Emeklilerin ocak zammı ortaya çıktı

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TÜİK, maaş zamlarına konu 2024 yılı Temmuz-Aralık dönemini içeren altı aylık enflasyonu açıkladı. Görevdeki memurlar ile memur emeklilerinin yanı sıra; SSK, Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 zamları da netleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15.75 olarak açıklandı. Buna göre görevdeki memurlar ve memur emeklileri ocak ayında maaşlarını yüzde 11.54; SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri ise yüzde 15.75 zamlı alacaklar.

2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal hakların belirlendiği 7. Toplu Sözleşme’ye göre 2025’in Ocak-Haziran döneminde görevdeki memurlar ile memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 oranında zam alacaklar. 2024’ün Temmuz-Aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyonun yüzde 10’u geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Buna göre memur ve emeklilerinin Ocak 2025 maaşı, toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.54 zamlı olacak.

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TÜİK’in açıkladığı 2024 Temmuz-Aralık enflasyonuna göre işçi (4/A), Bağ-Kur (4/B), tarım emeklileri, ocak ayında maaşlarını geçen altı aylık enflasyon kadar, yani yüzde 15.75 zamlı alacaklar. Yeni zam ile birlikte emeklilerin her ay aldıkları yüzde 4’lük ek ödeme tutarı ile birlikte maaşları da artacak.

KÖK MAAŞLAR DEĞİŞECEK

Ocak zammıyla birlikte işçi, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin kök maaşları da artacak. 2024’ün ocak ayında en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmış ve 3.5 milyon emekli bu artıştan faydalanmıştı. En düşük emekli aylığının önümüzdeki günlerde 14-15 bin lira seviyesine artırılması bekleniyor. Eğer 12 bin 500 liralık en düşük emekli aylığı artırılmazsa, ocak ayındaki yüzde 15.75’lik zam, kök maaşa uygulanacak ve buna rağmen maaş 12 bin 500 liranın altında kalırsa en düşük aylık olan 12 bin 500 liralık ödeme yapılacak. Aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak.

Şöyle ki; kök maaşınız 10 bin liraysa ve en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 lira alıyorsanız, 2025 ocak ayındaki yüzde 15.75’lik zamla maaşınız 11 bin 575 liraya çıkacak. Bunun üzerine ek ödeme de geldiğinde maaşınız 12 bin 38 lira olacak. Bu tutar 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının altında kaldığı için ocak ayında elinize yine 12 bin 500 lira geçecek. Bir kere daha altını çizeyim; bu hesap, en düşük emekli aylığının artırılmaması durumunda geçerli.

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İŞÇİ VE MEMUR ARASINDA ZAM FARKI

TÜİK’in açıkladığı geçmiş altı aylık enflasyonla birlikte 2025 ocak ayında işçi, Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında zam farkı oluştu. Nitekim 2024’ün temmuz ayında da benzer bir durum yaşanmış, her iki kesim arasında 5.42 puanlık memur emeklileri aleyhine fark oluşmuştu. 2025’in ocak ayında da memur emeklilerinin zam oranı yüzde 11.54, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 15.75 olduğu için; memurlar aleyhine 4.21’lik bir fark oluştu. 2024’ün temmuz ayında bu farkın kapatılmasına yönelik bir karar alınmamıştı. 2025 ocak ayında farkın kapatılması yönünde karar alınıp alınmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

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2024 yılında emekli zamlarına bakıldığında yılın tamamında memur emeklilerine yüzde 68.56, işçi, Bağ-Kur, tarım emeklilerine ise yüzde 73.98 oranında zam yapıldı. 2024’ün ocak ayında açıklanan enflasyon ile birlikte memur emeklilerinin maaş zamları yüzde 49.25; SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin zamları da yüzde 37.57 olmuş ve iki kesim arasında 11.68 puanlık fark oluşmuştu. Alınan kararla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 49.25’e yükseltilerek, memur emeklileri ile işçi ve Bağ-Kur, tarım emeklileri arasındaki zam farkı da kapatılmıştı.

YARIN: MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI