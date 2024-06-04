Emeklilerin temmuz zammı netleşmeye başladı

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TÜİK verilerine göre, TÜFE, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75.45 olurken, emekli maaşlarına konu olan beş aylık enflasyon ise yüzde 22.72 oldu. Açıklanan enflasyon rakamına göre de memur ve emeklileri için enflasyon farkı kesinleşti. 3 Temmuz’da, haziran enflasyonu açıklanıp, yılın ilk 6 aylık enflasyonu netleştikten sonra memur ve emeklileri ile işçi, Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısına ait maaş zamları netleşecek.

Yılın ilk 5 aylık enflasyonunu açıklanması ile birlikte emeklilerin gözü kulağı açıklanacak haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Peki, temmuz ayında emekliler ile görevdeki memurların maaş zam oranları ne olacak. Önce memur emeklileri ile görevdeki memurlardan başlayalım. 2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal hakların belirlendiği 7. Toplu Sözleşmeye göre 2024’ün Temmuz-Aralık döneminde görevdeki memurlar ile memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 10 zam alacaklar. 2024’ün Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 15’i geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek.

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ENLASYON FARKI OLUŞTU

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon 22.72 oldu. Buna göre memur ve emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı enflasyon farkı ile birlikte yüzde 17.7 oldu. İşçi, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ise ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Açıklanan 2024’ün beş aylık enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleştiğine göre emeklilerin zam oranı şimdilik yüzde 22.72 oldu.

Ocak-Haziran enflasyonunun ise tahmini yüzde 25 olması bekleniyor, ancak tahminler bu oranın yüzde 27’ye de çıkabileceği yönünde. Yüzde 27 enflasyon üzerinden gidersek memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ve yüzde 10’luk toplu sözleşme ile birlikte yılın kinci yarısında maaşlarını yüzde 22 zamlı alacaklar. Buna göre en düşük memur emekli aylığı 17.400 liraya çıkacak, ek ödeme ile birlikte 18 bin lirayı geçecek. Görevdeki memurların ise; genel müdürün (1/4) maaşı temmuz ayında 89.156 liraya, şube müdürünün 48.628 liraya, öğretmenin (9/1) 40.905 liraya, polis memurunun (8/1) 52.855 liraya, hemşirenin (5/1) 47.331 liraya, profesörün (1/4) 86.166 liraya çıkacak.

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MEMUR İLE İŞÇİ ARASINDA FARK

Yüzde 27’lik enflasyon hesabından gidildiğinde işçi, Bağ-Kur, tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 27 zamlı alacak. Temmuz ayında maaşlarda yeni bir düzenleme yapılmazsa memur emeklilerinin maaş zamları, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammından düşük kalacak.

Temmuz ayında yeni zamla birlikte işçi ve Bağ-Kur, tarım emeklilerinin kök maaşları da değişecek. 2024 Ocak ayında en düşük emekli aylığı 10.000 liraya çıkartılmıştı. Eğer 10.000 lira olan en düşük emekli aylığı artırılmazsa, temmuz ayındaki yüzde 27’lik zam kök maaşa uygulanacak ve buna rağmen maaş 10.000 liranın altında kalırsa en düşük aylık olan 10.000 lira ödenecek.