Cumhurbaşkanlığı Programına girdi 2025’te tamamlayıcı sağlığa geçiliyor

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Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, kişilere alternatif bir sağlık güvencesi sağlanması ve sağlık hizmet sunumundaki kapasitenin etkin kullanımı için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek. Tamamlayıcı sağlık sigortasının yaygınlaştırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları 2025’te tamamlanacak.

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir, kısaca değineyim. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin ayakta ve yatarak tedavilerde talep edeceği her türlü fark ücretini karşılayan, özel sağlık sigortası. Örneğin, sağlık sorunu nedeniyle SGK anlaşmalı özel hastaneye gittiniz –ki, bugün hemen hemen tüm özel hastanelerin SGK ile anlaşması mevcut- hastane 5 bin lira fatura çıkardı; SGK bunun 2 bin lirasını SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) kapsamında karşıladı, üzeri 3 bin lirayı ise tamamlayıcı sağlık sigortası hastaneye ödüyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmek için mutlaka sosyal güvenlik şemsiyesi altında olunması gerekiyor. Bugün 5 milyona yakın kişi tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanıyor. Sigortanın ortalama fiyatları ise yıllık 12.500 ila 18.000 lira arasında değişiyor. Tabi, kişinin yaşına, bulunduğu ile göre bu fiyatlar farklılaşıyor.

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SGK’NIN SAĞLIK GİDERİ 1.2 TRİLYON TL

2025 yılında; hem devletin üzerindeki sağlık yükünü hafifletmek hem vatandaşların beklemeden kaliteli sağlık hizmeti almasını sağlamak hem sağlık hizmeti sunumundaki kapasiteyi etkin kullanmak (şehir hastaneleri gibi) için tamamlayıcı sağlık sigortası devlet tarafından teşvik edilecek. Peki, böyle bir uygulamaya ihtiyaç var mı? Hem de çok var. Malum, bugün, 85 milyonun tamamı Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanıyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz, SGK’nın, sağlık harcamaları her geçen yıl artıyor. Mesela, SGK’nın sağlık harcaması 2023 yılında yüzde 95 artarak 553 milyar TL’ye çıktı. 2024 yılında sağlık harcamalarının 980 milyar TL olacağı tahmin ediliyor. 2025 yılında ise bu rakam 1.2 trilyon TL’ye çıkacak. Yani, devletin sağlık harcamaları her geçen yıl katlanarak artıyor. Vatandaşın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği adı altında hastanelere ödediği tutar arttıkça devletin sağlık gideri yükseliyor, vatandaşın cebinden ödediği fark ücreti de artıyor.

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NASIL BİR SİSTEM KURGULANACAK?

Bu yüzden tamamlayıcı sağlık sigortasına ihtiyaç var. Dünyada da böyle; tamamlayıcı sağlık, kamunun sunduğu genel sağlık sigortasının sürdürülebilirliğine katkı sağlayan ikinci bir sağlık sigortası olarak görülüyor. Fransa’da, özel sektör çalışanları işverenleri tarafından tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına alınıyor. Ha keza Almanya’da da durum benzer. Hollanda’da, nüfusun yüzde 80’e yakını tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında yer alan tamamlayıcı sağlıkta, nasıl bir model kurgulanacak? Sistem zaten var ve kusursuz işliyor. Sadece desteklenmesi gerekiyor. Burada da masada iki farklı model var. Birincisi, çalışanın ödeyeceği tamamlayıcı sağlık primine devletin destek olması. Nasıl ki, BES’te yüzde 30 devlet katkısı var, sağlıkta da ödenecek prime devlet katkı yapacak. İkincisi ise devletin, işverenin, çalışanın katkıda bulunacağı bir tamamlayıcı sağlık sigortası modeli kurgulanması. Bu modeller arasında işveren ve çalışanlardan yapılan sağlık prim kesintisinin bir kısmının tamamlayıcı sağlık sistemine aktarılması da masadaki alternatiflerden.