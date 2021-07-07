En düşük emekli memur maaşı 3.100 lira

Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte emeklilerin ve görevdeki memurların alacakları zamlı maaşlar da belli oldu. Memurlar ile memur emeklileri ve işçi, Bağ-Kur, tarım emeklileri maaşlarını yüzde 8.45 zamlı alacak. Yeni zamla birlikte tüm emeklilerin alacakları ek ödeme tutarı da arttı.

13 milyona yakın emeklinin beklediği zam oranı belli oldu. Temmuz ayında hem görevdeki memurlar ve memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 8.45 zamlı alacak.

Emekliler ile görevdeki memurlar ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2021 ocak-haziran enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri bu yılın temmuz-ağustos döneminde maaşlarını yüzde 8.45 zamlı alacak. Görevdeki memurlar ile memur emeklilerinin de temmuz-ağustos zam oranı yüzde 8.45 olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ 1987 LİRA

Yeni zamla birlikte en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.750 liraya, düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.466 liraya, en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.987 liraya yükselecek.

Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme tutarı da yükselmiş olacak. Temmuz ayından itibaren en düşük ek ödeme tutarı 77 liraya, en yüksek ek ödeme tutarı da 414 liraya çıkacak.

Bu yılın başında ise SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri maaşlarını yüzde 8.36 zamlı almıştı. Böylece işçi, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin 2021 yılı zam oranı yüzde 16.8 oldu.

Bugünden itibaren de tüm emekliler ile görevdeki memurların zamlı maaşlarını, ek ödemelerini ve temmuz ayında eline geçecek maaş tutarını kuruşu kuruşa yayımlayacağız.

Önce, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinden başlıyoruz.