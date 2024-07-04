Emeklilerin temmuz ayı zammı belli oldu

Haberin Devamı

TÜİK, maaş zamlarına konu 2024 yılı Ocak-Haziran dönemini içeren altı aylık enflasyon verisini açıkladı. Bu veri ile görevdeki memurlar ile emeklilerinin yanı sıra SSK, Bağ-Kur emeklilerinin 2024 Temmuz zamları da netleşti.

TÜİK verilerne göre haziran enflasyonu aylık yüzde 1.64 olurken, 6 aylık enflasyon ise yüzde 24.73 olarak açıklandı. Buna göre görevdeki memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını 19.31 zamlı; SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri ise yüzde 24.73 zamlı alacaklar.

2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal hakların belirlendiği 7. Toplu Sözleşmeye göre 2024’ün Temmuz-Aralık döneminde görevdeki memurlar ile memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 10 zam alacaklar. 2024’ün Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 15’i geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Buna göre memur ve emeklilerinin temmuz maaşı, toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 19.31 olacak. Yeni zamla birlikte en düşük memur emeklisinin maaşı 16.897 liraya çıkacak, ek ödeme ile eline 17.573 lira geçecek.

Haberin Devamı

TEMMUZDA KÖK MAAŞLAR DEĞİŞECEK

TÜİK’in açıkladığı 2024 Ocak-Haziran enflasyonuna göre işçi, Bağ-Kur, tarım emeklileri, temmuz ayında maaşlarını yüzde 24.73 zamlı alacak. Temmuz ayında yeni zamla birlikte işçi ve Bağ-Kur, tarım emeklilerinin kök maaşları da değişecek ve kök maaşlar artacak.

2024 ocak ayında en düşük emekli aylığı 10.000 liraya çıkarılmıştı. Eğer 10.000 lira olan en düşük emekli aylığı artırılmazsa, temmuz ayındaki yüzde 24.73’lük zam, kök maaşa uygulanacak ve buna rağmen maaş 10.000 liranın altında kalırsa en düşük aylık olan 10.000 lira ödenecek.

Şöyle ki; 2024’ün Ocak-Haziran döneminde kök maaşınız 8.500 TL ise ve en düşük emekli aylığı olan 10.000 TL alıyorsanız, temmuz ayındaki yüzde 24.73’lük zam 8.500 TL olan kök maaşınıza uygulanacak, maaşınız 10.602 liraya çıkacak. En düşük emekli aylığı olan 10.000 TL artırılmazsa, temmuz ayında 10.602 lira elinize geçecek.

EMEKLİLER ARASINDA ZAM FARKI OLUŞTU

Haberin Devamı

TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyonla birlikte bu sefer SSK, Bağ-Kur emeklilerinin alacağı yüzde 24.73’lük zam ile memur emeklilerinin alacağı yüzde 19.31 zam arasında 5.42 puanlık memur emeklileri aleyhine fark oluştu.

2024 ocak başında ise tam tersi bir durum oluşmuştu. Sene başında açıklanan enflasyon ile birlikte memur emeklilerinin maaş zamları yüzde 49.25, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin zamları da yüzde 37.57 olmuş ve iki kesim arasında 11.68 puanlık fark oluşmuştu. Alınan kararla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 49.25’e yükseltildi ve memur emeklileri ile işçi ve Bağ-Kur, tarım emeklileri arasındaki zam farkı da kapandı. Temmuz ayında da benzer uygulamaya gidilip, gidilmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Benzer şekilde 10.000 TL olan en düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağı da netleşecek.

Haberin Devamı

SSK, BAĞ-KUR, TARIM EMEKLİLERİNİN TEMMUZ AYI ZAMLI MAAŞLARI (TL)





















Not: Zamlı maaşlar kök maaşa göre hesaplanmış, ek ödeme dahil edilmiş, en düşük emekli aylığı olan 10.000 TL’ye uyarlanmıştır.

YARIN: MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI