En düşük ölüm aylığı 15 bin lira oluyor

Türkiye’de 5 milyona yakın dul ve yetim (ölüm aylığı alan), hem açıklanan Ocak 2026 zammından hem de en düşük emekli aylığı artışından yararlanacak. Dul ve yetimler de emekliler gibi ocak ve temmuz aylarında olmak üzere, senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranı da TÜİK’in, geçmiş altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. TÜİK, 2025 Temmuz-Aralık dönemini içeren 6 aylık enflasyonu yüzde 12.19 olarak açıkladı. Buna göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin dul ve yetimleri, ocak ayında maaşlarını yüzde 12.19 zamlı alacak. Aynı zamanda yüzde 4’lük ek ödeme tutarı da artan maaşla birlikte yükselecek. Buna göre ocak ayında en yüksek dul aylığı 65 bin 740 liraya yükselecek.

Yapılacak yasal düzenleme ile de en düşük emekli aylığı yüzde 18.48 zamlanarak, 20 bin liraya çıkıyor. En düşük emekli aylığının artırılmasından dul ve yetimler de yararlanacak. 2025’in ikinci yarısında en düşük emekli aylığı kapsamında dul ve yetimler maaşlarını yüzde 25 hisse oranına göre 4 bin 220, yüzde 50 hisse oranına göre 8 bin 440, yüzde 75 hisse oranına göre de 12 bin 660 liradan düşük almıyordu. En düşük emekli aylığının ocak ayında 20 bin liraya çıkması ile birlikte yüzde 25 hisse oranına göre dul ve yetim maaşları 5 bin liradan, yüzde 50 hisse oranına göre maaş alanların 10 bin liradan, yüzde 75 hisseye göre alanların da maaşları 15 bin liradan düşük olmayacak.

HİSSE ORANINA GÖRE MAAŞ DEĞİŞİYOR

* Okuyuculardan gelen sorulara baktığımda dul ve yetim aylığı alanların kafalarının karışık olduğu görülüyor. Kimi okuyucular, yakını ile aynı hisse oranına sahip olmasına rağmen daha düşük aylık aldığını belirtiyor. Kimileri de hisse oranının neden farklı olduğunu soruyor.

* Ölüm aylıkları arasında farklar var. Emekli maaşının bağlandığı ve sigortalının vefat ettiği tarihe göre hak sahiplerinin alacağı ölüm aylığı da değişiyor. Ekim 2008’den önce emekli aylığı alan sigortalının 10 Ekim 2008’den sonra vefat etmesi halinde hisse oranına göre hak sahiplerine ödenecek maaş farklı oluyor. Benzer şekilde 10 Ekim 2008’den sonra çalışırken ölen ya da bu tarihten sonra yaşlılık aylığı bağlanıp da ölen sigortalıların hak sahiplerinin alacağı taban aylıklar da hisse oranına göre farklılaşıyor. Hisse oranları da yüzde 45 ila yüzde 80 arasında değişebiliyor. Yani sigortalının işe giriş ve vefat tarihine göre hak sahiplerinin hisse oranları ve buna göre alınacak aylık da değişiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ ETKİSİ

* Yine gelen sorulara baktığımda, kök maaşlar konusunda tereddütler olduğu görülüyor. Ona da açıklık getireyim. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının dul ve yetimlerin kök maaşına etkisi olmayacak ama son yapılan ocak zammıyla birlikte kök maaşlar değişecek. Şöyle ki; dul ve yetim maaşları 2026 ocak ayında yüzde 12.19 artırılacak, artışa rağmen maaş en düşük emekli aylığının altında kalırsa, hisse oranına göre en düşük emekli aylığı ödenecek.

* Örneğin, 2025’in Temmuz-Aralık döneminde yüzde 25 hisse oranına göre maaşınız 2 bin 333 liraydı (tarım emeklisi) ve ek ödeme ile banka hesabınıza 2 bin 426 lira yatıyordu. 2026’nın ocak ayında ise ek ödemesiz maaşınız (2.333 lira) yüzde 12.19 zamlanacak, maaşınız 2 bin 617 liraya çıkacak, ek ödeme ile elinize geçecek tutar 2 bin 722 lira olacak. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükselmesi ile birlikte yüzde 25 hisse oranına göre maaşınız 5 bin liradan düşük kalacağı için ocak ayından itibaren hesabınıza 5 bin lira yatırılacak ama kök maaşınız 2 bin 617 olarak kalacak.

* Farklı bir örnek vereyim. 2025’in Temmuz-Aralık döneminde, yüzde 75 hisseye göre 10 bin 937 lira (SSK emeklisi) alan dul eşin maaşı, 2026’nın ocak ayındaki yüzde 12.19’luk zamla birlikte 12 bin 270 liraya çıkacak, ek ödeme ile eline geçecek tutar 12 bin 761 lira olacak. Bu tutar da 20 bin liraya çıkarılan ve yüzde 75 hisseye göre 15 bin liradan düşük olacağından; bu kişi ocak ayından itibaren 15 bin lira dul maaşı alacak.

ÖLÜM AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

* Ölüm aylığından; vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı ödenebiliyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25’i oranında aylık bağlanıyor.