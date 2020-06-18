En düşük emekli aylığı 1500 lira

Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında çıkan yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geçen günlerde yayımladığı bir genelge ile en düşük emekli aylığının nasıl uygulanacağına açıklık getirdi. En son 2018’in sonlarında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.000 liraya çıkartılmış ve 2019 başından itibaren de düşük emekli maaşı alanların maaşları bin liraya tamamlanmıştı. Yeni düzenlemeden de 200 bine yakın emekli yararlanmıştı. Şimdi de koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.500 lira çıkartıldı. SGK’da emekli aylığının detaylarını açıkladı.
NİSAN AYI ÖDENDİ
Buna göre; malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ek ödeme dahil 2019 Şubat ayı ile 2020 Mart ayı döneminde bin liranın, 2020 Nisan ayından itibaren de 1.500 liranın altında olmayacak. Nisan ayı da dahil olmak üzere bundan sonra en düşük emekli aylığı 1.500 lira olarak ödenecek. Örneğin, bu yılın şubat ayında eline ek ödeme de dahil 1.300 lira geçen bir kişinin nisan ayından itibaren maaşına 200 lira ilave edilecek, böylece eline 1.500 lira geçecek.
SGK, bu ödemenin nasıl olacağını da netleştirdi. Bin 500 liralık emekli aylığı ödemesinden hak sahipleri hisse oranında yararlanabilecek. Emeklilere ödenen ek ödeme ve engelli çocuk fark aylıkları her ay yapılacak ödemeye dahil edilecek.
ZAM OLMAYACAK
Aynı şekilde vefat eden eşinden ya da anne-babasından ölüm aylığı alanlar, yani çift maaş alanlar, yükseltilen emekli aylığı imkanından ayrı ayrı yararlanabilecek ve hakları oranında emekli aylığı alabilecek. Yeni uygulamaya göre kız çocuklarına ödenen evlenme ödeneği de 1.500 lira üzerinden hesaplanıp ödenecek. Ancak, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak, aylıkları bin 500 liraya yükseltilmeyecek.
Peki, en düşük emekli aylığı 1.500 liraya çıkanlar, gelecek temmuz zammından da yararlanabilecek mi? Yararlanamayacak. Çünkü kanun gereği aylıklar, 1.500 liradan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek. Bu da şu anlama geliyor; maaşı 1.500 liradan düşük olanlar, bundan sonraki yasal artışlarla maaşı 1.500 liraya ulaşana kadar, zamlardan yararlanamayacak.
EMEKLİLER TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?
Hem görevdeki memurlar ve emeklileri hem de Bağ-Kur, işçi emeklileri temmuz zamlı maaşlarını bekliyor. Açıklanan mayıs ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağa benziyor. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Yine toplu sözleşmeye göre de 2020’nin ocak-haziran enflasyonunun yüzde 4’ü aşması halinde aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. TÜİK, ocak-mayıs enflasyonunu açıkladı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Buna göre şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 0.57 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Eğer haziran enflasyonu da yüzde 4’ün üzerinde olursa, 3.2 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisi yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da alabilecek. Memur ve emeklileri bu yılın başında yüzde 4 zammın üzerinde yüzde 1.50 enflasyon farkı ile birlikte maaşlarını yüzde 5.50 zamlı aldı.
İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Açıklanan ocak-mayıs enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Buna göre de en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.200 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.962 liraya yükselecek.
En düşük emekli aylığı 1500 lira
Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında çıkan yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geçen günlerde yayımladığı bir genelge ile en düşük emekli aylığının nasıl uygulanacağına açıklık getirdi. En son 2018’in sonlarında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.000 liraya çıkartılmış ve 2019 başından itibaren de düşük emekli maaşı alanların maaşları bin liraya tamamlanmıştı. Yeni düzenlemeden de 200 bine yakın emekli yararlanmıştı. Şimdi de koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.500 lira çıkartıldı. SGK’da emekli aylığının detaylarını açıkladı.
NİSAN AYI ÖDENDİ
Buna göre; malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ek ödeme dahil 2019 Şubat ayı ile 2020 Mart ayı döneminde bin liranın, 2020 Nisan ayından itibaren de 1.500 liranın altında olmayacak. Nisan ayı da dahil olmak üzere bundan sonra en düşük emekli aylığı 1.500 lira olarak ödenecek. Örneğin, bu yılın şubat ayında eline ek ödeme de dahil 1.300 lira geçen bir kişinin nisan ayından itibaren maaşına 200 lira ilave edilecek, böylece eline 1.500 lira geçecek.
SGK, bu ödemenin nasıl olacağını da netleştirdi. Bin 500 liralık emekli aylığı ödemesinden hak sahipleri hisse oranında yararlanabilecek. Emeklilere ödenen ek ödeme ve engelli çocuk fark aylıkları her ay yapılacak ödemeye dahil edilecek.
ZAM OLMAYACAK
Aynı şekilde vefat eden eşinden ya da anne-babasından ölüm aylığı alanlar, yani çift maaş alanlar, yükseltilen emekli aylığı imkanından ayrı ayrı yararlanabilecek ve hakları oranında emekli aylığı alabilecek. Yeni uygulamaya göre kız çocuklarına ödenen evlenme ödeneği de 1.500 lira üzerinden hesaplanıp ödenecek. Ancak, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak, aylıkları bin 500 liraya yükseltilmeyecek.
Peki, en düşük emekli aylığı 1.500 liraya çıkanlar, gelecek temmuz zammından da yararlanabilecek mi? Yararlanamayacak. Çünkü kanun gereği aylıklar, 1.500 liradan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek. Bu da şu anlama geliyor; maaşı 1.500 liradan düşük olanlar, bundan sonraki yasal artışlarla maaşı 1.500 liraya ulaşana kadar, zamlardan yararlanamayacak.
EMEKLİLER TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?
Hem görevdeki memurlar ve emeklileri hem de Bağ-Kur, işçi emeklileri temmuz zamlı maaşlarını bekliyor. Açıklanan mayıs ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağa benziyor. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Yine toplu sözleşmeye göre de 2020’nin ocak-haziran enflasyonunun yüzde 4’ü aşması halinde aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. TÜİK, ocak-mayıs enflasyonunu açıkladı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Buna göre şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 0.57 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Eğer haziran enflasyonu da yüzde 4’ün üzerinde olursa, 3.2 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisi yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da alabilecek. Memur ve emeklileri bu yılın başında yüzde 4 zammın üzerinde yüzde 1.50 enflasyon farkı ile birlikte maaşlarını yüzde 5.50 zamlı aldı.
İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Açıklanan ocak-mayıs enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Buna göre de en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.200 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.962 liraya yükselecek.