Emeklinin kök maaşı ne kadar artacak?

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Emekli maaş zamlarının açıklanması ile birlikte en düşük emekli aylığı da belli oldu. Meclis’te görüşülen kanun teklifi yasalaştıktan sonra en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkacak. Geçen hafta emekli maaş zamları ile ilgili yayımladığımız yazı dizisi sonrası emeklilerden özellikle iki konuda çokça soru aldım; bunlardan biri en düşük emekli aylığı, diğeri ise emeklilere maaşları ile birlikte ödenen ek ödeme tutarı ile ilgiliydi.

En düşük emekli aylığı konusunda emeklilerin kafasının karışık olduğu görülüyor. Bundan dolayı da emekliler maaş zam hesaplarını yanlış yapıyor. Önce, kök maaş konusuna değineyim. İlk emekli olunduğunda SGK emekli maaşı bağlıyor; işte o maaş, kök maaş. Her sene ocak ve temmuz aylarında geçmiş enflasyona göre maaşlar zamlanıyor. Böylece emeklinin kök maaşı da senede iki kere artıyor. Örneğin, 2025 yılında emekli olup da 20 bin lira (kök maaş) emekli aylığı bağlanan bir kişi, 2026’nın ocak ayında yüzde 12.19 zam aldı ve kök maaşı 22 bin 438 liraya çıktı. Temmuz ayında da maaşlara yüzde 17.76 zam yapıldı ve emeklinin kök maaşı 26 bin 422 liraya çıktı.

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8 YILDIR EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTIRILIYOR

Kök maaş konusu 2018 yılında, en düşük emekli aylığının artırılması ile emeklilik sisteminin gündemine girdi. O tarihte en düşük emekli aylığı 1.000 liraya çıkarıldı ve 2019 başından itibaren bu tutarın altında emekli aylığı alanların maaşları 1.000 liraya tamamlandı. 2018’den bu yana da her maaş zammı döneminde en düşük emekli aylığı artırılıyor. Son 8 yıldır en düşük emekli aylığı senede iki kere kanunla artırıldı ve 2026’nın ocak ayında 20 bin liraya çıkarıldı. Bundan dolayı da en düşük emekli aylığı alanlar, asıl maaşlarını, yani kök maaşlarının ne olduğunu unuttular. Meclis’te görüşülen kanun teklifi ile şimdi de en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığından da 4 milyona yakın emekli yararlanıyor. Ancak yeni artışla birlikte en düşük emekli aylığından yararlanan emekli sayısı 4.5 milyonu bulacak.

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En düşük emekli aylığı konusunda emeklilerin şunu da bilmesi gerekiyor; kök maaş ile en düşük emekli aylığı arasındaki farkı SGK değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor. Kafa karışıklığı da buradan kaynaklanıyor. Onu da şöyle anlatayım:

KÖK MAAŞ HESABINI NASIL YAPACAKSINIZ?

Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere enflasyon oranında yapılan zamlar, en düşük emekli aylığına değil, kök maaşa yapılıyor. Yapılan zamma rağmen maaş, en düşük emekli aylığının altında kalıyorsa, emekliye en düşük aylık ödeniyor, aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığı tamamlıyor. Son 8 yıldır, bir taraftan enflasyon oranında zam yapılırken, diğer taraftan en düşük emekli aylığı da artırıldığı için emeklilerin maaş konusunda kafası karışıyor.

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Daha iyi anlaşılması için bir örnekle anlatayım... 2025’in aralık ayında emekli oldunuz ve size 17 bin lira emekli aylığı bağlandı. 2026’nın ocak ayındaki yüzde 12.19 zamdan yararlandınız ve emekli maaşınız 19 bin (kök maaş) liraya çıktı. Ancak ocak ayında en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak belirlendiğinden, hesabınıza 20 bin lira ödendi ve aradaki 1.000 liralık fark, SGK tarafından değil Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandı. Temmuz ayında ise maaşlara yüzde 17.76 zam yapıldı. Kök maaşınız 19 bin lira olduğu için yüzde 17.76 zamla kök maaşınız 22 bin 374 liraya çıkacak. En düşük emekli aylığı ise temmuz ayında 23 bin 552 liraya yükseleceğinden, temmuz ayından itibaren hesabınıza 23 bin 552 lira yatırılacak, aradaki bin 178 liralık farkı, Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak. Ama sizin SGK’da

kayıtlı kök maaşınız 22 bin 374 lira olarak gözükecek.

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ZAMLAR KÖK MAAŞA YANSITILIYOR

Hazır yeri gelmişken bir okuyucumun bu konudaki soru-yorumunu paylaşayım. Okuyucum, “En düşük emekli aylığı artırılmasa bizim gibi SSK emeklileri hiç zam alamayacak, kök maaşlar yükselmeyecek galiba” diye yazmış. Kısmen doğru. Senede iki kere, geçmiş 6 aylık enflasyon oranında kök maaşlar da artıyor. Temmuz ayındaki yüzde 17.76’lık zamla birlikte 2026 yılının tamamı için SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin kök maaşlarında yüzde 29.95’lik artış olacak. Ancak kimi Bağ-Kur ve tarım emeklileri var ki, kök maaşları 10 bin liralarda, hatta altında. Bundan dolayı her zam dönemi en düşük emekli aylığı da artırılıyor.