El koyulan sigorta şirketleri için plan belli oldu

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O tarihten bu yana da iki şirketten poliçe yaptıran 120 bine yakın sigortalı tedirgin, akıbetlerinin ne olacağını merak ediyor. Bu sigortalılara poliçe satan sigorta acenteleri de bundan sonraki süreç konusunda endişeli.

Pazartesi günü SEDDK Başkanı Davut Menteş, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, ortak bir toplantı düzenleyerek, el koyulan sigorta şirketleri ile ilgili yol haritasını açıkladılar. Yol haritasına geçmeden önce bu şirketlere neden el koyulduğuna da kısaca değineyim. Çünkü bu konuda da kafalarda ciddi soru işaretleri var. SEDDK Başkanı Menteş, her iki şirketin de varlıklarının, yükümlülüklerini karşılayamayacak duruma geldiğini, sermayelerinin tükendiğini, hasarları karşılayamayacak hale gelindiğini belirterek, el koyulma sonrası yapılan incelemelerde iki şirketin varlıklarının yükümlülüklerinin yarısını bile karşılamayacağının görüldüğünü söylüyor.

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120 BİN MAĞDUR BIRAKTILAR

Bu şirketlere, mali durumlarını düzeltmeleri için gerekli sürenin verildiğini, bu sürede de SEDDK tarafından gerekli önlemlerin alındığını, ancak durumlarında iyileşme görülmemesi üzerine de el koyulduğunu vurgulayan Menteş, bu kapsamda iki şirketin yeni poliçe kesmesinin engellendiğini, mevcut sigortalıların güvenli alanlara tahliye edildiğini ve şirketlerin mevcut kaynakları ile devam eden hasar dosyalarının sonuçlandırılma yoluna gidildiğini açıklıyor. Menteş, bu süre içinde, bu şirketlerin portföylerini devralma ya da şirketleri satın alma konusunda hiçbir taleple de karşılaşmadıklarını ifa ediyor.

Görünen o ki, daha fazla sigortalının mağdur olmaması, sigorta pazarında haksız rekabet yaratılmaması, sigortacılığın itibarının zedelenmemesi için bu iki şirketlere acil el koyulması gerekiyormuş ve koyulmuş. Asıl soru bundan sonra ne olacağı. 120 bin sigortalı ve bu sigortalılara kaskodan konuta poliçe satan acenteler, bu sorunun cevabını merak ediyor. Endişeli bir kesim daha var; onlar da, bu iki şirketten kaskosu olan ve kazaya karışmış, aracı hasarlanmış, araçları tamirhanelerde bekleyen sigortalılar. Ortak toplantıda, iki şirket için belirlenen yol haritası da açıklandı. Madde madde anlatayım.

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POLİÇELER İPTAL EDİLECEK

- El koyulan Gri Sigorta ve Mellce Sigorta’nın toplam 128 bin poliçesinin tamamı iptal edilecek. Nitekim sigortalıların ellerindeki poliçelerin iptal işlemi iki gün önce başladı ve neredeyse tamamı iptal edildi.

- İptal edilen poliçelerin primlerinin bir kısmı sigortalılara gün esasına göre iade edilecek, geri kalan kısmı için de indirim kuponu verilecek. Bu işlem biraz karmaşık. Şöyle anlatayım. Diyelim ki, Gri Sigorta’dan, 2023’ün Haziran ayında kasko sigortası yaptırdınız ve karşılığında da 20 bin lira prim ödediniz. Şirkete el koyulduğu için 11 Aralık tarihinde poliçeniz iptal edildi. Poliçeler yıllık olduğundan, geçen 6 aylık sürenin primini iade alamayacaksınız, çünkü poliçe geçerliydi. Poliçe 11 Aralık tarihinde iptal edildiği için sizin 6 aylık prim alacağınız var ve bu da 10 bin lira tutuyor. Yani, size 10 bin liralık primin iade edilmesi gerekiyor. SEDDK’nın aldığı karala; bunun 5 bin lirası için size indirim kuponu verilecek, kalan 5 bin lira da size iade edilecek. İndirim kuponu ne işe yarayacak? 11 Aralık tarihinden sonra herhangi bir sigorta şirketinden kasko poliçesi yaptırdığınız zaman, indirim kuponu devreye girecek ve yeni kaskonuz için 5 bin lira daha az para ödeyeceksiniz.

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KONUT VE İŞYERİ İÇİN PLAN YOK

- Prim iadeleri ise hemen yapılmayacak. 15 günle bir ay içinde iadelerin yapılmasına başlanacak.

- El koyulan her iki şirketten kaskosu olup da hasar gören ve tamirhanelerde araçları bekleyen sigortalılar ise öncelikli çözülecek sorun ki, bu durumda olan 8 binin üzerinde sigortalılar var. İlk olarak bu sigortalıların hasarları ödenecek ve araçlarına kavuşacaklar. Bu sigortalıların hasarları ödendikten sonra şirketin kasasında kalan para ile poliçeleri iptal edilen 120 sigortalının primlerinin iadesi yapılacak.

- İndirim kuponu ve prim iade işlemi sadece bu şirketten kasko sigortası olanlar için geçerli.

- Gri Sigorta’dan konut, yangın, işyeri gibi sigortaları yaptırmış ve poliçesi iptal edilen sigortalılar için herhangi bir aksiyon planı yapılmadı. Daha açık bir anlatımla, bu kişiler kendi başlarının çaresine bakacaklar.