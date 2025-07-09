En düşük ölüm aylığı 12 bin 660 TL oldu

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SAYILARI 5 milyonu bulan dul ve yetimler, hem açıklanan yeni temmuz zammından hem de en düşük emekli aylık artışından yararlanacaklar. Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı ödenebiliyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25’i oranında aylık bağlanıyor.

EN YÜKSEK DUL MAAŞI 58 BİN 597 TL

Dul ve yetimler de emekliler gibi ocak ve temmuz ayları olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyorlar. Zam oranı da TÜİK’in, geçmiş altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. TÜİK, 2025 yılı Ocak-Haziran dönemini içeren altı aylık enflasyonu yüzde 16.67 olarak açıkladı. Buna göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin dul ve yetimleri, temmuz ayında maaşlarını yüzde 16.60 zamlı alacaklar. Aynı zamanda yüzde 4’lük ek ödeme tutarı da artacağından bu artış dul ve yetimlerin maaşlarının üzerine eklenecek. 2025’in temmuz ayında yüzde 75 hisseye göre en yüksek ölüm aylığı 58 bin 597 TL’ye çıkacak.

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Emekli maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı da yüzde 16.67 artışla 16 bin 881 liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylığının artırılması ile birlikte dul ve yetim aylıkları da artacak.

16 bin 881 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ile birlikte; yüzde 25 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı alanların maaşı 4 bin 220 liradan, yüzde 50 hisse oranına göre maaş alanların maaşı 8 bin 440 liradan, yüzde 75 hisseye göre alanların da maaşları 12 bin 660 liradan düşük olmayacak.

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HİSSE ORANINA GÖRE MAAŞ DEĞİŞİYOR

Önümüzdeki günlerde dul ve yetimlerin aylıkları banka hesaplarına yatırılacak. Şimdiden iki hususa değineyim. Dikkat edilmesi gereken, emekli maaşının bağlandığı ve sigortalının vefat ettiği tarihe göre hak sahiplerinin, yani dul yetimlerin alacağı ölüm aylığının değişiyor olması. Şöyle ki; Ekim 2008’den önce emekli aylığı alan sigortalının 10 Ekim 2008’den sonra vefat etmesi halinde hisse oranına göre hak sahiplerine ödenecek maaş farklı oluyor. Benzer şekilde 10 Ekim 2008’den sonra çalışırken ölen ya da bu tarihten sonra yaşlılık aylığı bağlanıp da ölen sigortalıların hak sahiplerinin alacağı taban aylıklar da hisse oranına göre farklılaşıyor. Hisse oranları da yüzde 45 ila yüzde 80 arasında değişebiliyor. Yani sigortalının işe giriş ve vefat tarihine göre hak sahiplerinin hisse oranları ve buna göre alınacak aylık da değişiyor. Bunlara dikkat edilmeli.

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BU HESABA DİKKAT!

İkincisi, en düşük emekli aylığının artırılması ile birlikte dul ve yetimlerin kök maaşı da değişecek, bu da temmuz ayında alınacak maaşı etkileyecek. Onu da şöyle anlatayım...

Dul ve yetim maaşı alanlar 2025’in temmuz ayında önce yüzde 16.67 zamdan yararlanacak, zamma rağmen maaş en düşük emekli aylığının altında kalırsa, maaş artırılacak. Örneğin, 2025’in ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre 2 bin lira (tarım emeklisi) aylık alan dul eşin maaşı önce yüzde 16.67 zamlanacak, 2 bin 333 liraya çıkacak; bunun üzerine yüzde 4 ek ödeme gelecek ve 2 bin 426 lira olacak. Bu tutar 2025’in temmuz ayında artırılarak, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığının yüzde 25 hissesine denk gelen 4 bin 220 liradan düşük olacağı için; dul eşe temmuz ayından itibaren 4.220 lira ödenecek.

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Bir örnek daha vereyim. 2025’in Ocak-Haziran döneminde yüzde 75 hisseye göre en düşük emekli aylığı olan 9 bin 375 lira alan dul eşe, temmuz ayında yüzde 16.67 zam yapılacak, maaş 10 bin 937 liraya çıkacak; bunun üzerine ek ödeme gelince maaş 11 bin 375 lira olacak. Ancak bu tutar, temmuz ayında en düşük emekli aylığında yüzde 75 hisseye denk gelen 12 bin 660 liradan düşük olacağı için, dul eş temmuz ayından itibaren aylık 12 bin 660 lira ödenecek.