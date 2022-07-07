En düşük memur maaşı 9 bin 105 lira

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Görevdeki memurlar 2022’nin Temmuz ayında maaşlarını yüzde 41.69 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da yükselecek. Görevdeki memurlar ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor.

TÜİK, 2022 Ocak-Haziran, 6 aylık enflasyonu yüzde 42.35 olarak açıkladı. Buna göre de görevdeki memurlar temmuz ayında maaşlarını; yüzde 7 toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve yüzde 7.5’i aşan enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 41.69 zamlı alacak.

GENEL MÜDÜR MAAŞI 29.809 TL

Yeni zamla birlikte kamuda görev yapan genel müdürün (1/4) maaşı 29.809 liraya çıkarken, şube müdürünün maaşı 15.848 liraya yükselecek. 4’üncü derecenin 1 kademesindeki öğretmenin maaşı ise 12.276 lira olacak. Temmuz ayında başkomiser (3/1) 15.810 lira, polis (8/1) 13.747 lira, uzman doktor (1/4) 18.853 lira, profesör (1/4) 25.984 lira, 5’inci derecenin 1’inci kademesindeki hemşire ise 11.828 lira maaş alacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya yükselecek.

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NET AYLIK 14.783 LİRA OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak Mali ve Sosyal Hakları da yayınladı. Buna göre de kamuda sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin ücret tavanı 16.277 liraya yükselirken, kamuda tavan ve taban ücretler yüzde 41.69 artırıldı. Kamuda ortalama ücret toplamı üst sınırı ise 33.226 liraya yükseldi. 1’inci derecenin, 1’inci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı temmuz ayından itibaren 14.783 lira olacak.







TABLO NOT: 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2022 Temmuz zamları yer alıyor. Tablodaki maaşlara aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları dahil değildir. Tablo, görevdeki tüm memurların ve tüm kademe ve derece maaşları kapsamamaktadır.



YARIN: ZAMLI DUL VE YETİM AYLIKLARI