Engelli çalışanlara erken emeklilik hakkı

Kimileri, ‘kasko fiyatı fahiş arttı bunu niye yazmıyorsun?’ diye eleştiriyor, kimileri ‘sigortamı yüzde 40 zamlı yeniledim, böyle fiyat artışı olur mu?’ diye şikâyet ediyor. Kimileri de ‘trafik sigortasının ve kaskonun fiyatı arttı, kaskomu iptal ettirdim, trafiği zorunlu yaptırıyorum, iki sigortanın fiyatı karşılanamaz hale geldi, neden iki sigorta birden yaptırıyoruz?’ diye yakınıyor.
Öncelikle şunu belirteyim, sık sık yazıyorum, bir kere daha tekrarlayayım; kasko ile trafik sigortası birbirinden tamamen farklı iki sigorta... Biri, trafikte karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılar; kasko ise kendi aracınıza gelecek zararı öder. Ve bugünkü ortamda iki sigorta da zorunludur. Gerekli demiyorum, bana göre zorunlu.
Doğrudur, kasko fiyatlarında ciddi bir artış var. Geçen senenin şubat ayı ile mukayese edildiğinde kaskoda yüzde 44 bir fiyat artışı var. Bu artışta enflasyonun da payı var -ki, yüzde 48.69’lik enflasyonla mukayese edildiğinde fiyat artışı enflasyonun altında kalıyor- ama asıl neden, araç bedellerindeki ciddi artış. İstatistiklere göre son iki yılda araç bedelleri yüzde 250’ye yakın arttı. Yani, iki sene önce aracınızı değeri 100 bin liraysa, şimdi 250 bin lira ki, kimi araçlarda bedel artışı yüzde 300’leri buluyor. Bir de bunun yanında; geçen seneki ÖTV oranında ciddi artış, yine geçen sene kurdaki artışın yedek parçada hasar onarım bedellerini yüzde 60 oranında artırması da kaskodaki fiyat artışında ciddi etken.
BEDELLER YÜZDE 300 ARTTI
Şöyle bir örnekle anlatayım. Sigorta şirketleri kasko fiyatını; aracın durumuna, bulunduğu ile, sürücüye, sürücünün hasar geçmişine göre birçok kriteri göz önüne alarak belirliyor. Ama ben ortalama üzerinden örnek vereyim. Genelde sigorta şirketleri aracın değerinin yüzde 2’si oranında kasko primi belirlerler. İki sene önce aracınızın değeri 100 bin lira iken, ödediğiniz kasko primi 2 bin liraydı. Bırakın araç değerlerindeki yüzde 250-300 artışı, sadece yüzde 200 bile artsa, bugün aynı aracınızın değeri 300 bin lira. Buna göre de yüzde 2 üzerinden bugün kasko sigortasına ödeyeceğiniz prim 6 bin lira. Eğer, hasar frekansı yüksek olan illerde oturmuyorsanız ve hasarsızlık indiriminiz de varsa; sigorta şirketine göre değişmekle birlikte bu fiyat, 4-5 bin liraya kadar düşüyor. Yok, hasarlı bir sürücüyseniz, hasar geçmişinize göre bu fiyat 8-10 bin liralara kadar çıkıyor. Bu bahsettiklerim otomobiller için geçerli fiyat ortalamaları.
Konuya bir de şu açıdan bakalım. İki sene önce piyasa değeri 100 bin lira olan aracınıza kasko yaptırdığınızda, aracınız olası bir kazada kullanılamayacak hale gelirse, yani pert olursa; sigorta şirketi size 100 bin lira ödüyordu. Şimdi aynı aracınızın piyasa değeri 300 bin lira oldu ve sigorta şirketi aracınız pert olursa bu sefer size 300 bin lira ödeyecek. Elbette bu durum sigorta fiyatına yansıyacak.
ZAM DEĞİL PRİM ARTIŞI!
Şunu da belirteyim. Konu sigorta olunca prim artışı ile fiyat zammı maalesef karıştırılır. Bugün kaskoda yaşanan aslında prim artışı, zam değil. Ne fark var diyeceksiniz? Kasko üzerinden anlatayım. Araç değerlerinin bu kadar artmadığı, enflasyonun bu oranlarda olmadığı, kurdaki artışın hasar maliyetlerine yüzde 60’larda yansımadığı bir ortamda; sigorta şirketleri kasko fiyatını yüzde 30 ya da 40 artırırsa, bu zamdır. Ama örnekte olduğu gibi 100 bin liralık aracınızın değeri 300 bin liraya çıkmışsa ve buna karşılık kasko fiyatı artmışsa bu prim artışıdır. Çünkü aracınız zarar gördüğünde sigorta şirketi size 100 bin lira değil 300 bin lira ödeyecektir. Olayı tersten de bakabiliriz. Bugün kasko yenilemeniz geldiğinde sigorta şirketi size, ‘aracınızın değeri 300 bin lira oldu, kasko fiyatı da arttı ama siz bize 2 bin lira ödemeye devam edin, aracınıza zarar gelirse biz size 100 bin lira ödeyelim’ derse, kabul eder misiniz?
Kimi okuyucular da meslek lisesi mezunları ile avukat ve doktorların staj sürelerinin sigorta başlangıcı sayılması konusunda taleplerinin olduğunu söyleyip, bu konuda destek istiyor. Bazı okuyucular ise staj konusunda yeni bir düzenlemenin duyumunu aldıklarını, bunun doğru olup olmadığını merak ediyor. İşte, staj konusunda tüm merak edilenler.
Staj süreleri emeklilikte hesaba katılıyor mu?
Hayır, katılmıyor. Çünkü çıraklık ya da stajyerlik döneminde emeklilik primi ödenmiyor, sadece iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri ödeniyor. Buna da staj sigortası deniyor. Sigortanın yapılma nedeni de işletmelerde staj gören öğrencilerin oluşabilecek kaza veya hastalıklara karşı koruma sağlanması. Çalışan sürenin emeklilikte sayılabilmesi için de uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta koluna prim ödenmesi gerekiyor. Bu prim ödenmediğinden, staj süreleri ileride emeklilikte hesaba katılmıyor.
Sigorta başlangıcı hangi tarih oluyor?
Sigorta başlangıcı uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta koluna prim yatırılmaya başlandığı tarih oluyor. Örneğin, 2018 yılının şubat ayında staj yaptınız ve sigortalı tesciliniz yapıldı. 2021’in mart ayında da işe başladınız ve uzun vadeli sigortalı olarak primleriniz yatmaya başladı. Emeklilik için geçerli tarih 2021’in mart ayından başlayacak.
Staj süresi borçlanılarak, emekliliğe sayılabilir mi?
Stajda geçen süreler emeklilik için borçlanılamıyor, kanun buna izin vermiyor. Hem staj süresinin emeklilikte sayılması hem de borçlanılabilmesi için kanuni düzenleme yapılması gerekiyor.
EYT ile ilgili düzenleme yapılırsa stajda geçen süreler sayılacak mı?
Cevap: Normal şartlarda eşiniz 20 yıl çalışıp, 5975 prim gün ile 54 yaşında emekli olabiliyor. Ancak engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda olan kadın çalışanların, prim ödeme gün sayılarının dört biri, ödenen prim gün sayılarına ekleniyor. Ağır engelli çocuğu olan kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Böylece erken emekli olabiliyor ve emekli maaşı alabiliyor. Bunun için başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun varlığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor.
GEÇMİŞE YÖNELİK MAAŞ ALAMAZSINIZ
Soru: Babam vefat edeli 6 yıl oldu, annem 3 yıl önce evlendi. Ben de boşandım ve babamdan maaş almaya hak kazanıyorum. Annemin almadığı 3 yıllık maaşı geriye dönük talep etme hakkım var mı? Hasan Y.
