Emeklilerin maaş zammı netleşmeye başladı

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Memur emeklileri maaşlarına ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor; üzerine, geçmiş altı aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal hakların belirlendiği Toplu Sözleşme’ye göre memur emeklileri 2025’in temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Enflasyonun bunun üzerinde çıkması halinde de enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak.

Benzer şekilde SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor ve zam oranı da bir önceki altı aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre belirleniyor.

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MEMUR İÇİN ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Şimdiden emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı hakkında net bir rakam vermek mümkün olmasa da açıklanan 2025’in ocak-nisan ayı enflasyonu, zam oranı hakkında ipuçları veriyor. Nisan ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3 artarken, yılın ilk dört ayındaki enflasyon yüzde 13.36 olarak gerçekleşti. Buna göre memur emeklileri için şimdiden yüzde 7’lik enflasyon farkı oluştu, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5’lik temmuz zammı üzerine eklendiğinde; memur emeklilerinin şimdiden maaş zammı oranı yüzde 12 oluyor. Yılın dört aylık enflasyon verisine göre de en düşük memur emekli maaşı 22 bin lirayı bulacak, ek ödeme ile 22 bin 800 lira olacak.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN ZAMMI

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri için bakıldığında ise nisan ayı enflasyonu ile birlikte enflasyon farkı yüzde 13.36 oldu. Yani şimdiden SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri için yüzde 13.36’lık zam kesinleşmiş durumda. Temmuz ayındaki zam oranı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin kök maaşları da değişecek.

Emeklilerin zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak, ocak-haziran enflasyonu sonrası netleşecek. Tahminler 2025’in ilk altı aylık enflasyonunun yüzde 19-20’ler civarında gerçekleşeceği yönünde. Bu açıdan değerlendirecek olursak SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 19-20’lerde şekilleniyor.Memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 17’ler civarında gerçekleşecektir. Altını çizeyim bunlar, yılın ilk dört aylık enflasyonuna göre tahminler.

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EN DÜŞÜK AYLIK ARTACAK MI?

2025’in ocak ayında ise 2024 yılı temmuz-aralık dönemini içeren altı aylık enflasyonunun yüzde 15.75 açıklanması ile birlikte memur emeklileri maaşlarını yüzde 11.54; SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri ise yüzde 15.75 zamlı almışlardı. Ocak ayında yapılan yasal düzenleme ile en düşük emekli aylığı 14.469 lira yükseltilmişti. Bu yılın temmuz ayında en düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağı ise haziran sonunda belli olacak.