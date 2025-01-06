En düşük memur maaşı 40.659 lira olacak

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TÜİK 2024 Temmuz-Aralık enflasyonunu açıkladı, görevdeki memurların maaş zamları da belli oldu. Memurlar 2025 Ocak ayında maaşlarını yüzde 11.54 zamlı alacak. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı 40 bin 659 liraya çıkacak.

2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Toplu Sözleşmeye göre 2025’in Ocak-Haziran döneminde görevdeki memurlar toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam alacak. 2024’ün Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 10’u geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Buna göre memurların 2025 Ocak maaşı, toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.54 zamlı olacak.

Yeni zamla birlikte; genel müdürün (1/4) maaşı 98.872 lira, öğretmenin (9/1) maaşı 45.535 lira, polis memurunun (8/1) maaşı 58.616 liraya, uzman hekimin (1/4) maaşı 73.811 lira olacak. 2024 yılında ise memurların maaşı ocak ayında yüzde 49.25, temmuz ayında da yüzde 19.31 artmış; böylece 2024 yılının tamamında memurların maaş zam oranı yüzde 68.56 olmuşu.









NOT: 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2025 Ocak zamları yer alıyor. Tablodaki maaşlara aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları dahil değildir. Tablo, görevdeki tüm memurların ve tüm kademe ve derece maaşları kapsamamaktadır.