Cevap: Boşandığınız tarihten itibaren babanızdan yetim aylığı almaya hak kazınırsınız. Yeni boşanmışsanız, geçmişe yönelik yetim aylığı bağlanmaz. Ancak üç yıl önce boşanmışsanız ve maaş için yeni başvurmuşsanız 5 yıllık zaman aşımı süresi geçmediğinden geçmişe yönelik maaş talebinden bulunabilirsiniz.
BORÇLANMA EMEKLİ YAŞINI ÖNE ÇEKMEZ
Sigorta şirketleri ve sağlık kurumlarının uzun zamandır beklediği uzaktan sağlık hizmeti verebilmelerine imkan tanıyan düzenleme yapıldı ve uzaktan sağlık hizmetlerine yönelik yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Düzenleme ile sigorta şirketleri de bu hizmeti sunabilecek. Nedir uzakta sağlık hizmeti? En basit haliyle, hastaların, hastaneye ya da doktora gitmeden uzaktan, elektronik ortamda sağlık hizmeti alabilmesi. Yani, uzaktan hasta takibi, teşhisi ve tedavisi. Bu uygulamaya tele sağlık ya da teletıp da deniyor.
TELETIP RESMEN BAŞLADI
Peki, bu hizmet daha önce verilmiyor muydu? Sigorta şirketleri özel sağlık sigortaları kapsamında doktor danışma hizmeti ya da sağlık danışma hizmeti adı altında bu hizmeti veriyorlar. Ha keza kimi özel sağlık kurumları da pandemi döneminde uzaktan sağlık hizmeti sunuyor. Ancak bu hizmetlerin hiçbirinin yasal dayanağı yoktu. Bu iş dijital sistemler üzerinden yapıldığından en büyük sorun da kişisel verilerin korunması kapsamında hasta bilgilerinin kaydedilmesi ve paylaşılması sorunuydu. O nedenle de sigorta şirketleri ‘danışma’ adı altında; sağlık kurumları da basit muayeneler ile bu hizmeti verebiliyorlar. Teşhis konamıyor, rapor ve reçete yazılamıyordu. Buna rağmen iki yılda, pandemide, hastaneye gitmek istemeyenler bu hizmetten ciddi yararlandı. Bu süreçte uzaktan sağlık hizmetine talep olduğu da görüldü.
Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ile uygulama resmen başladı. Yapılan düzenleme ile de uzaktan sağlık hizmetinin hangi kuruluşlarca, nasıl verileceğinin; hangi sağlık sorunlarında hastaların uzaktan sağlık hizmeti alabileceğinin sınırları da çizildi
Yeni düzenleme ile hem sağlıkta hem de sigortacılıkta neler değişecek; daha da önemlisi tüketiciye faydası ne olacak? Öncelikle, artık hastaneye gitmeden, uzaktan teşhis konabilecek, tedavi uygulanabilecek rapor ve reçete yazılabilecek. Kronik rahatsızlığı olanların tedavileri takip edilebilecek. Bu sayede hastanelerin yükü azalacak, ufak bir baş ağrısında bile ‘gündüz hastane yoğun oluyor gece acilden gireyim’ kavramı ortadan kalkacak.
SİGORTADA FİYAT AVANTAJI
Sigorta şirketlerinin özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortaları ile sundukları sağlık danışma hatları artık uzaktan sağlık hizmetine dönüşecek ve sigorta şirketlerinin kurdukları ya da anlaştıkları sağlık hizmeti sistemi sayesinde teşhis konabilecek, tedavi uygulanacak, reçete yazılabilecek. Bu da hasar maliyetlerini düşüreceğinden sağlık sigortalarında fiyatları olumlu etkileyecek. Daha da önemlisi, devam eden pandemi döneminde tüketici ve sigortalılar, sağlık sorunlarının aciliyeti olup olmadığını uzaktan hizmet alarak öğrenecek bu durumda ya hastaneye gitmeden sorunu çözecek ya da doktorun tavsiyesiyle hastaneye yönlendirilecek.
Düne kadar uzaktan sağlık danışmanlığındaki sorun neydi? Kişisel verilerin korunması kapsamında hasta bilgilerinin kaydedilmesi ve paylaşılmasıydı. Sağlık Bakanlığı yeni düzenlemesi ile bu konuya da açıklık getirildi. Sağlık kurumları ve sigorta şirketleri, tüketicinin açık rızası olmaksızın uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin ses veya görüntü kaydı alamayacak.
Cevap: 1999’dan sonra işe başlayanlar 7000 prim gününü doldurmaları halinde 25 yılı beklemeden kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu şartlarda kıdem tazminatını alabilirsiniz. İşsizlik maaşı alınabilmesi için çalışanın işten çıkarılmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten çıkarılmadan önceki son 120 gün sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor.
EYT’DEN YARARLANABİLECEKSİNİZ
Soru: 1.6.1999 girişliyim, 23 yıllık sigortalılık sürem var, prim gün sayım 4541. 42 yaşındayım, 2 çocuk sahibiyim, doğum borçlanması ile EYT’den faydalana bilir miyim? Neriman K.
Cevap: 20 yıl çalışıp, 5975 prim gün ile 56 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Prim gün sayınız 1.434 gün eksik. İki çocuk için borçlanma yaparak prim gün sayınızı tamamlayabilirsiniz. İlk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının eylül ayından önce olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. EYT konusunda nasıl bir düzenleme yapılacağı bilinmiyor. Ancak yapılacak düzenleme prim borçlanması yapacak olanları da kapsayacak olursa EYT’den yararlanabilirsiniz.
İLK İŞE BAŞLAMA TARİHİ ÖNEMLİ
Soru: 14.9.1998 tarihinde öğrenim gördüğüm meslek lisesi tarafından stajyer olarak SGK tescil kaydım yapılmış olup işe başlangıç tarihim bu şekilde görülmektedir. Ancak staj süresi sonrasında fiili olarak ilk işe başlangıç tarihim ise 21.6.2001’dir. Sizce hangi tarih ilk sigortalılık tarihidir? Özcan K.
Cevap: Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Ancak staj süresinde yatan primler prim gün sayısını etkiliyor. Dolayısıyla ilk işe girdiğiniz tarihten itibaren emeklilik hesabınızı yapacaksınız. Sizin durumunuzda emekliliğiniz için baz alacağınız tarih 2001 yılıdır.
TEMİZLİKÇİYİ SİGORTALAMAK ZORUNDASINIZ
Her okuyucuya tek tek cevap vermek yerine 2022 yılında sosyal yardımlarda ne gibi değişiklikler oldu anlatayım. Aile, eğitim, sağlık, yaşlı desteği alanlarında toplam 16 ayrı devlet yardımı bulunuyor. Bu yardımların en çok bilinenleri engelli ve yaşlı bakım yardımı, kronik hastalara verilen destek, sağlık ve doğum yardımları. 2022 yılında hem asgari ücrette bağlı olarak hem de memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme ile 65 yaş aylığından engelli aylığına, evde bakım maaşına kadar birçok ödeme tutarı da arttı.
65 AYLIĞI YÜZDE 31 ARTTI
Devlet desteklerinden biri 65 yaş aylığı ya da halk arasında bilinen adıyla yaşlılık aylığı. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl ocak ve temmuz ayında yeniden belirleniyor. 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi, herhangi bir geliri olmayan kişilere devlet maaş ödüyor. Emekli maaşı olanlar, nafaka alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden harçlık ödeneği alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar yaşlılık aylığından yararlanamıyor. Maaş alabilmek için de kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor ki, 2022 yılı için bu rakam 1.417 lira. Yeni düzenleme ile 65 aylığı yüzde 31 artarak, 2022’nin temmuz ayına kadar aylık bin 84 lira olarak ödenecek.
