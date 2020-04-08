Emekliler kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸmadan yararlanamÄ±yor

Soru: Emekliler kÄ±sa çalÄ±ÅŸma ödeneÄŸinden faydalanamÄ±yor. Fakat daha önceki iÅŸ yerinden 3600 ile ayrÄ±lmÄ±ÅŸ kiÅŸi çalÄ±ÅŸmaya devam ediyor. Emekli maaÅŸÄ± da alamÄ±yor yaÅŸtan ötürü. Bu kiÅŸi kÄ±sa çalÄ±ÅŸma ödeneÄŸinden faydalanabilecek mi? (Begüm Alpaslan)
Â
Cevap:ÂEmeklilerden iÅŸsizlik sigortasÄ± primi kesilmiyor. KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden yararlanmak iÃ§in de iÅŸsizlik sigortasÄ± primi kesilmesi ve Ã¶denmesi gerekiyor. Bu nedenle de emekli maaÅŸÄ± alanlar, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden yararlanamÄ±yor. EÄŸer bir ÅŸirket de sigortalÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z, iÅŸsizlik sigortasÄ± primi kesiliyorsa ve emekli maaÅŸÄ± almÄ±yorsanÄ±z kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden yararlanabileceksiniz.
EMEKLÄ°LÄ°K PRÄ°MÄ° YATMAZ
Soru: EmekliliÄŸime 4 ay kaldÄ±, ÅŸirketim virÃ¼sten dolayÄ± devletin kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden faydalandÄ±rmak istiyor. Bu sÃ¼reÃ§te primlerim Ã¶denmeyecek, emeklilik hakkÄ±mÄ± geciktirmiÅŸ oluyor. Ne yapmam lazÄ±m? SongÃ¼l Pelit
Cevap: KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi dÃ¶neminde iÅŸveren Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n kÄ±sa ve uzun vadeli sigorta primlerini yatÄ±rmayacak. AynÄ± ÅŸekilde devlet de primleri karÅŸÄ±lamayacak. Bu dÃ¶nemde Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n primleri yatmayacak. Ancak kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi 3 ay sÃ¼rÃ¼yor. Bu sÃ¼re sonrasÄ±nda eksik prim gÃ¼n sayÄ±sÄ± iÃ§in borÃ§lanma yaparak, emekliliÄŸinizi elde edebilirsiniz.
Ä°ZNÄ°NÄ°ZÄ° KULLANMIÅž SAYILACAKSINIZ
Soru: Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m ÅŸirkette koronavirÃ¼s sebebiyle gerekli Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yÄ±llÄ±k izine ayrÄ±ldÄ±m. Bu esnada iÅŸyerimiz kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸine baÅŸvuru yapacakmÄ±ÅŸ. Bu durumda ben yÄ±llÄ±k iznimi kullanmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak mÄ±yÄ±m? Yaprak Ertan
Cevap: KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi iÅŸyerindeki Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼relerinin geÃ§ici olarak azaltÄ±lmasÄ± veya durdurulmasÄ± hallerinde, 3 ayÄ± aÅŸmamak Ã¼zere sigortalÄ±lara Ã§alÄ±ÅŸamadÄ±klarÄ± dÃ¶nem iÃ§in gelir desteÄŸi saÄŸlayan bir uygulama. DolayÄ±sÄ±yla iÅŸveren kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸine baÅŸvurduÄŸundan sizin adÄ±nÄ±za da baÅŸvurmuÅŸ oluyor ve maaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n yÃ¼zde 60â€™Ä±nÄ± bu ÅŸartlarda almÄ±ÅŸ oluyorsunuz. Bu ÅŸartlarda da yÄ±llÄ±k izninizi kullanmÄ±ÅŸ oluyorsunuz.
ÃœCRETSÄ°Z Ä°ZÄ°N KISA Ã‡ALIÅžMAYI ETKÄ°LER
Soru: SalgÄ±ndan dolayÄ± ÅŸirketim kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi baÅŸvurusu yapmaya karar verdi. Ben 8 yÄ±ldÄ±r ÅŸirkette Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum, ancak mart ayÄ±nda 30 gÃ¼n Ã¼cretsiz izin aldÄ±m. KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden faydalanabiliyor muyum? 60 gÃ¼n hizmet akdi ne demek bilmiyorum? UÄŸur Berberoglu
Cevap: Bir yÄ±l iÃ§inde toplam bir ayÄ± aÅŸmayan Ã¼cretsiz izin sÃ¼resinde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n bazÄ± haklarÄ± baki kalmakta. Ama bir baÅŸka aÃ§Ä±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da Ã¼cretsiz izin iÅŸ kanunumuzda yok. OlmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinin bittiÄŸi anlamÄ±na geliyor. EÄŸer sizin iÅŸ sÃ¶zleÅŸmeniz devam ediyorsa ve iÅŸvereniniz kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸine baÅŸvurduÄŸunda iÅŸÃ§i listesinde sizin de adÄ±nÄ±z varsa o zaman kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden yararlanabilirsiniz. EÄŸer adÄ±nÄ±z yoksa yararlanamazsÄ±nÄ±z. KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden 60 gÃ¼n hizmet ÅŸartÄ±na gelince, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlama tarihinden Ã¶nceki 60 gÃ¼n hizmet akdine tabi olmanÄ±z, yani o iÅŸyerinde son 60 gÃ¼ndÃ¼r Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor olmanÄ±z ve maaÅŸÄ±nÄ±zdan iÅŸsizlik sigortasÄ± kesiliyor olmasÄ± anlamÄ±na geliyor.
Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K MAAÅžI ALAMAZSINIZ
Soru: Kamuda 4-D iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±m var ve bunu insan kaynaklarÄ±na bildirmeme raÄŸmen yine de dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacak denip iÅŸe Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorlar. Ben gÃ¶rÃ¼ÅŸmemde Ã¼cretsiz izin dahil bir anlaÅŸmaya varamazsam 8 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmam boÅŸa gider mi, tazminatÄ±mÄ± alabilir miyim? Ä°ÅŸsizlik parasÄ±na baÅŸvurabilir miyim?
Cevap: Bu durumda saÄŸlÄ±k raporu alabilirsiniz. EÄŸer kendi isteÄŸiniz ile iÅŸten ayrÄ±lÄ±rsanÄ±z maalesef tÃ¼m haklarÄ±nÄ±z boÅŸa gider ve tazminat da alamazsÄ±nÄ±z. Kendi isteÄŸiniz ile ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in de iÅŸsizlik maaÅŸÄ±ndan da yararlanamazsÄ±nÄ±z.
Ã–ZEL HASTANEDE YOÄžUN BAKIM ÃœCRETSÄ°Z DEÄžÄ°L
Soru: SGKâ€™lÄ± vatandaÅŸa yoÄŸun bakÄ±m, tedavi, Ã¼cretsiz. Bunun sÃ¼resi kaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r? Ã‡oÄŸu zaman Ã¶zel hastanelerde yoÄŸun bakÄ±mdaki hastayÄ± bir bahaneyle hemen servise alÄ±yorlar. Servise aldÄ±klarÄ±nda da Ã¶zel sigorta iÃ§in hemen para iÅŸlemeye baÅŸlÄ±yor; Ã§Ã¼nkÃ¼ yoÄŸun bakÄ±m Ã¼cretsiz. Bu konuda bizi aydÄ±nlatabilir misiniz? Hakan Atlatmak
Cevap:Â Ã–zel hastanede yoÄŸun bakÄ±mÄ±n bir sÃ¼resi yok ve uygulamada, â€˜yoÄŸun bakÄ±m hali biteneâ€™ kadar diye geÃ§er. Bundan sonrasÄ±nda hastanÄ±n tedavisi Ã¶zel hastanede devam edecekse, hastane odayÄ± Ã§Ä±kartÄ±r ve tedavisine devam eder. HastanÄ±n Ã¶zel sigortasÄ± yoksa ve hastanenin isteyeceÄŸi bedeli karÅŸÄ±lamak istemezse, devlet hastanesinde tedavisine devam edebilir. Ã–zel sigorta aÃ§Ä±sÄ±ndan bakarsak yoÄŸun bakÄ±m Ã¶zel hastanede tamamen Ã¼cretsiz deÄŸil. Hastanelerin fark Ã¼creti alma haklarÄ± var ve Ã¶zel sigorta bu farkÄ± Ã¶der. ÅžÃ¶yle ki, yoÄŸun bakÄ±mda devletin Ã¶dediÄŸi bir tutar vardÄ±r ve Ã¶zel sigorta da bunun Ã¼zerini Ã¶der.
