklilik dilekçesinin Mart ayında verilmesi halinde ilk emekli maaşları Nisan ayında hesaplara yatacak. Böylece Nisan ayındaki Ramazan Bayramı’ndan dolayı ilk bayram ikramiyesi de alınabilecek.

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- Prim gün sayısı, çalışma yılı eksik olan çalışanlar prim günlerini veya çalışma yıllarını ne zaman tamamlarsa, o tarihte yaş şartı aranmadan EYT’den yararlanıp, emekli olabilecek.

- Düzenlemeden yararlanıp, emekli olmak isteyenler, yasa Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerine gitmelerine gerek kalmadan e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

- Depremin etkilediği, OHAL ve afet bölgesi ilan edilen illerde EYT’den yararlanacaklara imkânlar sağlanarak, sosyal güvenlik sistemi ödemeleri ertelendi. Buna göre, depremin etkilediği illerde borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlardan son ödeme tarihi 6 Şubat ila 31 Ağustos tarihleri arasında olanlar için son ödeme tarihi 31 Ağustos olarak dikkate alınacak.