Engelli çocuğu olana erken emeklilik

Özel sağlık, tamamlayıcı sağlık sigortası olanları da yakından ilgilendiren uzaktan sağlık hizmetlerine yönelik düzenleme yapıldı ve tele sağlık uygulaması başladı. Peki, yeni düzenleme sağlıkta ve sigortacılıkta neleri değiştirecek?

Sigorta şirketleri ve sağlık kurumlarının uzun zamandır beklediği uzaktan sağlık hizmeti verebilmelerine imkan tanıyan düzenleme yapıldı ve uzaktan sağlık hizmetlerine yönelik yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Düzenleme ile sigorta şirketleri de bu hizmeti sunabilecek. Nedir uzakta sağlık hizmeti? En basit haliyle, hastaların, hastaneye ya da doktora gitmeden uzaktan, elektronik ortamda sağlık hizmeti alabilmesi. Yani, uzaktan hasta takibi, teşhisi ve tedavisi. Bu uygulamaya tele sağlık ya da teletıp da deniyor.

TELETIP RESMEN BAŞLADI

Peki, bu hizmet daha önce verilmiyor muydu? Sigorta şirketleri özel sağlık sigortaları kapsamında doktor danışma hizmeti ya da sağlık danışma hizmeti adı altında bu hizmeti veriyorlar. Ha keza kimi özel sağlık kurumları da pandemi döneminde uzaktan sağlık hizmeti sunuyor. Ancak bu hizmetlerin hiçbirinin yasal dayanağı yoktu. Bu iş dijital sistemler üzerinden yapıldığından en büyük sorun da kişisel verilerin korunması kapsamında hasta bilgilerinin kaydedilmesi ve paylaşılması sorunuydu. O nedenle de sigorta şirketleri ‘danışma’ adı altında; sağlık kurumları da basit muayeneler ile bu hizmeti verebiliyorlar. Teşhis konamıyor, rapor ve reçete yazılamıyordu. Buna rağmen iki yılda, pandemide, hastaneye gitmek istemeyenler bu hizmetten ciddi yararlandı. Bu süreçte uzaktan sağlık hizmetine talep olduğu da görüldü.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ile uygulama resmen başladı. Yapılan düzenleme ile de uzaktan sağlık hizmetinin hangi kuruluşlarca, nasıl verileceğinin; hangi sağlık sorunlarında hastaların uzaktan sağlık hizmeti alabileceğinin sınırları da çizildi

Yeni düzenleme ile hem sağlıkta hem de sigortacılıkta neler değişecek; daha da önemlisi tüketiciye faydası ne olacak? Öncelikle, artık hastaneye gitmeden, uzaktan teşhis konabilecek, tedavi uygulanabilecek rapor ve reçete yazılabilecek. Kronik rahatsızlığı olanların tedavileri takip edilebilecek. Bu sayede hastanelerin yükü azalacak, ufak bir baş ağrısında bile ‘gündüz hastane yoğun oluyor gece acilden gireyim’ kavramı ortadan kalkacak.

SİGORTADA FİYAT AVANTAJI

Sigorta şirketlerinin özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortaları ile sundukları sağlık danışma hatları artık uzaktan sağlık hizmetine dönüşecek ve sigorta şirketlerinin kurdukları ya da anlaştıkları sağlık hizmeti sistemi sayesinde teşhis konabilecek, tedavi uygulanacak, reçete yazılabilecek. Bu da hasar maliyetlerini düşüreceğinden sağlık sigortalarında fiyatları olumlu etkileyecek. Daha da önemlisi, devam eden pandemi döneminde tüketici ve sigortalılar, sağlık sorunlarının aciliyeti olup olmadığını uzaktan hizmet alarak öğrenecek bu durumda ya hastaneye gitmeden sorunu çözecek ya da doktorun tavsiyesiyle hastaneye yönlendirilecek.

Düne kadar uzaktan sağlık danışmanlığındaki sorun neydi? Kişisel verilerin korunması kapsamında hasta bilgilerinin kaydedilmesi ve paylaşılmasıydı. Sağlık Bakanlığı yeni düzenlemesi ile bu konuya da açıklık getirildi. Sağlık kurumları ve sigorta şirketleri, tüketicinin açık rızası olmaksızın uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin ses veya görüntü kaydı alamayacak.