Ã‡ALIÅžANIN MAAÅžINI TAM YATIRACAKSINIZ
Soru: Kronik hastalÄ±ÄŸÄ± olan 2 emekli Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±za koronavirÃ¼s sebebiyle geÃ§en hafta izin verdik. Ä°ÅŸe gelmedikleri gÃ¼nler raporlu mu sayÄ±lacaklar, maaÅŸlarÄ±nÄ± nasÄ±l hesaplayacaÄŸÄ±z? KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸana brÃ¼t maaÅŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60â€™Ä± devlet tarafÄ±ndan Ã¶denecek. HesapladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da bu rakam net maaÅŸÄ±n yÃ¼zde 80â€™ine denk geliyor. Net maaÅŸÄ±n eksik kalan kÄ±smÄ±nÄ± iÅŸverenin Ã¶demesi gibi bir zorunluluk var mÄ±?
Ferda KolemenoÄŸlu
Cevap:ÂKamuda Ã§alÄ±ÅŸanlar izinli sayÄ±lÄ±yor ama Ã¶zel sektÃ¶rde bÃ¶yle bir durum sÃ¶z konusu deÄŸil. NasÄ±l bir yol izleyeceÄŸinize Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±zla ortak karar verebilirsiniz. YÄ±llÄ±k izinden sayarsanÄ±z, maaÅŸÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± Ã¶demek durumundasÄ±nÄ±z. Ã‡alÄ±ÅŸan raporlu olsa da yine de maaÅŸÄ±nÄ± tam yatÄ±rmak durumundasÄ±nÄ±z. KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinde net maaÅŸÄ±n Ã¼zerini yani, devletin Ã¶dediÄŸinin Ã¼zerine karÅŸÄ±lamak gibi bir zorunluluk yok.
Â
Emekliler kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸmadan yararlanamÄ±yor
Soru: Emekliler kÄ±sa çalÄ±ÅŸma ödeneÄŸinden faydalanamÄ±yor. Fakat daha önceki iÅŸ yerinden 3600 ile ayrÄ±lmÄ±ÅŸ kiÅŸi çalÄ±ÅŸmaya devam ediyor. Emekli maaÅŸÄ± da alamÄ±yor yaÅŸtan ötürü. Bu kiÅŸi kÄ±sa çalÄ±ÅŸma ödeneÄŸinden faydalanabilecek mi? (Begüm Alpaslan)
Â
Cevap:ÂEmeklilerden iÅŸsizlik sigortasÄ± primi kesilmiyor. KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden yararlanmak iÃ§in de iÅŸsizlik sigortasÄ± primi kesilmesi ve Ã¶denmesi gerekiyor. Bu nedenle de emekli maaÅŸÄ± alanlar, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden yararlanamÄ±yor. EÄŸer bir ÅŸirket de sigortalÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z, iÅŸsizlik sigortasÄ± primi kesiliyorsa ve emekli maaÅŸÄ± almÄ±yorsanÄ±z kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden yararlanabileceksiniz.
EMEKLÄ°LÄ°K PRÄ°MÄ° YATMAZ
Soru: EmekliliÄŸime 4 ay kaldÄ±, ÅŸirketim virÃ¼sten dolayÄ± devletin kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden faydalandÄ±rmak istiyor. Bu sÃ¼reÃ§te primlerim Ã¶denmeyecek, emeklilik hakkÄ±mÄ± geciktirmiÅŸ oluyor. Ne yapmam lazÄ±m? SongÃ¼l Pelit
Cevap: KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi dÃ¶neminde iÅŸveren Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n kÄ±sa ve uzun vadeli sigorta primlerini yatÄ±rmayacak. AynÄ± ÅŸekilde devlet de primleri karÅŸÄ±lamayacak. Bu dÃ¶nemde Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n primleri yatmayacak. Ancak kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi 3 ay sÃ¼rÃ¼yor. Bu sÃ¼re sonrasÄ±nda eksik prim gÃ¼n sayÄ±sÄ± iÃ§in borÃ§lanma yaparak, emekliliÄŸinizi elde edebilirsiniz.
