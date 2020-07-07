En düşük memur maaşı 4.154 TL

Temmuz ayıyla birlikte görevdeki memurlar da maaşlarını zamlı alacak. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zam alacak olan memurların, yüzde 1.75 de enflasyon farkı olacak ve toplam zam oranı yüzde 5.75 olacak.
Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte görevdeki memurların da zam oranı netleşti. Buna göre memurlar, temmuz ayında maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacak. Toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyonun yüzde 4’ün üzerine çıkması halinde maaşlara enflasyon farkı da eklenecek.
TÜİK, 2020 Ocak-Haziran enflasyonunu yüzde 5.75 olarak açıkladı. Enflasyon yüzde 4’ü aştığından memurlar için yüzde 1.75’lik enflasyon farkı oluştu. Yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde, 2020’nin temmuz-aralık döneminde görevdeki memurların zam oranı yüzde 5.75 oldu. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı, aile yardım ödeneği hariç 4.152 liraya çıkacak. Memurlar ocak ayında ise maaşlarını yüzde 5.49 zamlı almıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da 2020 temmuz-aralık dönemine ait mali ve sosyal haklara yönelik genelge yayımladı. Genelgeye göre, kamuda tavan ve taban ücretler yüzde 5.75 arttırıldı. Yine aynı genelgeyle kamuda ortalama ücret tavanı 15.384 liraya yükseltildi.
UNVANLARINA GÖRE MAAŞLAR
Temmuz ayındaki yeni zamla birlikte; kamuda çalışan 1. derece 4. kademede; genel müdür (1/4) 14 bin 72 lira, daire başkanı 11.458 lira, uzman 9.756 lira, gelir uzmanı 6.517 lira, mühendis 6.868 lira, öğretmen 5 bin 50 lira, hemşire 5.468 lira, avukat 6.531 lira, polis memuru (8/1) 5.282 lira, profesör 11.852 lira, öğretim görevlisi (7/1) 6.209 lira alacak.
NOT: 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2020 Temmuz zamları yer alıyor. Tablodaki maaşlara aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları dahil değildir.
YARIN: ZAMLI DUL VE YETİM AYLIKLARI
En düşük memur maaşı 4.154 TL
Temmuz ayıyla birlikte görevdeki memurlar da maaşlarını zamlı alacak. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zam alacak olan memurların, yüzde 1.75 de enflasyon farkı olacak ve toplam zam oranı yüzde 5.75 olacak.
Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte görevdeki memurların da zam oranı netleşti. Buna göre memurlar, temmuz ayında maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacak. Toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyonun yüzde 4’ün üzerine çıkması halinde maaşlara enflasyon farkı da eklenecek.
TÜİK, 2020 Ocak-Haziran enflasyonunu yüzde 5.75 olarak açıkladı. Enflasyon yüzde 4’ü aştığından memurlar için yüzde 1.75’lik enflasyon farkı oluştu. Yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde, 2020’nin temmuz-aralık döneminde görevdeki memurların zam oranı yüzde 5.75 oldu. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı, aile yardım ödeneği hariç 4.152 liraya çıkacak. Memurlar ocak ayında ise maaşlarını yüzde 5.49 zamlı almıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da 2020 temmuz-aralık dönemine ait mali ve sosyal haklara yönelik genelge yayımladı. Genelgeye göre, kamuda tavan ve taban ücretler yüzde 5.75 arttırıldı. Yine aynı genelgeyle kamuda ortalama ücret tavanı 15.384 liraya yükseltildi.
UNVANLARINA GÖRE MAAŞLAR
Temmuz ayındaki yeni zamla birlikte; kamuda çalışan 1. derece 4. kademede; genel müdür (1/4) 14 bin 72 lira, daire başkanı 11.458 lira, uzman 9.756 lira, gelir uzmanı 6.517 lira, mühendis 6.868 lira, öğretmen 5 bin 50 lira, hemşire 5.468 lira, avukat 6.531 lira, polis memuru (8/1) 5.282 lira, profesör 11.852 lira, öğretim görevlisi (7/1) 6.209 lira alacak.
NOT: 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2020 Temmuz zamları yer alıyor. Tablodaki maaşlara aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları dahil değildir.
YARIN: ZAMLI DUL VE YETİM AYLIKLARI