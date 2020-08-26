Engellilerde yaşın önemi yok

Soru: 1984 doğumluyum, 3. derece yüzde 52 engelliyim. İşe ilk girişim SSK’lı olarak 15.6.2006 tarihi ve 1630 günüm var. 15.2.2011 tarihinde memuriyete girdim. Ne zaman emekli olabilirim? İlban Ö.
Cevap: Emeklilik için 20 yıl çalışmanız ve 4400 prim gün sayısına ihtiyacınız var. Engelli çalışanlarda emeklilik için yaş şartı aranmıyor. Sizin 14 yıl çalışmışlığınız ve 4915 prim gün sayınız var. Bu şartlarda 6 yıl daha çalışırsanız, 2026’da emekli olabilirsiniz.
EMEKLİLİĞİNİZİ 2021'E BIRAKMAYIN
Soru: 16 Aralık’ta 53 yaşında emeklilik sürem doluyor. Yılbaşından sonra mı emekli olmak daha avantajlı yoksa 2021’de olmak mı? Esat T.
Cevap: Bu yılın aralık ayında emekli olunca alınacak maaş ile gelecek yılın ocak ayında emekli olup, alınacak maaş arasında fark olacaktır. Bu fark maaş hesaplamasında kullanılan gelişme hızı ve güncelleme katsayısındaki değişiklikten kaynaklanıyor. Bu fark önemli bir rakamsa gelecek yılın başında emekli olmakta fayda var, önemli bir fark yoksa aralık ayında emekli olabilirsiniz. Asıl önemlisi bu yılın sonunda değil de gelecek yıl emekli olursanız alacağınız kıdem tazminatı yüksek olacaktır.
YAŞI BEKLEYECEKSİNİZ
Soru: 27.01.1973 doğumluyum. 13.6.1988 iş girişim mevcut. Ne zaman emekli olabilirim? Onur Ö.
Cevap: Sizin durumunuzda 25 yıl çalışıp, 5450 gün prim ödemeniz halinde 51 yaşında emekli oluyorsunuz. Prim gün sayınız ve çalışma yılınız emekliliğe yetiyor. Ancak yaşınız 47 olduğu için yaşınız tutmuyor. Bu durumda yaşı bekleyeceksiniz ve 2024 yılında emekli olacaksınız.
TARIM ÇALIŞANLARI 15 YIL SİGORTALI OLMALI
Soru: 25.05.1974 doğumluyum. Tarım sigortası başlangıç tarihim 1.5.1999, terk tarihim 31.7.2018. Ne zaman emekli olurum? Yavuz O.
Cevap: Tarım SSK’lıların emekliliği diğerlerine göre farklı. Sizin durumunuzda 15 yıl sigortalı olup, 3600 gün prim yatırıldığında 58 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Pim gün sayınız emeklilik için yetiyor, çalışma süreniz de yetiyor ancak yaşınız 46 olduğu için emeklilik için yaşı bekleyeceksiniz.
MAAŞINIZI ALAMIYORSANIZ DAVA AÇMANIZ LAZIM
Soru: Ocak tarihinden beri içerde maaşım bulunmakta. Devletten avukat talep edebiliyor muyum? Ya da kendim nasıl işlemler yapabilirim, nerelere başvurmam gerekiyor? Selin Ç.
Cevap: Ocak ayında beri maaş alamıyorsanız iş sözleşmenizi tek taraflı fesh edebilirsiniz. Bu sayede kıdem tazminatınızı, varsa fazla mesailerinizi, yıllık izin paralarınızı ve tüm haklarınızı (ihbar hariç) işverenden talep edebilirsiniz. Bunun için mahkemeye gidip, dava açmanız gerekiyor. Devletin size avukat tayin etme gibi bir durumu yok. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine de şikayet edebilirsiniz.
Engellilerde yaşın önemi yok
Soru: 1984 doğumluyum, 3. derece yüzde 52 engelliyim. İşe ilk girişim SSK’lı olarak 15.6.2006 tarihi ve 1630 günüm var. 15.2.2011 tarihinde memuriyete girdim. Ne zaman emekli olabilirim? İlban Ö.
Cevap: Emeklilik için 20 yıl çalışmanız ve 4400 prim gün sayısına ihtiyacınız var. Engelli çalışanlarda emeklilik için yaş şartı aranmıyor. Sizin 14 yıl çalışmışlığınız ve 4915 prim gün sayınız var. Bu şartlarda 6 yıl daha çalışırsanız, 2026’da emekli olabilirsiniz.
EMEKLİLİĞİNİZİ 2021'E BIRAKMAYIN
Soru: 16 Aralık’ta 53 yaşında emeklilik sürem doluyor. Yılbaşından sonra mı emekli olmak daha avantajlı yoksa 2021’de olmak mı? Esat T.
Cevap: Bu yılın aralık ayında emekli olunca alınacak maaş ile gelecek yılın ocak ayında emekli olup, alınacak maaş arasında fark olacaktır. Bu fark maaş hesaplamasında kullanılan gelişme hızı ve güncelleme katsayısındaki değişiklikten kaynaklanıyor. Bu fark önemli bir rakamsa gelecek yılın başında emekli olmakta fayda var, önemli bir fark yoksa aralık ayında emekli olabilirsiniz. Asıl önemlisi bu yılın sonunda değil de gelecek yıl emekli olursanız alacağınız kıdem tazminatı yüksek olacaktır.
YAŞI BEKLEYECEKSİNİZ
Soru: 27.01.1973 doğumluyum. 13.6.1988 iş girişim mevcut. Ne zaman emekli olabilirim? Onur Ö.
Cevap: Sizin durumunuzda 25 yıl çalışıp, 5450 gün prim ödemeniz halinde 51 yaşında emekli oluyorsunuz. Prim gün sayınız ve çalışma yılınız emekliliğe yetiyor. Ancak yaşınız 47 olduğu için yaşınız tutmuyor. Bu durumda yaşı bekleyeceksiniz ve 2024 yılında emekli olacaksınız.
TARIM ÇALIŞANLARI 15 YIL SİGORTALI OLMALI
Soru: 25.05.1974 doğumluyum. Tarım sigortası başlangıç tarihim 1.5.1999, terk tarihim 31.7.2018. Ne zaman emekli olurum? Yavuz O.
Cevap: Tarım SSK’lıların emekliliği diğerlerine göre farklı. Sizin durumunuzda 15 yıl sigortalı olup, 3600 gün prim yatırıldığında 58 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Pim gün sayınız emeklilik için yetiyor, çalışma süreniz de yetiyor ancak yaşınız 46 olduğu için emeklilik için yaşı bekleyeceksiniz.
MAAŞINIZI ALAMIYORSANIZ DAVA AÇMANIZ LAZIM
Soru: Ocak tarihinden beri içerde maaşım bulunmakta. Devletten avukat talep edebiliyor muyum? Ya da kendim nasıl işlemler yapabilirim, nerelere başvurmam gerekiyor? Selin Ç.
Cevap: Ocak ayında beri maaş alamıyorsanız iş sözleşmenizi tek taraflı fesh edebilirsiniz. Bu sayede kıdem tazminatınızı, varsa fazla mesailerinizi, yıllık izin paralarınızı ve tüm haklarınızı (ihbar hariç) işverenden talep edebilirsiniz. Bunun için mahkemeye gidip, dava açmanız gerekiyor. Devletin size avukat tayin etme gibi bir durumu yok. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine de şikayet edebilirsiniz.