Emekliye promosyon yarışı kızıştı

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükselmesi ve 2026’da emekli maaşlarının artması ile birlikte bankalar arası promosyon yarışı da kızıştı. Hem emekli maaşını taşıyanlar için hem de ilk kez emekli olup da maaş alacaklar için bankalar farklı imkânlar sunarken, rekabet ortamında promosyon tutarı 31 bin TL’ye kadar çıktı.

Kimi bankalar nakit promosyon ödemesinin yanında maaşını taşıyanlara faizsiz 12 aya kadar vadeli kredi imkânı sunarken, kimi bankalar da otomatik ödeme talimatı verilmesi, kredi kartı kullanılması durumlarında promosyon tutarlarını daha da yukarı çekiyor.

28 ŞUBAT SON TARİH

Peki, hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor ve şartlar neler? Hemen hemen tüm bankaların ortaya koyduğu şart aynı; 3 yıl boyunca emekli maaşının bankadan alınacağının taahhüt edilmesi. Promosyon tutarı da alınan emekli maaşına göre farklılık gösteriyor. Dul ve yetim aylığı alanlar da promosyon imkânından yararlanabiliyor.

Yeni promosyon tutarlarından yararlanmak için son tarih ise 28 Şubat. SSK ve Bağ-Kur emeklileri SGK’ya başvurarak ya da e-Devlet üzerinden emeklilik başvuru işlemleri sırasında promosyon ödemesi alacakları bankayı tercih edebiliyor. Memur emeklileri de aynı işlemi yapıyor. Daha önce promosyon alanlar da yeni tutarlardan yararlanabilecek. Yeni tutar üzerinden promosyon almak isteyenler için önceki döneme ilişkin iade tutarı banka tarafından kesilecek ve üzeri ödenecek.

HANGİ BANKA, NE KADAR ÖDÜYOR?

* Ziraat Bankası: Emekli maaş tutarına göre 5 bin TL’den başlayıp, 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat’e taşıyanlara 40 bin TL, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı sunuluyor. Ayrıca ücretsiz HGS etiketi veriliyor. Mevcut emekliler de yılda iki kere 25 bin TL’ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avanstan yararlandırılıyor.

* Garanti BBVA: Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 6 bin 250 TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 10 bin TL, 15-20 bin TL arasında olanlara 12 bin 500 TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 15 bin TL ödeme yapıyor. Bunların üzerine de kartlarla yapılacak harcamalara 10 bin TL’ye varan bonus imkânı sunuyor.

* İş Bankası: 24 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi veriyor. Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 6 bin 250 TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 10 bin TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 12 bin 500 TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 15 bin TL ödeme yapıyor. Fatura talimatı ve kartla yapılan alışveriş tutarına göre promosyon tutarı 24 bin TL’ye kadar çıkıyor.

* Vakıf Bank: Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 5 bin TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL, 15-20 bin TL arasında olanlara 10 bin TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 12 bin TL ödeme yapıyor.

* Halkbank: Emekli maaşı 10-15 bin TL arası olanlara 8 bin TL, 15-20 bin TL arasında olanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri olanlara 12 bin TL promosyon ödemesi yapıyor. 10 bin TL altında ölüm aylığı olanlara da 5 bin TL ödüyor.

* Yapı Kredi: Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 6 bin 250 TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 10 bin TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 12 bin 500 TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 15 bin TL ödeme yapıyor. Fatura talimatı ve kartla yapılan işlemlere, dijital bankacılığa, mobil üzerinden işlemlere göre de promosyon tutarı 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

* TEB: 12 bin TL promosyona ek olarak 9 bin TL nakit promosyon imkânı sunuyor.

* Denizbank: Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 5 bin TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 10 bin TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 12 bin TL ödeme yapıyor. Fatura talimatı ve kartla yapılan işlemlere göre promosyon tutarı 27 bin TL’ye kadar çıkıyor. Denizbank’ın promosyon kampanyası 31 Mart’a kadar devam ediyor.

* ING: Ek promosyonla 28 bin TL’ye kadar ödeme yapıyor. Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 6 bin 250 TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 10 bin TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 12 bin 500 TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 15 bin TL ödeme yapıyor.

* Albaraka: 20 bin TL’ye varan promosyon ve 10 bin TL’ ye varan ödül sunuyor. Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 8 bin 500 TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 13 bin 500 TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 16 bin 500 TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 20 bin TL ödeme yapıyor. Otomatik ödeme talimatı, ek hesap kullanımı, kredi kullanımı ile bu tutar 31 bin TL’ye kadar çıkıyor.

* Şekerbank: 27 bin 500 TL’ye varan promosyon avantajı sunuyor. Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 5 bin TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 8 bin TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 10 bin TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 12 bin TL ödeme yapıyor. Fatura, kredi kartı, kredi kullanımı gibi durumlarda promosyon tutarı 27 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.

* QNB: 31 bin TL’ye varan promosyon sunuyor. Emekli maaşı 10 bin TL’ye kadar olanlara 8 bin 300 TL, 10-15 bin TL arasında olanlara 13 bin 300 TL, 15-20 bin TL arasında olanlar 16 bin 600 TL ve 20 bin TL ve üzerinde olanlara 20 bin TL ödeme yapıyor.