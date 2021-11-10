Emekliliğinizi 2022’ye erteleyebilirsiniz

Gelin şu elektrik scooter konusunu gündeme taşıyalım. Sayıları artıyor, kullanımı yaygınlaşıyor.

Saatlik de kiralanıyor, isteyen satın alıp trafiğe çıkıyor. Satılmasında da, alınmasında da, trafiğe çıkılmasında da bir kısıtlama yok. Trafiğe kayıt yaptırılmasına da gerek yok. Elektrikli scooterlara yönelik yasal düzenleme yapıldı, kullanım şartları belirlendi. Detayına girmeyeceğim. Genel düzenlemenin dışında belediyeler de ayrıca hem elektrikli scooter hizmeti veren firmalara hem de scooter kullanımına yönelik düzenlemeler yaparak, belirli sınırlamalar getirdi.

Şimdi diyeceksiniz ki, ‘ne güzel işte hem çevreci aletler hem de trafiği rahatlatıyor’. Maalesef o kadar basit değil, işte. Kullanım yaygınlaştıkça scooterların karıştığı kazaların sayısı da artıyor. Bu kazalar da öyle scooterdan düştü kolunu bacağını yaraladı şeklinde kazalar değil. Doğru, bir kısmı böyle ama bir kısmı da ölümlü kazalar. Evet, scooter kullanımına yönelik düzenlemeler yapıldı yapılmasına da iş trafik kazasına gelince ortada ciddi bir

belirsizlik var.

SİGORTA HASAR TALEP ETTİ

Bir tanesini anlatayım. Geçenlerde gündeme de geldi hatta tepki de çekti. Kişiler üzerinde detaylı durmayacağım, sadece olayı anlatacağım. İstanbul’da, sokak içerisinde elektrikli scooterla ile dolaşan bir vatandaşa karşı yönden gelen bir araç çarpıyor. Scooter kullanıcısı ciddi yaralanıyor, bir süre yoğun bakımda kalıyor, aylarca tedavi görüyor. Bu esnada da çarpan aracın sigorta şirketinden scooter sürücüsüne çarpışma sonrası araçta oluşan maddi hasarın ödenmesine yönelik talep geliyor. Sigorta şirketinin talebi yanlış mı? Değil, yasalar bu hakkı tanıyor. Sigorta şirketinin scooter sürücüsünden karşı tarafa verdiği zararı talep etme hakkı var. Bu olay münferit mi? Değil, bu şekilde sigorta şirketlerinin scooter sürücülerinden tazminat talep ettiği birçok kaza olayı var.

KAZALARIN SAYISI ARTIYOR

Görünen o ki, bundan sonra da bu ve benzeri kazalar artmaya devam edecek ve scooter sürücülerinin hem üçüncü kişilerle hem de sigorta şirketleri ile başı çok derde girecek. Neden? Çünkü scooterlara yönelik tüm bu düzenlemeler yapılırken maalesef işin sigorta boyutu ya atlandı ya da unutuldu. Atlandığı için de bugün scooterların karıştığı veya neden olduğu trafik kazalarında hem sürücüyü hem de üçüncü kişileri koruyan bir sigorta sistemi yok ama diğer araçların trafik ve kasko sigortası var.

Tabi durum bu kadar da vahim değil. Scooter kiralaması yapan kurumsal şirketler bu tür kazalara karşı sorumluluk sigortası yaptırıyor. Keza Ankara Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla scooter işleticilerine, oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilere verilebilecek zararlara karşı, kullanıcılara ferdi kaza ve 3. şahıs kaza sigortası yaptırılmasını zorunlu kıldı. Bu zorunlulukta sadece scooter işleticisi şirketler için geçerli. Bireysel scooter kullanıcıları içinse hiçbir sigorta zorunluluğu yok.