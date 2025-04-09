Emekli olan çift maaş alamayacak

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Cevap: 7.200 prim günü doldurup, 60 yaşında emekli olabileceksiniz. Bu durumda emekliliğine 38 yıl var. 2008 tarihinde çıkan yasa ile emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltildi, prim gün sayısı işçi statüsünde çalışanlar için 7200 güne çıkartıldı. 1 Ekim 2008 tarihten sonra ilk kez sigortalı olanlar, emeklilikleri gelip de emekli maaşları bağlandıklarında, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışamayacaklar. Çalışmaları halinde emekli maaşları kesilecek. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar emekli olup da çalışmaya devam ettiklerinde, hem emekli maaşı hem de çalıştığı işyerinden maaş alamayacak. Sizin durumunuzda 38 yıl sonra emekli olduğunuzda ya çalışmayıp sadece emekli maaşı alacaksınız ya da çalışıp sadece çalıştığınız işyerinden maaş alacaksınız.

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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANAMAZSINIZ

Soru: Konfeksiyon atölyem var. 2021 yılında ortak bir arkadaşla kurmuştu. 2024 yılına kadar asgari ücret desteğinden yararlandık. Geçen sene yanımızda 18 kişi çalışıyordu. Sene sonunda ikisi kendi isteği ile işten ayrıldı, ikisi de emekli oldu, işten çıktı. 14 kişi kaldı. Yerine yeni kişiler almadık. Bu durumda bu yıl asgari ücret desteğinden yararlanmayacak mıyız? Önümüzdeki günlerde emekli bir çalışan ile anlaştık, işe alacağız. Alacağımız kişi için destek verilecek mi? Fevzi G.

Cevap: 2025 yılında da asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2024’ün ocak-aralık döneminde SGK’ya bildirilen sigortalı sayısının altına düşülmemesi gerekiyor. Geçen sene 18 kişi bildirmişsiniz, bu sene ise çalışan sayısı 14’e düşmüş. Bu durumda asgari ücret desteği alamazsınız. İşe yeni alacağınız kişi için de destekten yararlanamayacaksınız, çünkü uzun vadeli sigorta kollarına tabi, yaşlılık, ölüm sigortası ve malullük primi ödenen çalışanlar için asgari ücret desteği veriliyor. Emekli çalışanlar için asgari ücret desteği verilmiyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİLİĞİ ERKENE ÇEKMEZ

Soru: 1996-1997 arasında askerlik yaptım. 2003 yılında 4/A’lı olarak işe girdim. 2006 yılında ise memurluğa geçtim. Askerlik borçlanması yaparak, sigorta başlangıç tarihini öne çekip, emekli olabiliyor muyum? Nusret S

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Cevap: Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı olanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurtdışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli sayılacak. Borçlandıkları süreler emeklilik hesabında dikkate alınacak ve sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar öne çekilecek. Ancak düzenleme 2008 tarihinden sonra memur olanları ilgilendirdiğinden bu imkandan yararlanamazsınız ve askerlik borçlanmanız sigorta başlangıç tarihine öne çekmez.

ENGELLİ EMEKLİLİĞİ ŞARTLARI DEĞİŞTİ YENİDEN BAŞVURMALISINIZ

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Soru: 52 yaşında, 1997 girişli bayanım. 14 Ocak 2025’te yüzde 44 engelli raporu aldım. 5094 günüm var ve çalışmıyorum. Emeklilik için başvurduğumda SGK’ya, vergi muafiyet evrakım olmasına rağmen emeklilik için uygun görülmedim. Şimdi yeniden başvursam emekli olabilir miyim? İtiraz dilekçesi vermem gerekiyor mu? Ebru D

Cevap: Yeni düzenleme ile 2008 öncesi sigortalı olanların Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilişkileri kesiliyor, SGK sağlık kurulları raporuna göre engellilik derecesi belirlenip, bu şartlara göre emekli olabilecekler. Bu kapsamda 2008’den önce sigortası olanlar, yasa çıktıktan sonra SGK sağlık kurullarından engellilik raporu alacaklar, alacakları çalışma gücü kaybı raporuna göre de sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayanlar emekliliğe hak kazanacaklar. 2008 öncesi sigortalılardan yüzde 40-49 engelliliği olanlar 18 yıl çalışıp 4100 prim gün ile emekli olabilecek. Sizin durumunuzda yeni düzenlemeden yararlanabilirsiniz. Sizin için artık vergi muafiyetinin bir etkisi yok, SGK’ya başvurup, sağlık kurulu raporu alıp, yüzde 44 engelli olduğunuzu belgeleyeceksiniz. Emeklilik için gerekli olan prim gün sayınız 4100 günden fazla, buna göre prim sayınız emeklilik için uygun ancak çalışma yılınız eksik. Emeklilik için 18 çalışma yılı gerekirken sizin verdiğiniz bilgiye göre çalışma yılınız 14 yıl gözüküyor. Eğer çalışma yılınız 18 yılsa emeklilik için başvurabilirsiniz.