Emeklilik fonlarının 2025 getirileri belli oldu… Altın BES’te tarihi rekor getirdi

Haberin Devamı

Emeklilik fonlarının ve BES’in 2025 getirileri belli oldu. BES’te, son yılların getiri rekoru kırılırken, bunda en büyük etken altın ve gümüşteki ralli oldu. Peki, bu yüksek getiri, sayıları 10 milyonu bulan bireysel emeklilik katılımcısına nasıl yansıdı, kimlerin tasarrufları arttı, kimler bu yüksek getiriden yararlanamadı?

Önce, BES’in ortalama getirisinden, yani tüm emeklilik fonlarının ortalama getirisinden bahsedeyim. 2025 yılında BES, ortalama yüzde 60.9 getiri sağladı. Bunun kırılımına baktığımızda; faizli emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 44, faizsiz fonların getirisi (altın ve gümüşten dolayı) yüzde 95 oldu. Bu getirileri, 2025 enflasyonu ile mukayese etmek gerekiyor ki, BES’teki tasarruflar artmış mı, erimiş mi belli olsun? Geçen seneki yüzde 30.89’luk enflasyonla mukayese edildiğinde (enflasyondan arındırıldığında) BES, yüzde 22.92 getiri sağlarken; faizli fonların getirisi yüzde 10, faizsiz fonların getirisi ise yüzde 49 olmuş. Bu da şunu gösteriyor ki, 2025’de, BES, enflasyonun çok çok üzerinde getiri sağlamış ve sistemdeki katılımcıların birikimleri enflasyon karşısında erimemiş, aksine artmış.

Haberin Devamı

ALTINDAN SONRA EN YÜKSEK GETİRİ

Kimi kesimlere bu veriler bir şey ifade etmeyebilir, ‘Geçen sene tüm yatırım araçları yüksek getiriler sundu zaten’ diyebilir. O zaman mukayese edelim. Mesela, 2025’te mevduat faizi yüzde 50.89, dolar yüzde 21.44, altın yüzde 104, BIST-100 ise yüzde 14.56 yatırımcısına kazandırmış. Bunlar nominal getiriler. Enflasyondan arındırıldığında ise, mevduat faizi yüzde 15.28, altın yüzde 55.88 getiri sağlarken; dolar yüzde 7.22, BIST-100 ise yüzde 12.48 negatif getiri sunmuş. Özetlersek, geçen sene, yatırım araçları içinde altından sonra en yüksek getiriyi BES sağlamış.

ALTIN FONUNUN GETİRİSİ YÜZDE 100.8

Buraya kadar anlattıklarım BES’in ortalama getirisi. Asıl, BES katılımcılarının tasarruflarını değerlendirdikleri fonlara bakmak gerekiyor. İşte, rekor da burada geliyor. Geçen sene altın fonlarını tercih edenlerin birikimleri iki katı kadar arttı. 2025’te Altın-Katılım fonu yüzde 100.8, Altın Fonu isi yüzde 97.6 getiri sağladı. Geçen seneki enflasyonla karşılaştırıldığında Altın-Katılım Fonu enflasyonun 69.9 puan üzerinde, Altın Fonu ise enflasyonun 66.7 puan üzerinde rekor denecek getiri sağlamış oldu.

Haberin Devamı

Yine geçen sene birikimlerini, içinde faiz içeren yatırım araçlarının bulunduğu Para Piyasası Fonlarında değerlendirmeyi tercih edenler ise yüzde 54 getiri, enflasyonla mukayese edildiğinde de yüzde 23 getiri sağladı.

HİSSEYİ TERCİH EDENLERİN BİRİKİMİ ERİDİ

Peki, geçen sene fon tercihine göre birikimleri eriyenler oldu mu? Oldu, Hisse Fonlarını tercih edenlerin birikimleri enflasyon karşısında eridi. 2025’te, Hisse Fonlarının getirisi yüzde 11.7 olmasına karşın, yüzde 30.89’luk enflasyonla mukayese edildiğinde birikimler yüzde 19 eridi.

BES’teki katılımcıların fon tercihine bakıldığında ise 7.9 milyonun birikimlerini altın, gümüş gibi kıymetli maden fonlarında değerlendirdiği görülüyor ki, bu da katılımcıların yüzde 30’u anlamına geliyor. Geçen sene, katılımcıların yüzde 25’i de borçlanma araçları, likit gibi faiz içeren fonları tercih etti. Ancak sistemdeki 2.9 milyon, -toplam katılımcıların yüzde 11’i- maalesef tasarruflarını Hisse Fonlarında değerlendirdi. Dolayısıyla bu 2.9 milyon BES katılımcısının tasarrufları geçen sene enflasyon karşısında eridi.

Haberin Devamı

18.000 TL BİR YILDA NASIL 41.544 TL OLDU?

Getiri konusunu çok basit bir örnekle anlatayım. BES’e, aylık 1.500 TL katkı payı ödeyen kişinin geçen yıl toplam ödediği tutar 18.000 TL oldu ve bu kişi altın fonunun tercih etti. Altın fonunun getirisi yüzde 100.8 olduğu için bu kişinin geçen senenin sonunda 18.000 TL’si, 36.144 TL oldu. Geçen sene yüzde 30’luk devlet katkısından da yararlandı ve 18.000 TL’sine devlet 5.400 TL katkı sağladı. Bu kişinin 2025 sonunda BES’teki birikimi altın fonunun getirisi ve devlet katkısı ile birlikte 41.544 TL (enflasyondan arındırılmamış) oldu. Şimdi soruyorum; altın da dahil tüm yatırım araçlarında böyle bir

getiri var mı?

Haberin Devamı

İşte o yüzden geçen sene, hatta evvelki sene, bunu gören bazıları BES’e toplu para yatırmaya başladılar. Öyle rakamlar duyuyorum ki, 1 milyon, 2 milyon lira yatıranlar bile var. Hatta aracını satıp da parayı faiz ya da altın yerine BES’e yatıranlar bile var.

BES KATILIMCILARINA TAVSİYELER

Peki, ne yapmak lazım? BES ve emeklilik fonları son yıllarda çok yüksek getiriler sunuyor. Kime? Tasarruflarını doğru fonlarda değerlendirenlere. Bu trend 2026’da da devam edecek gibi gözüküyor. Başka ülkelerde emeklilik fonları yüzde 5 getiri sağladığında millet sevinçten havaya uçuyor. Bizde ise getiri rekoru kırılıyor. Yapılması gereken, öncelikle, birikimleri eriyenlerin biran önce tercihlerini değiştirip, piyasa şartlarına uygun fonlara kaymaları. Her ay fon değişikliği yapma hakkınız var ama benim tavsiyem üçer aylık periyotlarla fonlarınızı gözden geçirmeniz. Altın ve faiz içeren fonlar şu sıralar tercih edilebilir. Fonlar konusunda bilginiz yoksa, takip edemiyorsanız, ‘ben bu işlerden anlamam’ diyorsanız, tasarruflarınızın yönetimini emeklilik şirketlerine bırakın derim; böyle bir hakkınız var.

Haberin Devamı