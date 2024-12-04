Emeklilerin 2025 zam oranı netleşmeye başladı

Haberin Devamı

Memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor; üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmeye göre de memur emeklileri ile görevdeki memurlar 2025’in Ocak-Haziran döneminde yüzde 6 zam alacaklar. Enflasyonun bunun üzerinde çıkması halinde de enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak.

EMEKLİ MEMUR İÇİN ENFLASYON FARKI OLUŞTU

TÜİK’in yeni açıkladığı kasım ayı rakamlarına göre, enflasyon aylık bazda yüzde 2.24 olurken, yıllıkta da yüzde 47.09 olarak gerçekleşti. TÜİK’in açıkladığı verilere göre de enflasyon; temmuz ayında yüzde 3.23, ağustos ayında yüzde 2.47, eylül ayında yüzde 2.97, ekim ayında yüzde 2.88, kasım ayında da yüzde 2.24 oldu ve böylece 5 aylık enflasyon yüzde 14.58 olarak gerçekleşti. Böylece memur emeklileri ile görevdeki memurlar için yüzde 4.5’lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6’lık zam da eklendiğinde açıklanan kasım ayı enflasyon verisine göre memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 10.5’lik maaş zammı oluşmuş durumda.

Haberin Devamı

Temmuz-kasım enflasyon verilerine göre de en düşük emekli aylığı 18.672 liraya çıkıyor, bu tutara ek ödeme de eklendiğinde maaş 19.419 oluyor. Bu yılın 5 aylık enflasyon oranı sonucu ortaya çıkan zam oranına göre de görevdeki memurlarda genel müdürün maaşı 97.950 liraya, memurun (15/1) maaşı 42 bin liraya, polis memurunun (8/1) maaşı da 58 bin liraya çıkıyor. Memur ve emeklileri 2024’ün Temmuz ayında ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 10 zam almışlar, 2024’ün Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı da yüzde 9.31 olmuş; böylece maaş zammı yüzde 19.31 olarak gerçekleşmişti.

İŞÇİ, BAĞ-KUR İÇİN YÜZDE 14.58 ZAM

SSK, Bağ-Kur emeklileri açısından bakıldığında ise SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre belirleniyor. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi, Bağ-Kur, tarım emeklileri için şimdiden yüzde 14.58’lik zam kesin. Bu yılın temmuz ayında TÜİK’in açıkladığı 2024 Ocak-Haziran enflasyonuna göre işçi, Bağ-Kur, tarım emeklileri, maaşlarını yüzde 24.73 zamlı almıştı. En düşük emekli aylığı ise 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkartılmış ve 3 milyon 700 bin emekli bu artıştan faydalanmıştı. Eğer en düşük emekli aylığında yeniden düzenlemeye gidilmezse 2025 yılının Ocak ayı zammıyla birlikte kök maaş hesapları da değişecek.

Bu yılın temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aldığı yüzde 24.73’lük zam ile memur emeklilerinin aldığı yüzde 19.31 zam arasında 5.42 puanlık memur emeklileri aleyhine fark oluşmuştu. Tahmin ediyorum 2025’in Ocak ayında da benzer bir fark oluşacaktır.

Haberin Devamı

2025’İN BAŞINDA ZAM ORANI NE OLUR?

He memur hem de SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2025 zamlı maaşları Temmuz-Aralık enflasyonu açıklandığında, yani 3 Ocak 2025’te netleşecek. Peki, zam oranı ne olur? Bundan sonrasını tamamen tahminler üzerinden anlatacağım. 2024 Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim enflasyonuna göre, yani 4 aylık enflasyona göre, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri için yüzde 12’lik zam, memur emeklileri için de toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 7.99’luk maaş zammı oluşmuştu. Temmuz-Kasım dönemindeki 5 aylık fark ise yüzde 14.58 oldu.

Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon hedefi yüzde 44 ve piyasa beklentisi de yüzde 44-45 bandında olacağı yönünde. Buradan yola çıkarsak yılın son 6 aylık enflasyonun yine bu civarlarda, yüzde 14-15’lerde olacağını belki bir puan daha yukarı çıkacağı tahminini yapabiliriz. Bu hesaba göre de 2025’in Ocak ayına SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15-16’larda, memur emeklilerinin zam oranının da yüzde 11-12’ler civarında olacağı tahminini yürütebiliriz. Bunun üzerine refah payı da gelebilir.