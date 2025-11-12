Ehliyetini yenilemeyene sigortadan hasar ödenmeyecek

Haberin Devamı

1 Kasım itibarıyla eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği sona erdi. Bu tarihe kadar sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyordu. 2016 yılından itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgelerine geçiş süresi dört kez uzatıldı ve en son 31 Ekim mesai bitimine kadar sürücülere eski tip sürücü belgelerini yenileme hakkı tanındı.

1 Kasım’da süre dolmasına rağmen halen 1.8 milyon kişi ehliyetini yenilemedi, eski tip ehliyeti kullanmaya devam ediyor. İsteyen bundan sonra da sürücü belgesini yenilebilir ancak 1 Kasım tarihine kadar yenileme için 15 lira ödenirken, bundan sonra yenilemek isteyenler B sınıfı sürücü belgesi için cezası ile birlikte 7 bin 500 lira ödemek durumunda kalacak.

1.8 MİLYON SÜRÜCÜ ARTIK EHLİYETSİZ

Ehliyetini yenilemeyen 1.8 milyon kişi için asıl üzücü haber sigortacılardan geldi. Eski tip ehliyetlerin geçerliliği kalmadığı için sigorta şirketleri bu kişilerin karıştığı kazalarda hasar ödememe kararı aldı. Hatta kimi sigorta şirketleri bu kararlarını sigortalılara duyurdu. Buna göre, eski tip ehliyet kullananların kasko hasarları ödenmezken; trafik sigortasından kaynaklı hasarları ise sigorta şirketi ödeyecek, sonrasında eski tip ehliyeti olan kişiden ödediği hasarı hukuk yoluyla (rücu ederek) isteyecek.

Haberin Devamı

Birileri bu duruma, ‘Nasıl olabilir, hangi kurala, kanuna göre ödemiyorlar’ diyerek, tepki gösterebilir. Detaylı anlatayım ama önce şu tespiti yapayım. Eski tip sürücü belgelerinin artık geçersiz sayılması, yeni sürücü belgesi almayanların ehliyetsiz statüsünü sokuyor. Bu da şu anlama geliyor; herhangi bir polis ve benzeri sorguda; kişi hakkında sürücü belgesinin geçerlilik süresinin dolduğu uyarısı yapılıyor ve eski sürücü belgeleri alınıyor, araç kullanımına izin verilmiyor. İşte bugün, 1.8 milyon sürücü ehliyetsiz.

KASKO, TRAFİK HASARINI ÖDENMEYECEK

Şimdi konuyu sigorta açısından değerlendirelim. Mesela, kasko sigortası genel şartlarına göre sürücü belgesine sahip olmayan kişilerin kullandığı araçlarda meydana gelen zararlar, sigorta kapsamına girmiyor. Şöyle anlatayım, aracınızın kaskosu var ve eski tip ehliyetle kullanıyorsanız yani ehliyetsizseniz, aracınızla kaza yaptığınızda sigorta şirketi aracınızda oluşan hasarı ödemeyecek. Aracınız pert oldu, sigorta zararınızı karşılamayacak.

Haberin Devamı

Trafik sigortası açısından değerlendirirsek; eski tip ehliyetle kazaya karıştınız ve karşı tarafın aracına maddi zarar verdiniz veya da kazada birinin ölümüne neden oldunuz. Öncelikle ehliyetsiz araç kullanarak suç işlemiş oluyorsunuz. İkincisi kazada kusurluysanız, sigorta şirketi karşı tarafın zararını karşılar; sonra da ehliyetsiz araç kullandığınız için ödediği zararın tamamını sizden hukuk yoluyla alır.

SİGORTALILARA UYARI MESAJI GİDİYOR

Şimdilerde, bu konuda sigortalılara uyarı mesajları gönderilmeye başlandı. Mesajların içeriği de aynen şöyle: “Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sigortalıların ehliyetleri geçersiz hale gelecek ve ‘geçerliliğini yitirmiş sürücü belgesi’ statüsünde olacaktır. Bu durumda yer alan kasko sigortasına sahip sigortalıların, yaşanacak hasar durumlarında, hasarları sigorta şirketlerinden ödenmeyecektir. Trafik sigortası olanların ise herhangi bir hasar durumunda karşı tarafa ödenen hasar, sigortalılara, sigorta şirketlerince rücu edilecektir.”

Haberin Devamı

Peki, bu 1.8 milyon sürücü ne yapacak? Biran önce eski tip ehliyetlerini yenisi ile değiştirecekler ki, gerek kaskodan gerekse trafik sigortasından dolayı sigorta şirketleri ile başları ağrımasın.