×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarNoyan DoğanEn düşük memur maaşı 39 bin 183 lira olacak
Noyan Doğan
Noyan Doğan
Noyan DoğanYazarın Tüm Yazıları

En düşük memur maaşı 39 bin 183 lira olacak

#Memur#Maaş#ZAM

Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte görevdeki memurların temmuz zammı yüzde 19.31 olacak. Memurlara 2023 yılında verilen seyyanen zam tutarı temmuz ayında da artacak.

Haberin Devamı

Yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte görevdeki memurların temmuz ayı zamları da netleşti. Memurlar da memur emeklileri gibi 2024’ün ikinci 6 ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 10 zam alacaklar. 2024’ün ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 15’i geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte görevdeki memurların temmuz zammı yüzde 19.31 olacak. Buna göre de en düşük memur maaşı 39.183 liraya çıkacak.

Yeni zamla birlikte; genel müdürün (1/4) maaşı 88.673 lira, öğretmenin (9/1) maaşı 40 bin 824 lira, polis memurunun (8/1) maaşı 52 bin 522 liraya, uzman hekimin (1/4) maaşı 66 bin 174 lira olacak. Memurlar sene başında maaşlarını yüzde 49.25 zamlı almışlardı. Temmuz zammıyla birlikte memurların 2024 yılı zam oranı yüzde 68.56’ya yükselecek.

Haberin Devamı

SEYYANEN ZAM DA ARTACAK

2023’ün temmuz ayında kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmış ve memurların zamlı maaşların üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenmişti. Geçen yılın ikinci yarısında enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmüş ve bu kapsamda da seyyanen zam verilmişti. Seyyanen zam ilave ücret olarak ödendi. Böylece bu yılın ocak ayında seyyanen zam tutarı artırıldı, şimdi de temmuz zammında da seyyanen zam tutarı artacak. - BİTTİ

En düşük memur maaşı 39 bin 183 lira olacak

En düşük memur maaşı 39 bin 183 lira olacak
En düşük memur maaşı 39 bin 183 lira olacak
En düşük memur maaşı 39 bin 183 lira olacak
NOT: 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2024 Temmuz zamları yer alıyor. Tablodaki maaşlara aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları dahil değildir. Tablo, görevdeki tüm memurların ve tüm kademe ve derece maaşları kapsamamaktadır.



#Memur#Maaş#ZAM
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Haksızlığın, adaletsizliğin, ikiyüzlülüğün nirvanası

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Basit ama nefis bir atıştırmalık

 DANİLO ZANNA
DANİLO ZANNA

Hepimiz başroldeyiz, hepimiz parlıyoruz

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Keşkeği, köftesi, koruk ekşisiyle, tıpkı evdeki gibi

 EBRU ERKE
EBRU ERKE

Kurdun ne olduğunu Gülten Teyze anlatsın size

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE
TÜM YAZARLARIMIZ