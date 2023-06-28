Emekliliği ertelemenin maaşa katkısı olmaz

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Soru: Temmuz ayı için gerçekleşecek emekli zammı ve refah payı belirlendiğinde 30 Haziran öncesi veya 1 Temmuz sonrası yapılacak emekli müracaatında alınacak emekli maaşında farklılık olur mu? 1 Temmuz sonrası emeklilik müracaatı olursa refah payınıhak edemez miyim? Mehmet S.

Cevap: Emeklilik dilekçesini şimdi vermekle, temmuz sonrası vermek arasında maaş açısından hiçbir fark yok. Emekli maaşınız belirlenirken 2022’deki enflasyon oranı ve milli gelirdeki artışın yüzde 30’u hesaba katılacak; üzerine 2023’ün ocak ayındaki emekli aylıklarına yapılan zam oranı eklenecek. Emeklilik dilekçesini şimdi verirseniz, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranını ve tabii refah payını da alacaksınız. Emeklilik dilekçesini temmuz veya sonraki ay verirseniz, hesaplanan maaşınızın üzerine temmuz ayındaki emekli zammı da eklenecek.

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GERİYE DÖNÜK BAĞ-KUR TESCİLİ YAPTIRAMAZSINIZ

Soru: 1996 yılında bir şirket kurdum. Bağ-Kur’a kaydım oluşturulmamış. 2000 SGK girişliyim. EYT’den yararlanabilmek için, Bağ-Kur geriye dönük işlem yapma ya da başka bir yolu olabilir mi? Nurcan E.

Cevap: 2003 ve 2008 yılında vergi kayıtlarını belgelemeleri koşulu ile iki kere Bağ-Kur’luları geriye dönük tescil ve borçlanma hakkı tanındı. İki haktan da yararlanmamışsınız. Bu durumda geriye dönük Bağ-Kur tescili yaptıramazsınız ve EYT’den yararlanamazsınız.

ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİ MAAŞINI ETKİLER

Soru: Askerlik borçlanması için 1 Temmuz son gün uyarınızı dikkate alarak başvuru yaptım. Benim ilk prim ödemem 6.6.1999. 2024 Haziran’da emekli olabiliyorum. Askerlik borçlanması yapmam emekli maaşını etkiler mi ya da ne kadar etkiler? Ali Y.

Cevap: Askerlik borçlanmasının emeklilik maaşına katkısı çalışanın ilk sigortalı olduğu tarihe göre değişiyor. 2000 yılı öncesi sigortalı girişli olduğunuz için askerlik borçlanması emekli maaşınızı artırır ama bu artış çok fazla olmaz. Borçlanma ile ödeyeceğiniz tutarı hesaba katarsak alacağınız emekli maaşına yaratacağı katkı yüksek olmaz.

TEMMUZ ZAMMI ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSAMIYOR

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Soru: Temmuz ayında yapılması öngörülen maaşlardaki iyileştirme kapsamına emekli olmayan çalışanlar da dahil edilecek midir? İsmail D.

Cevap: Temmuz başında emekli maaşlarında enflasyon artışının dışında refah payı verilmesi de bekleniyor. Ayrıca en düşük memur maaşının da 22 bin liraya çıkartılması ve bundan da memur emeklilerinin de yararlanması gündemde. Ancak siz özel sektörde çalışıyorsunuz. Dolayısıyla emeklilere ve memurlara yapılacak zam özel sektörde çalışanları kapsamayacak.

EYT’DEN YARARLANAMAZSINIZ

Soru: 1975 doğumluyum, işe giriş tarihim ilk olarak yedek subay ile oldu. Askeri okul giriş 20-11-1999, yedek subay giriş 30-12-1999. Şu an 4/A sigorta kapsamındayım ve toplam prim günüm 8400 oldu. Yedek subay okulu borçlanmasını yaparak ve yedek subay yıpranma payını düşürerek sigorta başlangıcını geriye çekip EYT’den faydalanabilir miyim?

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Cevap: Yedek subay olarak geçen süreler Emekli Sandığı’ndan sayılıyor ve sigorta başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Bu sürelere, fiili hizmet süresi zammı da uygulanıyor. Yedek subaylıkta geçen süre hizmet süresinden sayıldığından, EYT düzenlemesi kapsamında 8 Eylül 1999 öncesi girişi olanların gerekli şartları yerine getirmeleri halinde yaş şartı aranmadan emekli olmalarına imkân tanındığından EYT’den yararlanabiliyorsunuz. Ancak, 8 Eylül 1999 öncesindeki süre yedek subay okul süresine geliyorsa borçlanma yapılsa bile bu dönem fiili hizmet süresi sayılmadığından EYT’den yararlanamazsınız. Ancak sizin yedek girişiniz 1999’un 12’nci ayı. EYT’den yararlanabilmek için 8 Eylül 1999 öncesi olması gerekiyor. EYT’den yararlanamazsınız.