ENGELLİ MAAŞLARI DEĞİŞTİ
2022’de engelli maaşları da arttı. Engelli yardımından yararlanmak için 18 yaşında büyük, 65 yaşından küçük olmak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak ve hiçbir gelire sahip olmamak gerekiyor. Ocak ayından itibaren yüzde 40-69 arası engelli olanlara ödenen aylık maaş 865 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara ödenen maaş 1.298 liraya yükseldi. 18 yaşından küçük özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya yüzde 40 ve üzeri oranda engelli yakını olanlara ödenen maaş da aylık 865 liraya çıktı. Engelli yardımlarından da sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri 1.417 liradan az olanlar yararlanabiliyor.
HASTALARA AYDA 2.354 TL
2022’de artan devlet yardımlarından biri de kronik hastalık yardımı. Bu yardım da Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE), tüberküloz ve silikozis hastaları için ödeniyor. Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişiler bu yardımdan yararlanıyor. Halk arasında bu desteğe evde bakım yardımı da deniyor. 2022 yılında kronik hastalık yardımı altında ödenen tutarlar aylık 2.354 liraya çıktı. Silikozis hastalarına yapılan ödemeler de hafif silikozis hastalığı için aylık 1.870 liraya, orta silikozis hastalığı için 2.137 liraya ve ağır silikozis hastalığı için de 2.382 liraya yükseldi.
ÇALIŞAN KADINLAR
Gelen eleştirileri toparlayacak olursam, okuyucular, ‘devlet katkısı yüzde 30’a çıktı, kısmi çekiş hakkı tanındı, fonların getirisi de çok iyi ama devlet katkısı neden ekside?’ diye soruyor. Kimileri son 10 yıldır sürekli devlet katkısı fonlarının getirisinin negatif olmasından şikâyet ediyor. Kimileri de, ‘neden devletin bizim adımıza yatırdığı katkıları biz kendimiz seçtiğimiz fonlarda değerlendiremiyoruz?’ diye soruyor.
Hepsine açıklık getireyim ama öncelikle şunu belirteyim; devlet katkısı fonlarının son 10 yıldır getirisinin ekside olduğu tespiti doğru değil. Doğrudur; 2021 yılında devlet katkısının değerlendirildiği fonlar yüzde 4 negatif getiri sundu, enflasyonla mukayese edildiğinde bu oran yüzde 40’a kadar çıktı ama mesela 2020 yılında devlet katkısı fonlarının getirisi yüzde 13’e yakın oldu. Ha keza 2019 yılında devlet katkısı fonlarının getirisi yüzde 34 oldu ki, bu da enflasyonun 22 puan üzerinde getiri anlamına geliyor. Anlayacağınız, devlet katkısındaki birikimler her daim eriyor tezi doğru değil.
KATKI DEVLETİN KATKISI!
BES katılımcıları, kendi birikimlerini kendi seçtikleri fonlarda değerlendiriyorlar, senede 12 kere bu fonlarını değiştirebiliyorlar ama devletin kendileri için yatırdığı yüzde 30’luk (malum yeni düzenleme ile devlet katkısı tutarı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarıldı) katkının hangi fonlarda ve hangi yatırım araçlarında değerlendirileceğine devlet karar veriyor. Katılımcıların, devlet katkısının değerlendirilmesi konusunda herhangi bir tasarrufu bulunmuyor. Niye böyle? İster buna ‘sistem böyle kurgulanmış’ deyin; isterseniz de devletin, ‘katkıyı ben yapıyorum, hem de ciddi katkı veriyorum, nerede, nasıl değerleneceğine de ben karar veririm’ dediğini varsayın. Haklılık payı var mı; bence var.
Peki, devlet katkıları nerede değerleniyor? Ağırlıklı Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde, kira sertifikalarında değerlendiriliyor. Bunların oranları var ama kafanızı bu oranlarla karıştırmayayım. Yani, devlet katkısı fonları, Hazine tahvillerine yatırım yapıyor; hem de 10 yıl gibi uzun vadeli yatırım yapıyor. Yanlış mı; bence bu da yanlış değil.
PEŞİN HÜKÜM VERMEYİN
Hazır yeri gelmişken şu bilgiyi de paylaşayım; faizlerin yüksek olduğu dönemde devlet katkısı fonlarının getirisi düşer; faizlerin düştüğü ortamda da fonların getirisi artar. Mesela bu sene devlet katkısı fonlarının getirisi yüksek olacaktır ki, sadece ocak ayında yüzde 6’nın üzerinde bir getiri var.
O zaman ne yapmak lazım? Birincisi, devlet katkısının değerlendiği fonların bir ya da iki yıllık getirilerine bakarak peşin hüküm vermemek lazım. Çünkü istatistikler uzun vadede -ki, sistem zaten uzun vadeli- devlet katkısının getirisinin enflasyonun üzerinde olduğunu gösteriyor. İkincisi, devlet katkısı yüzde 30 gibi çok yüksek bir orana çıkarıldı, bundan yararlanmak gerekiyor. Fonun getirisi, kendi birikimlerinizi yönettiğiniz fonlar kadar yüksek olmasa da yüzde 30 katkı zaten cepte.
Ödenecek primlerin detayına geçmeden önce ev hizmetlerinde çalışanların çalışma sürelerine göre koşulları neler, kısaca değineyim. Çünkü bu konuda kafalar karışık. Kimileri, ‘haftada bir gün temizlik için birini alıyorum yine de sigorta yaptırmalı mıyım?’ diye soruyor; kimileri de ‘çalışanın tüm primlerini ben mi ödeyeceğim?’ diye merak ediyor. Öncelikle şunu belirteyim, ister bir gün çalışsın, ister 10 gün, isterse de daha fazla; ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı yapılması zorunlu.
BİR GÜN DE OLSA ZORUNLU
Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek; temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması ev hizmeti sayılıyor. Bu işleri yapanların da Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim ödenerek, sigortalanması gerekiyor. Sigortalılık koşulları da bir ay içinde 10 günden az ya da 10 günden fazla çalışma süresine göre farklılık gösteriyor. Eğer, ev işinde çalışan, bir ay içinde 10 günden az çalışıyorsa iş kazası ve meslek hastalığına karşı çalıştıran kişi tarafından sigortalanıyor ve prim de buna göre ödeniyor. Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmıyor, sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödüyor. Sigortalı çalışan isterse bunun üzerine kendi de prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası yaptırabilir. Peki, yabancı uyruklu kişiler ev hizmetlerinden 10 günden az çalıştırılabilir mi? Çalıştırılamaz; çalıştırıldığı da tespit edilirse çalıştırana ciddi ceza kesilir.
Ev işinde çalışan, bir ayda 10 gün ve üzerinde çalışıyorsa, çalıştıran kişi işveren konumuna geçiyor. Bu durumda da işveren tarafından genel sağlık sigortası ve emekliliği de kapsayan sigorta yaptırılmak zorunda. Ayda 10 günden fazla çalışanlar için işverenlerin 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilme hakkı da bulunuyor.
ORTALAMA PRİM 625 TL
Gelelim, 2022 yılında ev hizmetlerinde 10 günden az ve 10 günden fazla çalışanlar için işverenlerin, yani çalıştıranların ödeyecekleri primlere. Madde madde anlatayım.
Ayda 1 gün çalışanlar için ödenecek prim, 3.34 lira.
Ayda 5 gün çalışanlar için ödenecek prim, 16.7 lira.
Cevap: Emeklilik için ilk sigortalı olduğunuz tarih önemli. Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Dolayısıyla ilk işe girdiğiniz tarihten itibaren emeklilik hesabınızı yapacaksınız. Bu durumda emeklilik için 2003 yılı ilk sigorta başlangıcı sayılacak.
