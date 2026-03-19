Engellilerin emeklilik talebi geri mi çevriliyor

Cevap: Okuyucunun sorusunun benzerini son dönemde çokça alıyorum. Ağırlıklı şikâyet konusu da engelli emekliliğindeki değişiklik sonrası SGK’nın emeklilik talebinde bulunanlara onay vermediği yönünde. Geçmişteki yazılarımda engelli emekliliğine değindim ancak bir süredir bu konuda ciddi şikayetler aldığım için yeniden gündeme getireyim. Öncelikle şunu belirteyim; SGK, engellilere emeklilik onayı vermiyor, sağlık kurulu onaylamıyor diye bir durum söz konusu değil. Aslında bu şikayetlerin nedeni, engelli emekliliğinde yakın tarihte değişikliğe gidilmiş olması. Anlatayım.

1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar Gelir İdaresi Başkanlığı’nca tespit edilen vergi indirimine esas engellilik derecelerine, gerekli prim gün ve sigortalılık sürelerine göre yaş şartı aranmadan emekli olabiliyorlar ve gelir vergisi indirimi alıyorlardı. 1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olanlar ise emeklilik için vergi indirimi belgesi almak zorunda değillerdi ve SGK, sağlık kurulu tarafından verilen çalışma gücü kaybına (engellilik derecesine) göre emekli oluyorlardı. Geçen sene yapılan bir değişiklikle, 2008 öncesi ve 2008 sonrası ayrımı kalktı ve 2008 öncesi sigortalı olanların Gelir İdaresi ile ilişkileri kesildi. Yeni düzenleme ile kişiler, SGK sağlık kurulları tarafından verilen rapor kapsamında engellilik derecesine göre emekli olacaklar.

SGK SAĞLIK KURULU KARAR VERİYOR

2008 öncesi sigortalılardan yüzde 40-49 engelliliği olanlar 18 yıl çalışıp 4100 prim gün ile, yüzde 50-59 engelliliği olanlar 16 yıl çalışıp 3700 prim gün ile, yüzde 60 ve üzeri engeli olanlar ise 15 yıl çalışma 3700 prim gün ile emekli olabilecek. Yani, engel türüne ve engellilik derecesine göre SGK sağlık kurulunun onayı çerçevesinde emekli olunabiliyor. Buna göre de 2008’den önce sigortası olanlar, yasa çıktıktan sonra SGK sağlık kurullarından engellilik raporu alacaklar, çalışma gücü kaybı raporuna göre de sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayanlar emekliliğe hak kazanacak ve emekli aylığı (yaşlılık aylığı) alabilecek. İlk defa 2008 Ekim ayında önce sigortalı olup 2025 Ocak ayından sonra emeklilik talebinde bulunan ve yaşlılık aylığı bağlanacak olan sigortalılar çalışma gücü kayıp oranına göre emekliliğe hak kazanacak.

Yeni düzenleme ile engelliliğin ortaya çıkmasından, yetkili hastanelere veya hakem hastanelere sevk edilmeleri ve alınan raporların değerlendirilmesine, engellilik derecesinin belirlenmesi, kontrol muayenesine tabi tutulanları dahil tüm uygulama ve işlemler SGK tarafından yürütülecek. Yeni düzenleme öncesi Gelir İdaresinden emekli olan engellilerin hakları ise devam ediyor, yeni düzenleme o kişileri ilgilendirmiyor.

EMEKLİ AYLIĞI KESİLEBİLİR

Okuyuculardan bu konuda gelen sorulardan bazıları da engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanıp, emekli aylığı bağlananların kontrol muayene işlemlerine yönelik. Buna göre de kontrol muayenesi gelenlerin muayenede engel oranı yüzde 40’ın üzerindeyse aylığa hak kazanma koşulları belirlenecek. Engel oranı yüzde 40’ın altında olanların veya yeni engellilik derecesine göre aylığa hak kazanma koşullarını sağlayamayanların emekli aylıkları kesilecek. Bu durumda olanlar SGK’ya itirazda bulunabilecek.