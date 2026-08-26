Ev kadınlarına çalışmadan emeklilik imkânı

Haberin Devamı

Cevap: Ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışma 2024 yılından beri konuşuluyor ve bu konuda belirli çalışmalar yapıldı. Aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev kadınları isteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek. Ancak bu konuda henüz bir gelişme yok. Ne zaman gündeme geleceği de belli değil. Ev kadınları isteğe bağlı sigortalı olarak, bugün de sosyal güvenlik kapsamına girebiliyor. Çalışmaya ara vermiş olanlar ya da prim gün sayısı eksik olanlar da isteğe bağlı sigortalı olup eksik prim gün sayılarını tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir.

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler SGK’nın, isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesini doldurmaları yeterli. Bildirgeyi doldurduktan sonra hangi ilde ikamet ediyorsanız oranın SGK merkezine ya da il müdürlüğüne başvurulması gerekiyor. Başvuruyu yaptıktan ve SGK da başvuruyu kabul ettikten sonra artık sigortanız başlıyor. Geçmişte isteğe bağlı sigortalı olup da iptal eden ya da sistemden çıkanlar yeniden başvurabilirler. Bunun için de yine SGK’ya, sigortalılığın yeniden başlaması için talep dilekçesi ile başvurmak yeterli. İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar, Bağ-Kur kapsamında sayılıyor ve Bağ-Kur’luların sahip olduğu şartlara tabi oluyorlar. İsteğe bağlı sigortalı olduğunuzda Bağ-Kur’a prim ödeniyormuş sayılıyorsunuz ve 9000 gün (25 yıl) prim ödeyip, 65 yaşında emekli olabiliyorsunuz.

Haberin Devamı

İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar aylık ödeyecekleri prim tutarını kendileri belirliyor. Asgari ücretin yüzde 33’ü, en çok da asgari ücretin 9 katının yüzde 33’ü kadar prim ödeyebiliyorsunuz. Primi ne kadar yüksek öderseniz emekliliğinizde de o kadar yüksek maaş alırsınız. 2026 yılı asgari ücret brüt 33 bin 30 TL. En düşük ödenecek prim aylık 10 bin 899, en yüksek 98 bin lira.

Sadece ev hanımları değil; SSK, Bağ-Kur gibi herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışanlar ile sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan veya part-time çalışanlar, 18 yaşını doldurmuş olmak koşulu ile isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. İsteğe bağlı sigortalı olunduğunda genel sağlık sigortası sistemine girip, devletin sunduğu sağlık hizmetinden de yararlanabilirsiniz.

Haberin Devamı

YABANCI ÇALIŞANLAR İÇİN PRİM DESTEĞİ VERİLMEYECEK

Soru: Antalya Kaş’ta motelimiz var. Senenin yedi ayı çalışıyoruz, yabancı turist ağırlıklı çalışıyoruz. Yeni çıkan yasaya göre çalışan başına aylık destek alacağız. Motelde 19 kişi çalışıyor. Bunların bir kısmı yabancı. Yabancıya hizmet verdiğimiz için yabancı çalıştırmak durumundayız. Yabancı çalışanlar için de destek alabilecek miyiz? Bir de destekten yedi aylık sezon için mi yararlanacağız? Kerim Su.

Cevap: Konaklama tesislerindeki uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm çalışanlara günlük 116.67 TL, aylık 3 bin 500 TL prim desteği verilecek. Destek süresi 2026 yılı mayıs ile aralık ayları arasındaki dönemi kapsayacak. Ancak konaklama tesisinin faaliyette olduğu aylar veya dönemler için destek verilecek. Sezon dışında kapalı olan tesisler, kapalı oldukları dönemlerde prim teşvikinden yararlanamayacak. Turizm işletmelerinde çalıştırılan yabancı uyruklu kişiler teşvikten yararlanamayacak. Buna göre motelinizde çalıştırdığınız yabancı uyruklu kişiler için destek alamayacaksanız, diğer çalışanlar için destekten yararlanabileceksiniz. Aynı şekilde turizm işletmesinde çalışan emekliler de prim desteğinden yararlanamayacak.

Haberin Devamı

BORÇ YAPILANDIRMASINDAN YARARLANABİLİRSİNİZ

Soru: Fason üretim yapan konfeksiyon atölyesiyiz. İşletmemizde 32 kişi çalışıyor. 2025 yılından SGK’ya prim borcumuz ve gecikme cezası bulunuyor. Yeni çıkan yasadan yararlanmak istiyoruz. Ancak çok zor durum raporu ve mali durum bildirimi isteneceği söyleniyor. Hangi durumda bu belgeleri vereceğiz? Yapılandırmadan nasıl yararlanacağız? İrfan G.

Cevap: Sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları tecil edilebilecek. Borçlara yönelik tecillerde azami taksit süresi 72 ay, borçlara uygulanacak faiz ise yıllık yüzde 29 olacak. Yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Ağustos. Borçluların ilk taksiti en geç yine 31 Ağustos tarihine kadar ödemeleri gerekecek. Tecil işlemi belirlenen ilk taksit tutarının ödendiği tarihte başlayacak. Çok zor durum tespitinde kullanılan likidite oranına ilişkin 1,00 üst sınırı 31 Ağustos tarihine kadar yapılacak tecil başvurularında uygulanmayacak. 31 Ağustos tarihine kadar yapılacak tecil başvurularında, 36 aydan daha fazla taksitle ödeme talebinde bulunanlardan çok zor durum raporu ve mali durum bildirim formu istenecek, 36 ay ve daha kısa sürede ödeme talebinde bulunanlardan ise bu belgeler istenmeyecek. Likidite oranı 1 üzerinde olduğu için tecil işlemi yaptıramayanlar 31 Ağustos tarihine kadar başvurmaları halinde 36 aya kadar taksitlendirme yapabilecek.