PRİM İADESİ ALAMAZSINIZ
Soru: 1980 doğumluyum. 4/A sigorta girişim 2001 ve 2012’de 4/B ye geçtim. SSK merkezine dilekçe verdim ve gereken prim gün sayısı 5400 olduğu halde 5700 gün ödeme yapıldığı tespit edildi. Fazladan ödenmiş olan primlerimi geri almam mümkün müdür? Naz Ö.
Cevap: Birden fazla sigortalı işte çalışanların ya da maaşı yüksek olan kişilerin tavan ücreti aşılması durumunda prim iadesi hakkı bulunur. Konu emekli aylığı ise emekli maaşı gereken prim gün üzerinden değil, mevcut prim günleri üzerinden hesaplanır. Bu durumda prim iadesi alamazsınız.
Son birkaç gündür okuyuculardan gelen sorular da gösteriyor ki, birçok sürücü tehlikenin farkında değil ancak başlarına gelince durumun vahametini anlamışlar.
Önce, bir okuyucumun başından geçenleri özetle paylaşayım. Okuyucum, karlı yolda, aracının kontrolünü kaybediyor, başka bir araca çarparak durabiliyor. Gerekli işlemler yapılıyor, tutanaklar tutuluyor. Konuyu fazla uzatmayayım, çarptığı araçta 87 bin liralık hasar meydana geliyor. Kazayı yapanın trafik sigortası karşı tarafın zararını karşılayacak ancak trafik sigortasının maddi teminat limiti 50 bin lira olduğu için, karşı taraf kalan 37 bin lirayı kazaya neden olan sürücüden talep ediyor. Okuyucum başından geçen bu olayı paylaşmış ve soruyor, ‘ben şimdi ne yapacağım?’. Dediğim gibi birkaç gündür benzer olayı yaşamış birçok okuyucudan, ‘trafik sigortası neden tüm zararı karşılamıyor, bu işin bir çözümü yok mu?’ şeklinde sorular alıyorum.
SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR
Açıkçası söyleyeyim, birkaç yıldır, özellikle de araç değerlerindeki ciddi artış nedeniyle sürücüleri bekleyen bu tehlikeye dikkat çekiyorum ama maalesef başa gelmeyince anlaşılmıyor. Bugün en düşük araç bedeli ortalama 200-300 bin liralar seviyesinde. Son bir yıldır da hasar onarım maliyetlerinde ciddi artış var. Daha açık ve basit şöyle anlatayım. Bugün, değeri 700-800 bin lira olan bir araca çarparsanız, muhtemelen o aracın hasar onarım bedeli 100-150 bin liradan aşağı olmayacaktır. Trafik sigortası ise bunun ancak 50 bin lirasını karşılar. Üstünü, ama isteyerek ama hukuk yoluyla cepten ödeyeceksiniz. Bunları gözünüzü korkutmak için yazmıyorum, trafikte her sürücünün başına gelebilecek bir olaydan bahsediyorum. Aynı şey sizin de başınıza gelebilir. Trafikte seyrederken, hiçbir kusurunuz yokken gelip bir araç size çarpar, ciddi de hasara neden olursa ve sigortada bunun yarısını ya da dörtte birini karşılarsa ne yaparsınız? Çarpan kişiden zararınızın tamamını istersiniz, ödemezse de hukuk yoluna başvurursunuz; bu kadar basit.
TRAFİK SİGORTASI YETMEZ
Peki, ne yapmak lazım? Öncelikle şunu kabul edelim; artık, günümüz şartlarında tek başına trafik sigortası yeterli değil. Nitekim son kar yağışında yeterli olmadığı anlaşıldı. Tüm sürücülerin başta trafik sigortası olmak üzere kasko sigortalarına ek olarak; isteğe bağlı mali sorumluluk sigortasını (ihtiyari mali mesuliyet) yaptırması gerekiyor. Trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda bu sigorta devreye giriyor ve karşı tarafa verdiğiniz tüm zararı karşılıyor. Okuyucumun başına gelen olaydan örnek verecek olursak; eğer okuyucum sorumluluk sigortası yaptırmış olsaydı, 87 bin liralık hasarın 50 bin lirasını trafik sigortası, üzerini de bu sigorta karşılayacaktı, cepten bir kuruş ödemeden olay kapanacaktı.
Tüm sigorta şirketleri, trafik sigortasını tamamlayan bu sigortayı yapıyor. Kimi şirketler limitli, kimileri limitsiz sigortayı veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki, ‘o söylediğin sigorta kesin pahalıdır?’. Sordum öğrendim, yıllık 300-350 liraya limitsiz yaptırabiliyorsunuz. Şöyle düşünün. 800 lira trafik sigortasına ödediniz, 300 liraya da sorumluluk sigortası yaptırdınız; karda kontrolü kaybedip, bir ya da birden fazla araca çarptınız ve 150 bin liralık hasara neden oldunuz, 50 bin lirasını trafik sigortanız, kalan 100 bin lirayı da sorumluluk sigortanız ödeyecek, böylece başınız ağrımayacak.
KIDEM tazminatının tavanı 10 bin 596 lira olarak açıklandı. Buna göre 2022 yılının ocak-haziran döneminde uygulanacak tazminat tutarı 10.596 lira olacak. 2021’in son yarısında ise tazminat tavanı 8 bin 284 lira olarak uygulanıyordu. Böylece tazminat tavanı 2022 yılının başında yüzde 27.9 artırılmış oldu. Peki, yeni kıdem tazminatı çalışanları nasıl etkileyecek? Detaya girmeden önce kıdem tazminatını kimler alabilir ve tazminat nasıl hesaplanır konularına kısaca değineyim. Tazminat alabilmek için çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor. İşyerinde bir yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Erkek çalışanlar askerlik, kadın çalışanlar ise evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alabiliyor. Emekliliği gelen çalışanlar da kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Bunların dışında ise çalışan emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurduğunda yaşı beklemeden kıdem tazminatını alabiliyor.
TAZMİNAT TAVANI NE DEMEK?
Gelelim kıdem tazminatının hesaplanmasına. Çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor. Giydirilmiş ücret ne demek? İkramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin kapsamına giydirilmiş ücret deniyor. Daha açık bir anlatımla, kıdem tazminatı net ücret üzerinden değil giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu toplam kıdem tazminatına ulaşılıyor. 2022 yılı için asgari ücret yüzde 50 artırılarak brüt 5.004 lira oldu. Böyle 2022 yılında kıdem tazminatı alacakların tazminat tutarı da ciddi arttı. Örneğin, asgari ücretli bir çalışan, işyerinde 10 yıldır çalışıyorsa, 50.040 lira tazminata hak kazanıyor. Kıdem tazminatından ise binde 7.59’luk damga vergisi kesinti yapılıyor. Bu yıl için kıdem tazminatının tavanı 10 bin 596 lira olarak belirlendi. Peki, kıdem tazminatında 10 bin 596 liralık tavan ne anlama geliyor? En basit anlatımla, çalışanın maaşı bu rakamın üzerinde olsa da kıdem tazminatı hesaplanırken 10 bin 596 lira üzerinden hesaplanacak. Örneğin, brüt maaşınız 12 bin lira olsa da tazminat 10 bin 596 lira üzerinden hesaplanacak.
