En düşük emekli memur maaşı 22 bin 653 TL oldu

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TÜİK 2025 Ocak-Haziran enflasyonunu açıkladı, emekli memurların maaş zamları da netleşti. Memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 15.57 zamlı alacaklar. Yeni zamla birlikte en düşük emekli aylığı 22 bin 653 liraya çıkacak. Emeklilere her ay yapılan ek ödeme tutarı da artacak.

7. Toplu Sözleşme’ye göre 2025’in ikinci yarısında memur emeklileri yüzde 5 zam alacaklar. Enflasyonun bunun üzerinde çıkması halinde de enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 ile birlikte temmuz ayında memur emeklileri maaşlarını yüzde 15.57 zamlı alacaklar. 2025’in ocak ayında ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6’lık zam ve enflasyon farkı ile birlikte maaşlarını yüzde 11.54 zamlı almışlardı. Böylece memur emeklilerinin 2025 yılı zam toplamı yüzde 27.11 oldu. 2024 yılının tamamında ise memur emeklileri yüzde 68.56 zam almışlardı.

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ZAM FARKI OLUŞTU

Geçtiğimiz sene olduğu gibi 2025’in temmuz ayında da işçi ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında zam farkı oluştu. İşçi, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 16.67 zamlı alırken, memur emeklilerinin yüzde 15.57 zamlı alması iki emekli kesim arasında 1.10’luk fark yarattı. Benzer durum, geçen senenin temmuz ayında da yaşanmış, her iki kesim arasında 5.42 puanlık memur emeklileri aleyhine fark oluşmuştu. 2025’in ocak ayında da memur emeklilerinin zam oranı yüzde 11.54, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 15.75 olduğu için yine memur emeklileri aleyhine 4.21’lik bir fark oluşmuştu.

MEMUR EMEKLİLERİNİN 2025 TEMMUZ AYI ZAMLI MAAŞLARI (TL)































































NOT: Tabloda; 4 kademenin 1. derecesi ve ek göstergesi 9000 ila 6000 arasındaki memurların 30-25 hizmet yılına göre 205 Temmuz ayı zamlı maaşları yer almaktadır. Ayrıca 40-50 hizmet yılına göre 1/4 bazı memur emeklileri ile 25 ve 30 hizmet yılına göre; derece ve kıdemi 1/4, 4/1, 5/1, 3/1 olan emekli polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, kaymakam, müftü, teknisyen, mühendislerin 2025 Temmuz ayı zamlı maaşları da yer almaktadır. 2025 ocak ayı maaşı, ek ödeme hariç maaştır. Zam oranı, ek ödemesiz maaş üzerinden hesaplanır. Ek ödeme tutarı yüzde 4 üzerinden hesaplanmıştır.

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YARIN: GÖREVDEKİ MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI