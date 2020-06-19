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Noyan Doğan

Noyan Doğan

noyandogan@hurriyet.com.tr

Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak?

19 Haziran 2020

Her yıl ocak ve temmuz ayları hem görevdeki memurlar ve emeklileri hem de Bağ-Kur, işçi emeklileri için ayrı bir önem taşır.

Zamların belirlendiği aydır ocak ve temmuz. Açıklanan son mayıs ayı enflasyonu memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağını gösteriyor. Tabii son durum haziran ayı enflasyonu ile birlikte netlik kazanacak. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Yine toplu sözleşmeye göre de 2020’nin ocak-haziran enflasyonunun yüzde 4’ü aşması halinde aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak
 

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