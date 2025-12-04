Emeklilerin 2026 maaş zammı netleşmeye başladı

Haberin Devamı

Memur emeklileri, senede iki kere maaşlarını zamlı alıyorlar. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor; üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. 2026-2027 dönemini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur emeklileri ile görevdeki memurlar, 2026’nın ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 11 zamlı alacak. Enflasyonun bunun üzerinde çıkması halinde de enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri de senede iki defa maaşlarını zamlı alıyorlar. Zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre belirleniyor.

ENFLASYON FARKI OLUŞTU

TÜİK’in yeni açıkladığı kasım ayı rakamlarına göre enflasyon aylık bazda yüzde 0.87, yıllık da yüzde 31.07 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlara göre de 5 aylık enflasyon yüzde 11.20 olarak gerçekleşti. Böylece memur emeklileri ile görevdeki memurlar için enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 11’lik zam da eklendiğinde açıklanan kasım ayı enflasyon verisine göre memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 17.55 oranında maaş zammı oluşmuş durumda.

Temmuz-kasım enflasyon verilerine göre de en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 27 bin 693 liraya çıkıyor. 5 aylık enflasyon oranı sonucu ortaya çıkan zam oranına göre de görevdeki memurlarda genel müdürün maaşı 115 bin 140 liraya, memurun (15/1) maaşı 49 bin 371 bin liraya, polis memurunun (8/1) maaşı da 68 bin 179 bin liraya çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için, TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon oranına göre şimdiden yüzde 11.20’lik zam kesinleşti. Memur ve emeklileri ile SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2026 zamlı maaşları temmuz-aralık enflasyonu açıklandığında, yani 3 Ocak 2026’da netleşecek.

OCAK 2026 ZAM TAHMİNLERİ

Gelelim, yılsonu tahminine... 2025 yılsonu enflasyon tahmini Merkez Bankası’na göre yüzde 31-33 bandında. Yılsonu enflasyonunun yüzde 31 olduğunu düşünecek olursak, 6 aylık enflasyon da yüzde 12’lerde olacaktır. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2026’da maaşlarını yüzde 12 zamlı alacaklar. Enflasyonun yüzde 33 olması durumunda ise 6 aylık enflasyon yüzde 14’lerde olacağından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14’e çıkacaktır. Özetle, yeni senede SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12 ila 14 arasında maaş zammı alacaklar.

Memur emeklileri ile görevdeki memurlar ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 11’lik zam ve enflasyon farkı ile birlikte 2025 temmuz-aralık enflasyonuna paralel yüzde 18’lerde maaşlarını zamlı alacaklar. 6 aylık enflasyonun yüzde 14’lerde olması halinde ise maaş zammı yüzde 20’lere yükselecek. Buna göre de memur ve emeklileri yeni yılda yüzde 18 ila yüzde 20 arasında maaşlarını zamlı alacaklar. Toplu sözleşmeye göre de memur ve emeklilerinin taban aylıklarına 2026’nın ilk ayı içinde 1000 TL ilave ücret ödenecek.

EMEKLİLER ARASI FARK OLUŞACAK

2026’nın ocak ayında geçmiş yıllara göre farklı bir durum daha yaşanacak ve memur emeklilerinin maaş artışları ile toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 11 zam nedeniyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı arasında enflasyona göre 6 puanlık fark oluşacak. Son iki senedir, bu fark SSK ve Bağ-Kur emeklileri lehineydi. 2024’ün temmuz ayında 5.42, 2025’in ocak ayında 4.21 ve 2025’in temmuz ayında 1.10’luk SSK,

Bağ-Kur emeklileri lehine fark oluşmuş, işçi ve Bağ-Kur emeklileri daha yüksek maaş zammı almışlardı. 2026’nın ocak ayında bu durum tersine dönecek ve memur emeklilerinin maaş zammı daha yüksek olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTACAK MI?

Ocak 2026 zammıyla birlikte en düşük emekli aylığı da artacak. 2025’in ocak ayında 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı, Temmuz 2025 zammıyla birlikte 16 bin 881 TL’ye yükseltildi. En düşük emekli aylığının yeni senede 19 bin liranın biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.