Ä°ZNÄ°NÄ°ZÄ° KULLANMIÅž SAYILACAKSINIZ
Soru: Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m ÅŸirkette koronavirÃ¼s sebebiyle gerekli Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yÄ±llÄ±k izine ayrÄ±ldÄ±m. Bu esnada iÅŸyerimiz kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸine baÅŸvuru yapacakmÄ±ÅŸ. Bu durumda ben yÄ±llÄ±k iznimi kullanmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak mÄ±yÄ±m? Yaprak Ertan
Cevap: KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi iÅŸyerindeki Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼relerinin geÃ§ici olarak azaltÄ±lmasÄ± veya durdurulmasÄ± hallerinde, 3 ayÄ± aÅŸmamak Ã¼zere sigortalÄ±lara Ã§alÄ±ÅŸamadÄ±klarÄ± dÃ¶nem iÃ§in gelir desteÄŸi saÄŸlayan bir uygulama. DolayÄ±sÄ±yla iÅŸveren kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸine baÅŸvurduÄŸundan sizin adÄ±nÄ±za da baÅŸvurmuÅŸ oluyor ve maaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n yÃ¼zde 60â€™Ä±nÄ± bu ÅŸartlarda almÄ±ÅŸ oluyorsunuz. Bu ÅŸartlarda da yÄ±llÄ±k izninizi kullanmÄ±ÅŸ oluyorsunuz.
ÃœCRETSÄ°Z Ä°ZÄ°N KISA Ã‡ALIÅžMAYI ETKÄ°LER
Soru: SalgÄ±ndan dolayÄ± ÅŸirketim kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi baÅŸvurusu yapmaya karar verdi. Ben 8 yÄ±ldÄ±r ÅŸirkette Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum, ancak mart ayÄ±nda 30 gÃ¼n Ã¼cretsiz izin aldÄ±m. KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden faydalanabiliyor muyum? 60 gÃ¼n hizmet akdi ne demek bilmiyorum? UÄŸur Berberoglu
Cevap: Bir yÄ±l iÃ§inde toplam bir ayÄ± aÅŸmayan Ã¼cretsiz izin sÃ¼resinde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n bazÄ± haklarÄ± baki kalmakta. Ama bir baÅŸka aÃ§Ä±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da Ã¼cretsiz izin iÅŸ kanunumuzda yok. OlmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesinin bittiÄŸi anlamÄ±na geliyor. EÄŸer sizin iÅŸ sÃ¶zleÅŸmeniz devam ediyorsa ve iÅŸvereniniz kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸine baÅŸvurduÄŸunda iÅŸÃ§i listesinde sizin de adÄ±nÄ±z varsa o zaman kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden yararlanabilirsiniz. EÄŸer adÄ±nÄ±z yoksa yararlanamazsÄ±nÄ±z. KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden 60 gÃ¼n hizmet ÅŸartÄ±na gelince, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlama tarihinden Ã¶nceki 60 gÃ¼n hizmet akdine tabi olmanÄ±z, yani o iÅŸyerinde son 60 gÃ¼ndÃ¼r Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor olmanÄ±z ve maaÅŸÄ±nÄ±zdan iÅŸsizlik sigortasÄ± kesiliyor olmasÄ± anlamÄ±na geliyor.
Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K MAAÅžI ALAMAZSINIZ
Soru: Kamuda 4-D iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±m var ve bunu insan kaynaklarÄ±na bildirmeme raÄŸmen yine de dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacak denip iÅŸe Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorlar. Ben gÃ¶rÃ¼ÅŸmemde Ã¼cretsiz izin dahil bir anlaÅŸmaya varamazsam 8 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmam boÅŸa gider mi, tazminatÄ±mÄ± alabilir miyim? Ä°ÅŸsizlik parasÄ±na baÅŸvurabilir miyim?
