En düşük emekli memur maaşı 2.773 TL

Memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan temmuz ayı maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Açıklanan enflasyon rakamına göre de yüzde 1.75’lik enflasyon farkı oluştuğundan emeklilerin maaş zammı yüzde 5.75 olacak.
Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur emeklilerinin temmuz zammı netleşti. Sayıları 3 milyonu bulan memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacak. Memur emeklileri; ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplusözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor.
Görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2020-2021 maaşları ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik 5. Dönem Toplusözleşmesi 2019’da yenilendi. Buna göre de hem memurlar hem de emeklileri, maaşlarını, 2020’nin temmuz ayında yüzde 4 zamlı alacak. İmzalanan toplu sözleşmeye göre TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı ocak-haziran enflasyonun, yüzde 4’ü aşması haline aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.
2020 ZAM ORANI YÜZDE 11.25
TÜİK, 2020 ocak-haziran enflasyonunu yüzde 5.75 olarak açıkladı. Enflasyon toplu sözleşmede belirtildiği gibi yüzde 4’ü aştığından memur emeklileri için yüzde 1.75’lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde; 2020’nin temmuz-aralık döneminde emekliler, maaşlarını, yüzde 5.75 zamlı alacak.
Memur emeklileri, bu yılın ocak ayında ise yüzde 4 maaş zammının üzerine yüzde 1.5’luk enflasyon farkı oluşmuş ve toplam yüzde 5.50 maaşlarını zamlı almışlardı. Böylece memur emeklileri 2020 yılında ocak-haziran ve haziran-temmuz olmak üzere enflasyon farkları da dahil toplam yüzde 11.25 zam almış oldular.
EK ÖDEMELER DE ARTTI
Temmuz zammıyla birlikte memur emeklilerinin ek ödemeleri de arttı. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Maaşın yüzde 4’ü, ek ödeme adı altında tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4’lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor ama maaşı yüksek olan daha yüksek, düşük olan daha az alıyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlar zamlandıkça, alınacak ek ödeme tutarı da artıyor. Temmuz zammıyla birlikte memur emeklilerinin alacağı en düşük ek ödeme 106 lira olurken en yüksek ek ödeme ise 692 lira oldu.
En düşük emekli memur maaşı 2.773 TL
Memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan temmuz ayı maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Açıklanan enflasyon rakamına göre de yüzde 1.75’lik enflasyon farkı oluştuğundan emeklilerin maaş zammı yüzde 5.75 olacak.
Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte memur emeklilerinin temmuz zammı netleşti. Sayıları 3 milyonu bulan memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacak. Memur emeklileri; ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplusözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor.
Görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2020-2021 maaşları ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik 5. Dönem Toplusözleşmesi 2019’da yenilendi. Buna göre de hem memurlar hem de emeklileri, maaşlarını, 2020’nin temmuz ayında yüzde 4 zamlı alacak. İmzalanan toplu sözleşmeye göre TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı ocak-haziran enflasyonun, yüzde 4’ü aşması haline aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.
2020 ZAM ORANI YÜZDE 11.25
TÜİK, 2020 ocak-haziran enflasyonunu yüzde 5.75 olarak açıkladı. Enflasyon toplu sözleşmede belirtildiği gibi yüzde 4’ü aştığından memur emeklileri için yüzde 1.75’lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde; 2020’nin temmuz-aralık döneminde emekliler, maaşlarını, yüzde 5.75 zamlı alacak.
Memur emeklileri, bu yılın ocak ayında ise yüzde 4 maaş zammının üzerine yüzde 1.5’luk enflasyon farkı oluşmuş ve toplam yüzde 5.50 maaşlarını zamlı almışlardı. Böylece memur emeklileri 2020 yılında ocak-haziran ve haziran-temmuz olmak üzere enflasyon farkları da dahil toplam yüzde 11.25 zam almış oldular.
EK ÖDEMELER DE ARTTI
Temmuz zammıyla birlikte memur emeklilerinin ek ödemeleri de arttı. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Maaşın yüzde 4’ü, ek ödeme adı altında tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4’lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor ama maaşı yüksek olan daha yüksek, düşük olan daha az alıyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlar zamlandıkça, alınacak ek ödeme tutarı da artıyor. Temmuz zammıyla birlikte memur emeklilerinin alacağı en düşük ek ödeme 106 lira olurken en yüksek ek ödeme ise 692 lira oldu.