1999 TARİHİNE DİKKAT!
Hazır yeri gelmişken çalışanların kıdem tazminatı konusunda en çok merak ettiği konuya da değineyim; nitekim okuyuculardan da sürekli bu konuda sorular alıyorum. Soru şu; gerekli prim gün sayısını dolduran çalışanlar kendi isteği ile işten ayrıldığından kıdem tazminatı alabilir mi? Alabilirler; şöyle anlatayım. İlk kez sigortalı olduğu tarih, 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 yılı doldurup, 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladıklarında kıdem tazminatı alıp, kendi istekleri ile işten ayrılabiliyorlar. Farklı işyerlerinde, farklı sürelerde çalışılsa dahi toplam çalışma süresinin 15 yıl, 3 bin 600 prim günün doldurulması tazminat almak için yeterli. Tazminat, son işyerinizde ne kadar süreyle çalışıyorsanız, o süre üzerinden hesaplanacak. Peki, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenlerin durumu ne olacak? İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında olanlar ya 25 yıl çalışıp, 4 bin 500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksınız 7 bin prim günü doldurduklarında işyerinden kıdem tazminatı alıp, işten ayrılabilirler. İlk sigortalı olduğu tarih Mayıs 2008 ve sonrası olanlar da 5 bin 400 prim günü doldurmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar.
* Karlı yolda bir başka araç kayarak benim aracıma çarptı zararımı kimden alacağım?
Size çarpan aracın trafik sigortası zararınızı karşılayacak. Aynı şekilde siz kayıp, bir başka araca zarar verirseniz sizin trafik sigortanız karşı tarafın zararını karşılar.
* Bana çarpan aracın trafik sigortası tüm zararımı karşılayacak mı?
Maddi zararlar trafik sigortası teminat limitleri ile sınırlı. Araç başına teminat limiti de 50 bin lira. Yani, trafik sigortası 50 bin liraya kadar olan zararınızı karşılar, üzerini karşılamaz. Eğer aracınızdaki hasar trafik sigortası limitinin üzerinde ise hukuki yola başvurup, sigorta limitini aşan tutarı karşı tarafın sürücüsünden talep edebilirsiniz.
* Karlı yolda bir araç kayıp, birden çok araca zarar verirse ne olacak?
Zarara neden olan aracın trafik sigortası, diğer araçların hasarını karşılayacak. Ancak yine trafik sigortasının limitleri çerçevesinde zarar karşılanacak. Trafik sigortasının kaza başına teminat limiti ise 100 bin lira. Buna göre karlı yolda kayıp, birden çok araca zarar veren aracın trafik sigortası 100 bin lira limit çerçevesinde diğer araçların hasarını ödeyecek. Bu durumda da trafik sigortasındaki 100 bin liralık limit kazada zarar gören araçlar arasında pay edilecek. Sigortanın karşıladığı zararın üstü için hukuk yoluna başvurup, hasara neden olan sürücüden talep edebilirsiniz.
* Sürücü karlı yolda kayıp, elektrik diğerine ya da duvara çarparsa araçta oluşan zararı trafik sigortası karşılar mı?
Hayır, karşılamaz. Trafik sigortası trafikte bir başkasına vereceğiniz zararları karşılar, kendi aracınızdaki zararları karşılamaz. Bu durumda kasko sigortanız varsa aracınızdaki zararı kaskodan alırsınız.
Çok da doğru, çünkü salgın bize tarım ve gıdanın önemini gösterdi. Tarımı konuşurken de sürekli olarak girdi maliyetlerinin yüksekliğinden, çiftçinin üretim yapamaz hale geldiğinden, zarar ettiğinden dem vuruluyor. Doğrudur, yanlıştır; konunun bu boyutunu işin uzmanları daha iyi bilir. Ben ise, tarım uzmanı olanların bilerek ya da bilmeyerek gündeme getirmediği, üreticinin günlük sorunlarından daha büyük ve müdahale edilmesi mümkün olmayan ama tedbir alınabilir bir soruna değineyim. Aslında bu sorunu çiftçi son birkaç yıldır yaşıyor, önümüzdeki yıllarda daha fazlasını yaşayacak.
AFETLER ARTACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Tarım Değerlendirme Raporu yayınladı. Rapora göre, iklim değişikliği bir başka adıyla da iklim krizi, tarımı derinden etkiliyor. Sel, fırtına, dolu gibi birçok etkisi var ama asıl iki önemli etkisi var. Biri, su kaynaklarını azaltması, diğeri ise kuraklık sorunu yaratması. Tespit şu ki, iklim değişikliğinin yarattığı afetler bundan sonra katlanarak artacak ve Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya maalesef bu afetlerden daha fazla etkilenecek. Raporlar böyle diyor. Ben ise şöyle diyorum. Çiftçi zor şartlarda ekse de biçse de iklim değişikliğinden kaynaklı yaşanan bir afette ürün falan kalmıyor. Yaşamıyor muyuz? Son birkaç yıldır sel, fırtına, dolu, kuraklık, yangınla bir hayli yoğun yaşıyoruz. Üretici ne yaşadığını bizden daha iyi bilir. Afetlerin önüne geçme imkanı var mı? Mümkün değil. Peki, önlem alınabilir mi? Alınabilir, tek yolu da devlet destekli tarım sigortası.
TARIM SİGORTASI
Hani, tarımı ve çiftçiyi vuran her afet sonrası klişeleşmiş bir söylem vardır ‘devlet destek olsun’; aslında devlet kredileri, borçları falan erteleyerek destek oluyor ama asıl desteği TARSİM kapsamında sunulan devlet destekli tarım sigortası ile veriyor. Nasıl mı? Mesela, bitkisel üründen hayvan sigortalarına kadar tümünde primin yüzde 50’sini devlet karşılıyor. Mesela, üretici don teminatını alırsa primin üçte ikisini devlet ödüyor. Mesela, iklim krizinin en büyüt etkisi kuraklık ya; TARSİM, kuraklık verim sigortası başlattı. Düne kadar bu sigortayı yaptıran çiftçinin ödeyeceği primin yüzde 60’ını devlet karşılıyordu, yeni alınan kararla destek oranı yüzde 70’e çıkarıldı. Daha açık bir anlatımla, çiftçi tarım sigortasını yaptırıyor, devlet yüksek oranda destek veriyor, iklim değişikliğinin neden olduğu afetler ya da başka nedenlerden dolayı çiftçinin ürünü zarar görürse TARSİM zararı karşılıyor. Sistem bu kadar basit.
Nitekim işi bilen üretici devletten destek alıp sigortasını yaptırıyor. Örneğin, 2021 yılında, kuraklığa karşı sigorta yaptıran yüz binlerce çiftçi, hepi topu 24 milyon lira prim ödemiş, karşılığında da TARSİM, 215 milyon lira ödeyerek, çiftçinin kuraklıktan kaynaklı zararını karşılamış. Mesela, geçen sene yaşanan sel afetinde TARSİM 56 milyon lira, yangınlarda ise 12 milyon lira ödeyerek, çiftçilerin zararını karşılamış. Sadece 2021 yılında devlet destekli tarım sigortasından ödenen hasar tutarı ise 2.4 milyar TL.
ÇİFTÇİNİN SORUNU
Bence artık çiftçinin günlük sorunlarından çok bunları konuşmak gerekiyor. Gerekiyor ki, devlet destekli tarım sigortası konusunda üretici teşvik edilsin, tüm üreticiler bu destekten yararlansın. Düne kadar iklim krizi kapıda diyorduk, şimdi ise krizin etkilerini derinden yaşıyoruz, fazlasını da yaşayacağız. Borçla, krediyle, zor şartlarla ürünü eken çiftçinin, iklim değişikliği nedeniyle yaşanması çok da olağan dışı olmayan bir afette zarar görmesinin yaratacağı sorun; hele bir de sigortası yoksa, sadece o çiftçinin değil, gıdaya ulaşma zorluğu açısından toplumun sorunu haline gelir. Diyeceğim o ki, tarımda sürdürülebilirliği sağlamanın yolu tarım sigortasından geçiyor. İklim krizini, pandemide yaşananları ve gelecekte yaşanacakları hesaba kattığımızda bana göre, tarım sigortası zorunlu sigorta haline getirilmeli.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu yeniden gündeme geldi. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bir açıklama yaparak, EYT’lilerin durumunun çalışma programı içerisinde olduğunu, konunun 2022 yılı içinde ele alınacağını ve müjdeli haber verileceğini söyledi. EYT konusu ne zaman gündeme gelse okuyuculardan da, ‘beni de kapsıyor mu, ben de yararlanabilir miyim, prim günüm eksik borçlanma yapıp çıkacak düzenlemeden yararlanabilir miyim?’ benzeri sorular peşi sıra gelir. Açıkça söyleyeyim, bir emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var ama EYT’liler kimlerdir, kimler yaşa takılıyor; kamuoyunda pek de bilinmiyor. Bu yıl içinde bu konuda bir düzenleme yapılır ya da yapılmaz bilmiyorum ama şu EYT konusuna açıklık getirmekte fayda var. Çünkü bakıyorsunuz, herkes kendine göre emeklilikte yaşa takılıyor. Yeri gelmişken; doğrudur, EYT konusu bir süredir gündemde, üzerinde konuşulup tartışılıyor, düzenleme yapılırsa maliyetinin ne olacağı hesaplanıyor, maliyetin düşük olması için de formüller bulunmaya çalışılıyor. Şunu da belirteyim, eğer bir düzenleme yapılırsa, öyle beklendiği gibi tüm emeklilikte yaşa takılanları kapsamayacaktır.
1999 EYLÜL KRİTİK TARİH
Gelelim, kimlerin EYT’li olduğuna. İlk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının eylül ayından önce olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Neden? Çünkü bu tarihten önce sigortalıların emekli olabilmeleri için kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması emeklilik için yeterliydi ve her iki kesim için de yaş şartı aranmıyordu. Ancak 1999’un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için bir de yaş şartı getirildi. Emekli olabilmek için emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar içinse 60’a çekildi ve prim gün sayısı da 7 bin güne çıkarıldı.
İşte bundan sonra da bu kişiler çalışma yılını ve prim gün sayısını doldursalar da emeklilikte yaşa takıldılar. Düzenlemenin başlarında bu durumdan etkilenenlerin sayısı azdı ancak zaman geçtikçe prim gün sayısını doldurup da emekli olamayanların sayısı artınca sorun haline geldi. Örneğin, 1997 yılında işe başlayan erkek bir çalışan, 25 yıllık sigorta süresi ve 5 bin prim gün ile emekli olacakken, yapılan düzenleme ile bu çalışanın prim gün sayısı 5900 güne çıkartıldı ve 57 yaş sınırı getirildi.
ÜÇ AYRI KESİM VAR
1999 yılındaki bir geceki düzenlemeden etkilenip de bundan dolayı emeklilikte yaşa takılanlar işin bir boyutu. Bir de düzenleme sonrası erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 çalışma yılını doldurup, üstüne prim gün sayısını da tamamlayıp da yeni getirilen yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlar var ki, bunlar da emeklilikte yaşa takılanlar. Ayrıca yine düzenleme sonrası sigorta girişi olup da ödemesi gereken prim gün sayısını veya çalışma yılını doldurup, gerekli yaşı doldurmadığından emekli olamayanlar var ki, bunlar da kendilerini emeklilikte yaşa takılanlar olarak görüyor. Daha açık bir anlatımla bugün emeklilikte yaşa takılan ya da takılacak olan üç ayrı kesim var. Peki, kaç kişi emeklilikte yaşa takılıyor? Tüm yaşa takılanların sayısı 6 milyonun biraz üzerinde ve bu sayı artacak. Ama 1999’daki düzenlemeden etkilenip de yaşa takılanların sayısı bir milyon kişi civarında.
YAŞA TAKILMA ŞARTLARI
Bu noktada kritik soru şu. Tüm bu kişiler sadece emeklilikte yaşa mı takılıyorlar, bir düzenleme yapılırsa tüm bu kişiler düzenlemeden yararlanabilir mi? Örneğin, 1999 yılından önce çalışmaya başlamış ancak 10 yıl çalışma süresi ve 3000 prim günü olan bir kadın çalışan, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik bir düzenleme yapılsa bundan yararlanabilir mi? Ya da yine 1999 önce işe başlamış ancak prim gün sayısını doldurmasına karşın 15 yıl çalışma süresi olan erkek sigortalı, çıkacak düzenlemeden yararlanıp, emekli olabilir mi? Bu örnekler okuyuculardan gelen sorular üzerine verdiğim örnekler.
Bir süredir okuyuculardan iki konu hakkında çokça soru alıyorum; biri 3600 ek gösterge, diğeri de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu... İki konu üzerinde de kamuda çalışmalar sürüyor ama öncelik, 3600 ek göstergede. O nedenle de önce 3600 ek göstergedeki son gelişmeleri paylaşayım, EYT konusuna sonraki yazılarımda değineyim.
Okuyuculardan gelen sorulara baktığımda bu konuda kafaların karışık olduğunu görüyorum. Kimi okuyucu, ‘3600 ek göstergeden ben de yararlanacak mıyım?’ diye soruyor, kimileri de düzenleme yapılması halinde maaşını nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Kimileri de 3600 ek göstergenin belirli kesimleri kapsayacağından şikayet edip, haksız uygulamaya yol açacağını savunuyor. Hepsine tek tek değineyim.
POLİSLERİN MEVCUT DURUMU NE?
Geçmişte yapılan düzenleme ile öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutulmuştu. Polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler emekli olamıyor ve yüksek emekli maaşı, emekli ikramiyesi alamıyor.
ÖĞRETMENLER DÜZENLEME KAPSAMINDA MI?
Evet. Öğretmenler yıllardır ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasını bekliyor. Bugün için öğretmenlerin derecesine göre ek göstergeleri 450 ila 3000 arasında değişiyor ve en yüksek gösterge 3000. Yapılacak yeni düzenleme ile 2200 ve 3000 olan ek gösterge 3600’e çıkartılacak.
1- Devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılması katılımcılara nasıl yansıyacak?
BES’e aylık 1.000 lira yatıran bir kişi için bugün devlet, aylık 250 lira katkı yapıyor. Yasa çıktıktan sonra 1.000 lira yatıran kişiye devlet aylık 300 lira, yıllık da 3.600 lira katkı koyacak.
2- Yüzde 30 devlet katkısından kimler yararlanacak?
Sistemdeki katılımcılar bugüne kadar ödedikleri katkı paylarına yüzde 25 devlet katkısı alıyorlardı, yasa çıktıktan sonra tüm katılımcılar yüzde 30 devlet katkısı alacaklar. Eğer katkı paylarını kredi kartı ile ödüyorsanız ya da BES ödemeleriniz kredi kartından otomatik çekiliyorsa, katkı payı 30 gün sonra hesaba geçtiğinden ve devlet katkısı da fiziken hesaba yatan para üzerinden hesaplandığından devlet katkısı yüzde 30 olacak. Örneğin, ocak başında kartınızdan BES ödemesi çekildi, 30 gün sonra hesaba geçeceğinden yüzde 30 katkı hakkından yararlanabileceksiniz.
3- Sisteme peşin para ödeyenler de yüzde 30 devlet katkısı alacak mı?
Yasa çıktından sonra peşin ödeyenler yüzde 30 katkıdan yararlanacak. Ancak yasa çıkmadan önce sisteme peşin para yatıranlar yüzde 25 katkı alacak. Örneğin, 2021’in aralık ayında ya da bu yılın ocak ayının başında BES’e peşin katkı payı yatırdıysanız devlet katkısı yüzde 25 olacak.
4- Devlet katkısının üst sınırı ne oldu?
BES katılımcılarının devlet katkısından yararlanacağı üst sınır hem asgari ücretle hem de katkının yüzde 30 çıkması ile değişti. BES’te en yüksek yararlanacağınız devlet katkısı tutarı, yıllık brüt asgari ücret toplamının yüzde 30’u ile sınırlı. Bu yıl asgari ücretin brüt aylık tutarı 5 bin lira, yıllık da 60 bin lira oldu. Buna göre de bu yıl yararlanacağınız en yüksek devlet katkısı tutarı 18 bin lira. Sisteme 2022 yılında 60 bin lira katkı payı öderseniz devlet de hesabınıza 18 bin lira yatıracak.
Cevap: Emekli maaşınız hesaplanırken 2021’nin tüketici enflasyonu ile büyüme oranının yüzde 30’u üzerinden hesap yapılır. Buna göre ortalama aylık prim matrahı belirlenir ve maaş hesaplanır. Hesaplanan bu maaşa da 2022’nin ocak zam oranı eklenir. Buna göre emekli maaşınıza ocak ayındaki emekli zam oranı yansıyacaktır.
18 YAŞ ÖNCESİ HESABA KATILMAZ
Soru: 1973 doğumluyum, 1986 senesinde 13 yaşında sigorta başlangıcım ve 4866 gün primim var. İnternet üzerinden bilgilerimi girdiğimde emekli yaşımı 49 gösteriyor. Ne zaman emekli olabilirim? Hüseyin Ç.
Cevap: Sizin durumunuzda 25 yıl çalışıp, 49 yaşında, 5300 prim günü doldurduğunuzda emekli olabiliyorsunuz. Ancak 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılıkları 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul ediliyor. Ancak 18 yaş öncesi prim gün sayısı emeklilik hesabındaki prim gün sayısına eklenir, sigortalılık süresi ise 18 yaşını doldurduğunuz tarih olarak ele alınır. Dolayısıyla 49 yaşında emekli olsanız bile prim gün sayınız ve çalışma yılınız bugün için emekli olmanıza imkan tanımıyor.
ÇALIŞMA YILINIZ EKSİK
Soru: Eşim 1966 doğumlu olup ilk kez 4/A olarak işe girişi 1.7.1992 tarihidir ve 170 gün pirimi ödenmiştir. İsteğe bağlı olarak 1230 gün pirim ödedikten sonra yeniden 4 A olarak çalışmaya başlamıştır ve çalışmaya devam etmektedir. Aralık 2021 içerisinde 1328 gün 4/A kapsamında doğum borçlanması yaptık. 3600 gün ile emekli olabilir mi? Vacit K.
Cevap: Yaştan dolayı emekli olunabilmesi için kadın çalışanlarda 15 yıl çalışma yılını ve 3600 prim gün sayısının doldurulmuş olması gerekiyor. Eşiniz yaşı doldursa bile çalışma yılı 7.5 yıl eksik ve prim gün sayısı da 872 gün eksik. Çalışma yılının ve prim gün sayısının tamamlanması halinde yaştan dolayı emekli olunabilir.
KIDEMDE TAVAN 10.569 TL OLDU
Asgari ücret çalışanları ilgilendiriyor olsa da sosyal güvenliğe konu neredeyse tüm işlemler asgari ücrete göre belirleniyor. Buna göre asgari ücretteki yüzde 50’lik artış sosyal güvenlik ile ilgili tüm alanlara da yansıdı. Yeni asgari ücretle birlikte; doğum ve askerlik borçlanmasından işsizlik maaşına, genel sağlık sigortası priminden isteğe bağlı sigortalılık ödemelerine, bireysel emeklilik sistemi kesintilerine kadar tüm ödemeler de değişti. Peki, 2022’de neler değişti?
TAZMİNAT TAVANI ARTTI
* Kıdem Tazminatı: 2022 ile birlikte kıdem tazminatı da arttı. İşveren, çalışana, her bir yıl için 30 günlük, yani bir aylık, giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat ödemek zorunda. Toplam kıdem tazminatı ise çalışanın son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanıyor. Kıdem tazminatı senede iki kere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı ocak-haziran dönemi Mali ve Sosyal Haklara yönelik genelgeyi yayımladı. Buna göre de 2022’nin ilk yarısında uygulanacak kıdem tazminatının tavanı yüzde 27.9 artırılarak, 10.569 liraya çıkartıldı.
* İşsizlik Maaşı: Çalışanın adına son 4 ay içinde SGK’ya bildirilen prime esas kazanç dikkate alınarak işsizlik maaşı hesaplanıyor. Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. 2022 yılında en düşük işsizlik maaşı 2.137 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 4.272 lira olacak.
* Sağlık Primi: Yeni sene ile birlikte Genel Sağlık Sigortası (GSS) için ödenecek prim de değişti. Aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinin altında olanlar her sene olduğu gibi gelir testine girecek ve gelirlerinin düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılayacak. Geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden GSS primi ödüyor. 2022 yılında genel sağlık sigortası için aylık 150,12 lira, yıllık da 1.801 lira prim ödenecek.
BAĞ-KUR’LU NE ÖDEYECEK?
* İsteğe Bağlı Sigorta: Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim kişiye bağlı. Ancak belirli bir sınırlama var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da yine brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32’si kadar. 2022 yılında isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar aylık en az 1.601 lira prim ödeyecekler. Primlerini yüksekten ödemek isteyenler ise 2022’de en çok 12.009 lira yatıracaklar. Bağ-Kur sigortalarının 2022’de aylık prim tutarı ise 1.726 lira olurken, 5 puanlık prim indiriminden yararlananlar için aylık prim tutarı 1.476 lira oldu. Tarım Bağ-Kurluların ise 2022’de ödeyecekleri prim tutarı 1.668 lira oldu.
* Askerlik, Doğum Borçlanması:
Toplumun büyük kesimi Meclis’te görüşmeleri süren, 18 maddelik yeni ekonomik paketinde yer alan kamu çalışanları ile emeklilerin yeni yıl zamlarına odaklandığı için tasarıdaki diğer hususlar gözlerden kaçtı. Oysa yeni ekonomi paketi, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili milat sayılacak değişiklikler içeriyor. Öyle ki, tasarı yasalaştığında, artık BES’ten çıkılamayacak. Daha doğrusu çıkılmasına gerek kalmayacak. Çünkü BES’te devlet katkısının artırılmasından sistemdeki katılımcılara kısmi çekiş hakkı tanınmasına, 45 yaş sınırının kaldırılmasından sisteme toplu para ödeyenlere yeni imkanlar getirilmesine kadar birçok değişiklik geliyor. İşte, o değişiklikler.
BİRİKİMİN BİR KISMI ÇEKİLEBİLECEK
Bugüne kadar sisteme girip de sonradan ayrılanların gerekçesi neydi? Birincisi, birikimlere yeterli getiri elde edememekti ki, artık böyle bir gerekçe kalmadı, çünkü son yıllarda tasarrufların değerlendiği emeklilik fonları hiçbir yatırım enstrümanında olmayan rekor sayılacak getiriler sunuyor. İkinci ayrılma nedeni ise, acil paraya ihtiyacı olanlara, BES’teki birikimlerinin bir kısmını kullanma hakkı tanınmıyordu. Bu durumda olanlar mecburen BES’teki tasarruflarının tamamını alıp sistemden ayrılmak zorunda kalıyorlardı; devlet katkısının bir kısmını da alamıyorlardı.
