EYT çıksa da faydalanamazsınız

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Cevap: Eşinizin çalışma yılı prim gün sayısı örtüşmüyor. 23 yıl bilfiil çalışma yılı olan birinin prim gün sayısının da 8 bin günden fazla olması lazım. Eşinizin durumunda 20 yıl çalışıp, 5975 prim günü doldurduğunda 55 yaşında emekli olunuyor. Eşinizin prim gün sayısı 446 gün eksik. Bu durumda 1999 öncesi sigortalı da olsa EYT düzenlemesinden yararlanamaz.

PRİM GÜN SAYISI EKSİK

Soru: Eşim (kadın) 1996 yılında sigortalı oldu. Sigorta gün sayısı 2586. EYT yasası ile emekli olabilmesi için gün sayısı 3600 gün mü olması lazım, 5000 gün mü? Ufuk G.

Cevap: Eşinizin 1996’nın hangi ayında sigorta girişi olduğunu belirtmemişsiniz. 1996’nın mayıs ayından önceki aylardaysa 5825 prim günü, mayıs ayından sonra ise 5900 prim günü doldurması gerekiyor. Bu durumda EYT’ye yönelik bir düzenleme olsa da eşiniz yararlanamaz.

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ASKERLİK BORÇLANMASI KATKI SAĞLAR

Soru: 1978 doğumluyum. 1.12.1996 sigorta başlangıcım ve 4300 yatmış prim günüm var. Askere 1997’de gittim, 550 gün borçlanma hakkım var. 2011 ve 2014 arası 1.050 gün Bağ-Kur primim yatırıldı. Şu anda bir hastanede SSK’lı olarak çalışmaktayım. Askerlik borçlanması yapmalı mıyım? Uğur K.

Cevap: Sizin durumunuzda 25 yıl çalışıp, 5825 prim günü doldurduğunuzda 56 yaşında emekli olunuyor. Hizmet birleştirmesi yaptığınızda toplam prim gün sayınız 5350. Askerlik borçlanması yaptığınızda 5900 prim güne çıkıyorsunuz ve bu emeklilik için yeterli prim gün sayısı. Ancak çalışma yılınız eksik. Çalışma yılınız eksik olduğu için EYT’den yararlanamazsınız. Prim gün sayınızı artırmak için şimdiden borçlanabilirsiniz. Ayrıca bu yılın sonuna kadar borçlanma yaparsanız 2023’e göre daha ucuz borçlanmış olursunuz.

DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİRSİNİZ

Soru: EYT’yi bekliyorum 1999 öncesi sigortaya girişim var 24 yılı tamamladım. 5100 prim günü olan kadın çalışanım. Doğum borçlanması yapmalı mıyım? Sibel Ş.

Cevap: Eğer 1986 öncesi sigorta girişliyseniz prim gün sayınız yeterli. Ancak bu tarihten sonra sigorta girişiniz varsa sigortalı olduğunuz tarihe göre emeklilik için gerekli prim gün sayısı 5150 ila 5975 prim gün arasında değişiyor. EYT ile ilgili düzenlemenin içeriği henüz net değil. O nedenle borçlanma ile prim gün sayısını tamamlayanların düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacağı da şimdilik belirsiz. Aralık sonuna kadar durum netleşecek. Bu kapsamda borçlanma yapıp yapmamanız size kalmış ama sene sonuna kadar doğum borçlanması yaparsanız 2023’e göre daha ucuz borçlanmış olursunuz, bu da sizin için avantajlı olur.

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EMEKLİ MAAŞINA ETKİSİ OLMAZ

Soru: EYT’liyim. Bordro brütüm 19.284 TL’ydi. EYT çıkana kadar bu brüt civarı iş bulabilirsem 6 ay kadar çalıştığımda emeklilik maaşıma ciddi etkisi olur mu? İş çıkış tarihim olan 31 Ekim sonrası EYT çıkış tarihine kadar olan arayı boş geçirmeden bu brütte bir işte çalışarak devam etmem emeklilik

maaşı içinavantajlı mı? Arzu D.

Cevap: EYT düzenlemesi bu yılın sonunda Meclis gündemine gelecek ve yasalaştıktan sonra da 2023’ün ilk aylarında uygulanmaya başlayacak. EYT çıkana kadar 4 ay ya da 6 ay çalışmanızın emekli maaşına katkısı pek olmayacaktır.

EYT MEMURLARI KAPSAMAZ

Soru: 1977 doğumlu bayanım. İşe giriş tarihim 1996 ve SSK başlangıç. Ancak 2008yılından bu yana memur olarak çalışıyorum. 20 fiili hizmet yılını doldurduğumda SSK başlangıcım olmasına karşın yaşa bakılmaksızın EYT çıktığında emekli olma şansım var mı? Mustafa D.

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Cevap: EYT ile ilgili düzenlemenin detayı henüz netleşmedi ve düzenlemenin memurları kapsayıp kapsamayacağı da henüz net değil. Ancak son bilgiler göre EYT’nin memurları kapsamayacağı yönünde. Yine de düzenleme 1999’un eylül ayı öncesinde memuriyete başlayan kişilerin yaş şartının değiştirilmesine yönelik olsa bile siz bu düzenlemeden yararlanamazsınız.