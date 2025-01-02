Emekliler maaşlarını ne kadar zamlı alacak

Haberin Devamı

Son günlerde okuyuculardan aldığım soruların başında, “2025’te emekli maaşı zamları ne olacak, en düşük emekli aylığı artacak mı’’ geliyor. Sadece okuyucular değil, eş-dost da dört gözle yeni senenin emekli maaş zamlarını bekliyor. Nitekim asgari ücretin açıklanmasının ardından son bir haftadır gündemin ilk sırasında bu konu var. TÜİK 3 Ocak’ta, yani yarın hem yıllık hem de 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklayınca emekli maaş zamları da netleşecek.

Madem okuyucular soruyor, madem tüm kesimler zam oranı konusunda tahminler yürütüyor, ben de tahminimi paylaşayım...

İşçi, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin zam oranı TÜİK’in açıklayacağı 2024 yılı Temmuz-Aralık, 6 aylık enflasyona; memur emeklilerinin zam oranı ise toplu sözleşmeye ve yine açıklanacak 2024 yılı son 6 aylık enflasyon verisine göre belli oluyor. Son yapılan toplu sözleşmeye göre de memur emeklileri Ocak 2025’te yüzde 6 zam alacaklar, enflasyonun bunun üzerinde çıkması halinde de enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak.

Haberin Devamı

ZAM ORANI YÜZDE 16-17 OLUR

Tüm emeklilerin zam oranı 2024’ün temmuz-aralık enflasyonuna göre netleşecek. 2024 yılı enflasyonunun yüzde 45 ila 47 arasında olması bekleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 16.5 ila 17 arasında olacaktır. Buradan yola çıkarak işçi, Bağ-Kur, tarım emeklileri 2025’in ocak ayında maaşlarını yüzde 16.5 ya da yüzde 17 zamlı alacaklar.

Memur emeklilerine gelince; öncelikle şunu belirtmekte fayda var memur emeklileri için enflasyon farkı oluşmuş durumda. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6’lık zammın üzerine enflasyon farkı ile birlikte memur emeklileri 2025’in başında maaşlarını yüzde 12 veya yüzde 13 zamlı alacaklar. Yani, enflasyonun yüzde 45 olması halinde yüzde 12, yüzde 47 olması halinde ise yüzde 13 zam alacaklar. Böylece yeni senede en düşük memur emekli aylığı ek ödemesiz 19 bin 858 liraya çıkacak.

Bu zamlarla memur emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında 4 puanlık bir fark oluşacak ki, 2024’ün temmuz ayında da benzer bir durum olmuş ve iki kesim arasında memur emeklileri aleyhine yüzde 5.42’lik fark oluşmuştu.

Haberin Devamı

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTACAK MI

Gelelim okuyucuların merak ettiği diğer konuya; en düşük emekli aylığının artıp artamayacağına. 2024’ün ocak ayında en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmış ve 3.5 milyon emekli bu artıştan faydalanmıştı. Eğer en düşük emekli aylığında yeniden düzenlemeye gidilmezse 2025 yılının ocak ayı zammıyla birlikte kök maaş hesapları da değişecek.

‘Tahminin nedir’ diye soracak olursanız; birincisi, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılacağı yönünde. Peki, ne kadar artar? Tahminim; en düşük emekli aylığının 14 bin ya da 15 bin lira olacağı yönünde. Eğer, zam oranı kadar en düşük emekli aylığı artırılırsa o zaman 14 bin 600 lira olur.

Haberin Devamı

İkinci bir tahminim ise memurlar ile işçi emeklileri arasında oluşacak farkın eşitleneceği yönünde. Bu da memur emeklilerinin maaşlarına 3 ya da 4 puan refah payı eklenecek anlamına geliyor.

Buraya kadar anlattıklarım açıklanacak enflasyona göre emeklilerin alacağı zam oranları. Enflasyon açıklandıktan sonra geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamların üzerine refah payı eklerse emeklilerin yeni senede alacağı maaşlar da farklılaşacaktır.