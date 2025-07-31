Doğum destekleri bugün ödeniyor, kimler yararlanacak?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1.7 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı. Bu da şu anlama geliyor ki, 4 aylık sürede yeni doğum yardımından 220 bin 268 anne yararlanmış.

DESTEK SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Peki, yeni destek sisteminden kimler, nasıl yararlanacak ve nasıl başvurulacak? Doğum yardımı son 10 yıldır uygulanıyordu, ancak hem kapsamı dardı hem de ödenen tutarlar düşüktü. Şöyle ki, 2015 yılının Mayıs ayından sonra gerçekleşen doğumlar için birinci çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, üçüncü çocuğa da 600 TL olmak üzere, bir defaya mahsus ödeme yapılıyordu. Bu yılın mart ayında ise doğum yardımında köklü değişikliğe gidildi ve yeni uygulama nisan ayında başladı.

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ÇOCUK BAŞINA 5 BİN TL

Yeni uygulama, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan çocukları kapsayacak, bu tarihten önce doğan çocuklar için yeni destekten yararlanılamayacak. Bu çerçevede, ilk çocuk için bir seferliğine anneye 5 bin TL doğum yardımı ödenecek. İkinci çocuk için anneye her ay, aylık olarak 1.500 TL ödenecek. Üçüncü çocuk için her ay, anneye aylık 5.000 TL ödenecek. Dördüncü ve sonraki çocuklar için her ay anneye çocuk başına 5.000 TL doğum yardımı ödenecek.

Örnekle anlatmak gerekirse; 1 Ocak 2025 tarihinden sonra 3 çocuğu olan anneye, öncelikle ilk çocuk için 5.000 TL ödenecek. Ardından ikinci çocuk için 1.500 TL, üçüncü çocuk için de 5.000 TL olmak üzere toplam 11.500 TL yardım desteği verilecek. Bu destek, çocuklar 5 yaşına gelene kadar her ay 6.500 TL olarak devam edecek. Bu kapsamda, 3 çocuklu bir anneye, çocukları 5 yaşına gelene kadar toplam 395 bin TL ödeme yapılmış olacak. İki çocuklu anneye ise ödenecek tutar 95 bin TL’yi bulacak.

ŞARTLAR NELER?

Şunu belirteyim, yeni düzenleme ile doğum yardımları için herhangi bir kriter veya şart aranmıyor; koşulları yerine getiren her anne bu yardımdan yararlanabiliyor. Yardım ödemeleri ise annelerin hesaplarına yatırılıyor. Doğum yardımı çocuklar 5 yaşını doldurana kadar devam ediyor.

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Destekten yararlanmak için birkaç gerekli şart var; onlara da değineyim. Birincisi, anne veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor. Anneler başvuruları e-Devlet üzerinden yapabilecek. Bu kapsamda kimlik paylaşım sistemi üzerinden ilk çocuk için doğum tarihinden sonraki 12 ay içinde, diğer çocuklar için 5 yaşını tamamlayıncaya kadar başvuru yapılabilecek. Başvurular en geç 15 gün içinde sonuçlandırılıyor. Gerekli şartlar uygunsa doğum yardımı ödemesi başlıyor. Evlat edilen çocuklar için de destekten yararlanılabiliyor.