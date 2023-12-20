Doğum ve askerlik borçlanmasını 2024’e ertelemeyin

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İster memur, isten işçi, ister Bağ-Kurlu olsun tüm çalışanlar, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini sonradan borçlanarak, yani hizmet borçlanması yaparak, ödeyebiliyor. Böylece çalışanlar, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekebiliyor ve erken emekli olabiliyor. Bu kapsamda da çalışan kadınlar doğum borçlanması, erkekler askerlik borçlanması, yurtdışında çalışanlar yurtdışında geçen hizmetlerini borçlanabiliyorlar.





ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENİYOR

Borçlanma tutarları da asgari ücrete göre belirleniyor ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artıyor. Nitekim 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret senede iki kere belirlendiği için borçlanma tutarları da senede iki kere arttı.

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Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar; asgari ücretin yüzde 32’si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32’sinin 7.5 katı. Çalışanlar bu rakamlar arasında kendi belirledikleri tutar üzerinden borçlanabilir. Kadın çalışanlar bir çocuk için 720 gün, iki çocuk için 1.440 gün, üç çocuk için 2.160 gün üzerinden borçlanabiliyor. Askerlik borçlanması ise en fazla askerlik süresi kadar yani, 540 gün yapılabiliyor.

2023 yılsonuna kadar borçlanmaya konu asgari ücret brüt 13.414 lira, net 11.402 TL. Buna göre en düşük borçlanma tutarı için günlük 143 TL, aylık da 4 bin 292 TL; en yüksek borçlanma tutarı için de günlük 1.073 TL, aylık 32.193 bin TL ödenecek.

BUGÜN İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

2023 sonuna kadar doğum borçlanması yapacak olanlar; en düşük borçlanma tutarı üzerinden hesaplandığında; bir çocuk için 720 gün üzerinden 102 bin 960 TL, iki çocuk için 1.440 gün üzerinden 205 bin 920 TL, üç çocuk için 2.160 gün üzerinde 308 bin 880 TL ödeyecek. En yüksek borçlanma tutarı olan günlük 1.073 lira üzerinden borçlanma yapılmak istenirse; bir çocuk için 772 bin 560 TL, iki çocuk için 1 milyon 545 bin TL ve üç çocuk için 2 milyon 317 bin TL ödenecek.

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Askerlik borçlanması yapmak isteyenler ise 12 ay askerlik yapmışsa, bunun tamamını en düşük borçlanma tutarı olan günlük 143 TL üzerinden borçlanırsa; 51 bin 480 TL ödeyecek. Eğer 18 ay askerlik yapılmışsa 77 bin 220 TL ödenecek. Askerlik borçlanması en yüksek tutardan, yani 1.073 TL üzerinden yapılırsa da 12 ay için 386 bin 280 TL, 18 ay için 576 bin 420 TL ödenecek.

3 MİLYON TL’YE KADAR ÇIKACAK

Buraya kadarki borçlanma için ödenecek tutarlar, yılsonuna kadar geçerli. 2024 başında asgari ücrete yapılacak zamla tüm borçlanma tutarları da ciddi oranda artacak. Yüzde 50’lik artışa göre yeni yılda asgari ücret brüt 20.121 TL’ye, net 17.104 TL’ye çıkacak demektir. Buna göre en düşük borçlanma tutarı günlük 214 TL’ye, aylık da 6 bin 420 TL olacak. En yüksek borçlanma tutarı ise günlük 1.609 TL, aylık 48.270 bin TL olacak.

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Buna göre borçlanmayı gelecek yıla erteleyip de doğum borçlanması yapacak olanlar; en düşük borçlanma tutarı üzerinden hesaplandığında; bir çocuk için 720 gün üzerinden 154 bin TL, iki çocuk için 1.440 gün üzerinden 308 bin 160 TL, üç çocuk için 2.160 gün üzerinde 462 bin 240 TL ödeyecek. En yüksek borçlanma tutarı olan günlük 1.073 lira üzerinden borçlanma yapılmak istenirse; bir çocuk için 1 milyon 158 bin TL, iki çocuk için 2 milyon 317 bin TL ve üç çocuk için 3 milyon 475 bin TL ödenecek.

Yeni senede askerlik borçlanması yapmak isteyenler ise 12 ay askerlik yapmışsa, bunun tamamını en düşük borçlanma tutarı olan günlük 214 TL üzerinden borçlanırsa 77 bin TL ödeyecek. Eğer 18 ay askerlik yapılmışsa 115 bin 560 TL ödenecek. Askerlik borçlanması en yüksek tutardan, yani 1.609 TL üzerinden yapılırsa da 12 ay için 579 bin 240 TL, 18 ay için 868 bin 860 TL ödenecek.

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Görüldüğü üzere borçlanmasını bu sene sonuna kadar yapmayıp gelecek seneye erteleyenler ciddi rakamlar ödemek durumunda kalacak.