Cevap: Bu durumda saÄŸlÄ±k raporu alabilirsiniz. EÄŸer kendi isteÄŸiniz ile iÅŸten ayrÄ±lÄ±rsanÄ±z maalesef tÃ¼m haklarÄ±nÄ±z boÅŸa gider ve tazminat da alamazsÄ±nÄ±z. Kendi isteÄŸiniz ile ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in de iÅŸsizlik maaÅŸÄ±ndan da yararlanamazsÄ±nÄ±z.
Ã–ZEL HASTANEDE YOÄžUN BAKIM ÃœCRETSÄ°Z DEÄžÄ°L
Soru: SGKâ€™lÄ± vatandaÅŸa yoÄŸun bakÄ±m, tedavi, Ã¼cretsiz. Bunun sÃ¼resi kaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r? Ã‡oÄŸu zaman Ã¶zel hastanelerde yoÄŸun bakÄ±mdaki hastayÄ± bir bahaneyle hemen servise alÄ±yorlar. Servise aldÄ±klarÄ±nda da Ã¶zel sigorta iÃ§in hemen para iÅŸlemeye baÅŸlÄ±yor; Ã§Ã¼nkÃ¼ yoÄŸun bakÄ±m Ã¼cretsiz. Bu konuda bizi aydÄ±nlatabilir misiniz? Hakan Atlatmak
Cevap:Â Ã–zel hastanede yoÄŸun bakÄ±mÄ±n bir sÃ¼resi yok ve uygulamada, â€˜yoÄŸun bakÄ±m hali biteneâ€™ kadar diye geÃ§er. Bundan sonrasÄ±nda hastanÄ±n tedavisi Ã¶zel hastanede devam edecekse, hastane odayÄ± Ã§Ä±kartÄ±r ve tedavisine devam eder. HastanÄ±n Ã¶zel sigortasÄ± yoksa ve hastanenin isteyeceÄŸi bedeli karÅŸÄ±lamak istemezse, devlet hastanesinde tedavisine devam edebilir. Ã–zel sigorta aÃ§Ä±sÄ±ndan bakarsak yoÄŸun bakÄ±m Ã¶zel hastanede tamamen Ã¼cretsiz deÄŸil. Hastanelerin fark Ã¼creti alma haklarÄ± var ve Ã¶zel sigorta bu farkÄ± Ã¶der. ÅžÃ¶yle ki, yoÄŸun bakÄ±mda devletin Ã¶dediÄŸi bir tutar vardÄ±r ve Ã¶zel sigorta da bunun Ã¼zerini Ã¶der.
Ã‡ALIÅžANIN MAAÅžINI TAM YATIRACAKSINIZ
Soru: Kronik hastalÄ±ÄŸÄ± olan 2 emekli Ã§alÄ±ÅŸanÄ±mÄ±za koronavirÃ¼s sebebiyle geÃ§en hafta izin verdik. Ä°ÅŸe gelmedikleri gÃ¼nler raporlu mu sayÄ±lacaklar, maaÅŸlarÄ±nÄ± nasÄ±l hesaplayacaÄŸÄ±z? KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸana brÃ¼t maaÅŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60â€™Ä± devlet tarafÄ±ndan Ã¶denecek. HesapladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da bu rakam net maaÅŸÄ±n yÃ¼zde 80â€™ine denk geliyor. Net maaÅŸÄ±n eksik kalan kÄ±smÄ±nÄ± iÅŸverenin Ã¶demesi gibi bir zorunluluk var mÄ±?
Ferda KolemenoÄŸlu
Cevap:ÂKamuda Ã§alÄ±ÅŸanlar izinli sayÄ±lÄ±yor ama Ã¶zel sektÃ¶rde bÃ¶yle bir durum sÃ¶z konusu deÄŸil. NasÄ±l bir yol izleyeceÄŸinize Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±zla ortak karar verebilirsiniz. YÄ±llÄ±k izinden sayarsanÄ±z, maaÅŸÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± Ã¶demek durumundasÄ±nÄ±z. Ã‡alÄ±ÅŸan raporlu olsa da yine de maaÅŸÄ±nÄ± tam yatÄ±rmak durumundasÄ±nÄ±z. KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinde net maaÅŸÄ±n Ã¼zerini yani, devletin Ã¶dediÄŸinin Ã¼zerine karÅŸÄ±lamak gibi bir zorunluluk yok.
Â