YÜZDE 50 İLE SINIRLI
İşte, yasa çıktığında artık BES katılımcıları birikimlerinin bir kısmını acil ihtiyaçları için kullanabilecekler. Şöyle ki; sistemde belirli süre bulunan katılımcılar, BES’ten ayrılmadan devlet katkısı hesabındaki birikim tutarı hariç, kendi birikimlerinin en fazla yüzde 50’sini kullanabilecek. Daha açık bir anlatımla BES’te belirli süreyi doldurmuş olanlar kısmen ödeme alabilecek. Böylece acil ihtiyaçlar için sistemden ayrılmaya gerek kalmayacak. Ayrıca kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25’ini aşmamak üzere kişinin yüzde 25’i aşmamak kaydıyla devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilecek.
KONUT, EVLİLİK, EĞİTİM
Tabi, bu işin iyi bir tarafı daha var. Yeni düzenleme ile BES, bir anlamda sadece emeklilik için birikim yapmaktan çıkıyor; konut alımı, evlilik, eğitim gibi ileride ihtiyaç duyulacak durumlar için de kullanılabilecek tasarruf sistemi haline geliyor. Böylece BES’e yönelik, ‘kim bekleyecek 56 yaşına kadar?’ söylemi de artık karşılık bulmayacak. Hangi şartlarda ve hangi durumlarda kısmi çekiş yapılabileceğinin detayları ise tasarı yasalaştıktan sonra Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) belirleyecek.
BES KREDİYE TEMİNAT OLACAK
Engelli çalışanlara erken emeklilik hakkı
Sosyal güvenlikte en çok soru aldığım konular arasında engellilerin emeklilik şartları geliyor. En çok merak edilen de engelli çalışanlara erken emeklilik hakkı olup olmadığı ve emeklilik şartları. Engelli çalışanlara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Detaylı anlatayım.
Erken emeklilikten yararlanmak için de birkaç şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan birincisi çalışma yılı, diğeri Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenen prim gün sayısı. Diğer çalışanlara göre engelli kişilerde emeklilik için yaş şartı aranmıyor. Emeklilik şartları da engellilik derecesine göre değişiyor. Ayrıca sağlık raporu ve engellilik raporu da gerekli belgeler. Engellilerin emekliliğinde Ekim 2008 tarihi önemli bir tarih. Bu tarihten önce işe başlayanların emeklilik şartları farklı, bu tarihten sonra işe başlayanların ise farklı.
YAŞ ŞARTI ARANMIYOR
Emeklilik için Sağlık Kurulu tarafından verilen rapora göre engellilik oranının en az yüzde 40 olması gerekiyor. Engellilik durumunun yüzde 40 ve üzeri olması durumlarında emeklilik için gerekli prim gün sayısı değişiyor. Emeklilik şartlarını madde madde sıralayayım.
* Yüzde 80 ve üzeri engeli olanlar hangi yılda sigortalı olarak işe başlarlarsa başlasınlar 15 yıl çalışmaları ve 3600 gün prim ödemeleri halinde emekliliğe hak kazanıyorlar.
* Yüzde 60 ile yüzde 79 arası engelli olanlarda ise çalışma yılına ve ödenen prime göre emeklilik şartları değişiyor. Bu durumda olan çalışanlar ilk sigortalılıkları 1991 ve öncesi ise 15 yıl çalışıp 3600 gün prim ödeyerek emekli olabiliyor.
* 1991-1994 arası işe başlayanlar ise 15 yıl çalışıp, 3680 gün prim ödemeleri halinde emekliliğe hak kazanıyor.
* 1994-1997 arası ilk sigortalı olanlar ise 16 yıl çalışıp, 4 ay 3760 gün prim ödemeleri halinde emekli olabiliyor.
* 1997-2000 arası işe başlayanların 17 yıl çalışıp, 3840 gün prim ödemeleri gerekiyor.
* 2000-2003 arası sigortalı olanların ise emeklilik için 17 yıl çalışıp, 8 ay ve 3920 prim ödemeleri gerekiyor.
* 2003 ve sonrası işe girenler ise 18 yıl çalışıp, 4000 prim gün ile emekli olabiliyor.
3600 GÜN PRİM ÖDENECEK
Yüzde 40 ile yüzde 59 arası engelli olanların işe giriş tarihlerine ve prim ödeme gün sayılarına göre emeklilik şartları daha da farklı. Bu durumda olan çalışanlar, 1991 ve öncesi işe girmişlerse 3600 gün prim ödemeleri halinde 15 yıl çalıştıklarında emekliliğe hak kazanıyorlar. 1991-1994 arası sigortalı olanlar 16 yıl çalışıp 3760 gün prim ödemeleri, 1994-1997 arası işe girenler 17 yıl çalışıp 3920 gün prim ödemeleri, 1997-2000 arası işe girenler 18 yıl çalışıp 4080 gün prim ödemeleri, 2000-2003 arası işe girenler 19 yıl çalışıp 4240 gün prim ödemeleri ve 2003 sonrası işe girenler ise 20 yıl çalışıp 4400 gün prim ödemeleri halinde emekli olup, emekli maaşı alabiliyor.
Engelli emekliliğinin dışında çalışırken çalışma gücündeki kayba göre emeklilik durumu da var. Çalışma gücündeki kayba, ilk sigortalı olunan tarihe, çalışma yılına ve SGK’ya ödenen prim gün sayısına göre emeklilik şartları değişiyor. Örneğin, çalışma gücündeki kayıp yüzde 40 olanlar daha geç emekli olurken, yüzde 50’nin üzerinde olanlar daha erken emekli oluyor. Çalışma gücündeki kaybı göre emeklilik şartlarını da anlatayım.
ÇALIŞMA GÜCÜNDE KAYIP
Çalışma gücündeki kayıp yüzde 50-59 arası olanlar hangi yılda sigortalı olurlarsa olsunlar 16 yıl çalışmaları halinde emekliliğe hak kazanıyorlar ancak işe giriş tarihine göre ödenmesi gereken prim gün sayısı 3700 gün ile 4320 gün arasında değişiyor. Şöyle ki; sigortaya başlangıç yılı 2008 olanlar 3700 gün, 2009 yılında olanlar 3800 gün, 2010 yılında olanlar 3900 gün, 2011 yılında olanlar 4000 gün, 2012 yılında olanlar 4100 gün, 2013 yılında olanlar 4200 gün, 2014 yılında olanlar 4300 gün ve ilk sigortalı olunan tarih 2015 ve sonrası olanlar 4320 gün prim ödemeleri halin emekliliğe hak kazanıyor.
Çalışma gücündeki kayıp yüzde 40-49 olanlar ise işe başlama tarihi ne olursa olsun emeklilik için 18 yıl çalışmaları gerekiyor. Bu durumda olan çalışanların ise ilk sigortalı oldukları tarihe göre ödemeleri gereken prim gün sayıları 4100 gün ile 4680 gün arasında değişiyor. Örneğin, çalışma gücündeki kayıp yüzde 40 olan bir çalışan 2000 yılında işe girmişse 18 yıl çalışıp, 4100 prim gün ödemesi halinde emekli olabilirken; 2011 yılında sigortalı olan bir çalışan 4400 gün prim ödemesi halinde 18 yılın sonunda emekliliğe hak kazanıyor. İlk sigortalı olunan tarih 2015 ve sonrası ise 18 yıl çalışılması halinde emeklilik için 4680 gün prim ödemek yeterli oluyor.
Bağ-Kurlular da ise çalışma gücündeki kayba göre emeklilik şartları biraz daha farklı. Çalışma gücündeki kayıp yüzde 60 ve üzeri olan Bağ-Kurlular, 15 yıl 3960 gün prim ödemeleri halinde emekli olabiliyor. Yüzde 50-59 arası kaybı olanlar 16 yıl çalışmış olmaları ve 4320 gün prim ödemeleri halinde emekli olabilecekler. Çalışma gücündeki kayıp yüzde 40-49 arası olanlar ise 18 yıl çalışıp, 4680 gün prim ödediklerinde emekliliğe hak kazanmış olacaklar.