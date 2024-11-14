Emeklilik katsayısı değişecek 2025’te maaş düşecek

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Cevap: Bahsettiğiniz emeklilik katsayısı güncelleme katsayısı ile hesaplanıp belirleniyor. 2024 yılı sonuna kadar emekli olacakların emekli maaş hesaplaması 2023 yılındaki yüzde 4.5’lik gelişme hızı ve yine 2023 yılındaki yüzde 64.77’lik TÜFE’ye göre yapılacak ve buna göre de güncelleme katsayısı 1.6612 olarak uygulanacak. Bunun dışında 2024 yılının ocak ve temmuz aylarında emeklilere kümülatif olarak yüzde 86.16 zam yapıldı. 2024’ün sonuna kadar emekli olacakların maaş hesabına bu tutar da eklenecek. 2025 yılında emekli olacaklar 2024 yılındaki yüzde 86.16’lık emekli maaş zamlarından yararlanamayacak. 2025 yılındaki güncelleme katsayısı ise enflasyon ve büyüme hızına yönelik tahminlere göre hesaplanabilir. 2025’e yönelik güncelleme katsayısı tahminleri ise 1.366 ila 1.392 arasında değişiyor. Buna ek olarak 2025 yılının ilk yarısında emekli olacaklar 2024’ün Temmuz-Aralık enflasyonuna göre belirlenecek zamdan yararlanacak. Bu durumda 2024 yılında emekli olacaklar, 2025 yılında emekli olacaklara göre daha yüksek aylık alacak ama ne kadar yüksek olacak; onu şimdiden söylemek zor. Aralık ayının başında biraz daha durum netleşir. Emeklilik işlemlerine gelince; önce SGK’ya emeklilik dilekçenizi vereceksiniz, sonrasında da aylık bağlama işlemleri başlayacak ki, bunu da e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz.

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SGK’DAN RAPOR PARASI ALABİLİRSİNİZ

Soru: Özel bir şirkette çalışıyorum. İş kazası geçirdim ve 13 gün tedavi gördüm. Bu sürede işe devam edemedim. Yeni çalışmaya başladım. İşyerimden çalışmadığım döneme ait rapor ücreti alabileceğim söylendi. Nereye başvurmam gerekiyor? Alacağım ücret ne kadar olur? Murtaza S.

Cevap: SGK, hastanede tedavi gören hastalara geçici iş göremezlik ödeneği, bir başka adıyla da rapor ücreti ödüyor. Sizin gibi iş kazası nedeniyle çalışamaz hale gelinmesi durumunda, çalışanların uğradıkları gelir kaybını önlemek için SGK tarafından bu para ödeniyor. Rapor ücreti alabilmek için sigortalı olarak çalışmanız ve hastanede tedavi gördüğünüz dönemden önceki bir yıl içinde en az 90 gün sigorta priminizin yatırılmış olması gerekiyor. Ayrıca, SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulları tarafından istirahat raporu alınmış olması da gerekiyor. İş göremezlik durumunda çalışanlara yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi rapor ücreti olarak ödeniyor.

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YENİDEN İŞE ALINAN İŞÇİ İÇİN TEŞVİKTEN YARARLANILMAZ

Soru: Konfeksiyon atölyemiz var. Bu yılın başında 3 çalışanı işten çıkarmak zorunda kaldık. Şimdi ise iki kişiyi yeniden işe aldık. Bu kişiler bizden ayrıldıktan sonra işsizlik maaşı alıyorlardı. Yeniden işe başlattığımız bu çalışanlar için prim teşvikinden yararlanmak istedik ama yararlanamayacağımız söylendi? İşsizlik maaşı alanları çalıştıranlara prim teşviki verilirken biz niye bundan faydalanamıyoruz? Ertuğrul B.

Cevap: İşsizlik ödeneği alanların istihdamı halinde işverenlere prim teşviki veriliyor. Ancak bunun şartları var. Bu şartlar arasında da işçinin son çalıştığı iş yeri haricinde bir başka işyerinde ise başlaması gerekiyor. Aynı işyerinde tekrardan işe başlanması halinde işveren bu teşvikten yararlanamıyor. Ayrıca sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde SGK’ya bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınması da gerekiyor.

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ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİLİĞİNİZİ ERKENE ÇEKMEZ

Soru: 1996-1997 arasında askerlik yaptım. 2001 yılında bir süreliğine SSK’lı olarak çalıştım. 2005 yılından itibaren memurum. Askerlik borçlanması yaparak, sigorta başlangıç tarihini öne çekebilir miyim, erken emekli olabilir miyim? Hasan K.

Cevap: Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı olanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurtdışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli sayılacak. Borçlandıkları süreler emeklilik hesabında dikkate alınacak ve sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar öne çekilecek. Ancak düzenleme 2008 tarihinden sonra memur olanları ilgilendirdiğinden bu imkandan yararlanamazsınız ve askerlik borçlanmanız sigorta başlangıç tarihine öne çekmez.