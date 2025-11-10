Çöken binanın zararını sigorta karşılar mı?

Haberin Devamı

Durduk yerde kolonlar çatlıyor, binalar tedbir amaçlı boşaltılıyor, bina sakinleri evlerine bile giremiyor. Biraz araştırdım, sene başından bu yana 35’e yakın bina, 237 konut boşaltılmış. Bunlar tespit edebildiklerim. Sadece Kocaeli’nde, çöken bina nedeniyle civardaki 27 işyeri, 16 bina, 72 bağımsız bina boşaltıldı. Bu konutların bir kısmının DASK kapsamında zorunlu deprem sigortası, bir kısmının ise konut paket sigortaları bulunuyor. Haliyle konut sahipleri, sigortadan faydalanıp faydalanamayacağını merak ediyor. Son bir haftadır okuyuculardan gelen sorular çerçevesinde merak edilenlere açıklık getireyim.

1. Çöken binanın hasarını DASK’tan alabilir miyim?

Eğer deprem nedeniyle yıkıldıysa ve zorunlu deprem sigortası varsa; DASK hasarınızı öder. Örneğin, Kocaeli’nde çöken 7 katlı binanın zemine bağlı olarak yıkıldığı tespit edildi. Bu durumda DASK herhangi bir ödeme yapmaz. Ancak Kocaeli’ndeki binanın çökme nedeni, birkaç gün önce Sındırgı’daki 6.1 büyüklüğündeki depremin etkisinden olduğu tespit edilseydi, DASK hasarı öderdi. Özetle, DASK, sadece deprem kaynaklı zararları karşılar.

2. Konut sigortam var, çöken binanın hasarını DASK ödemezse konut sigortası öder mi?

Sigorta şirketlerinin sattığı konut paket sigortaları başta yangın olmak üzere, deprem, sel, su baskını, yer kayması, fırtına, taşıt çarpması gibi risklere karşı teminat sunuyor. Kocaeli’ndeki gibi binanın zemininden dolayı veya durduk yere çökmesi halinde DASK’ta olduğu gibi sigorta zararınızı karşılamaz. Binanın durduk yere değil de yer kaymasından dolayı çöktüğü tespit edilirse ve konut sigortası içinde yer kayması teminatı da varsa (tüm konut paket poliçelerde var) sigorta şirketi o zaman zararınızı karşılar.

3. Binamız boşaltıldı, eşyalarımızı bile alamıyoruz, otellere yerleştirildik, devlet kira yardımı yapacak. DASK ve konut sigortası var. Sigortalardan yararlanabilir miyiz?

DASK’ınız da olsa, konut sigortanız da olsa, eşya sigortanız da olsa sigortadan yararlanamazsınız. Sigortadan hasar alabilmeniz için bir riskin gerçekleşmesi gerekiyor. Binalar, tedbir amaçlı boşaltılıyor. Boşaltılan binalardan karot örneği alındıktan sonra riskli değilse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konutlarda oturulmasına izin verecek.

4. Kendiliğinden çöken veya tedbir amaçlı boşaltılan konutların DASK ve konut sigortası olanlar ne yapacak?

Bina kendiliğinden çökmüşse veya kolonları çatlamış ve oturulmasına izin verilmiyorsa ya da bina tedbir amaçlı boşaltılıp riskli ilan edilmişse; zorunlu deprem sigortası için DASK’a, konut sigortası için de sigortayı yapan şirkete başvuracaksınız, ödediğiniz primler, iptal ettiğiniz tarih itibariyle (geriye dönük değil) size iade edilecek. Tedbir amaçlı boşaltılıp da yapılan incelemelerde binanın riskli olmadığı tespit edilirse sigortalarınız aynen devam edecek, iptal etmenize gerek yok.

5. Binamızın yanındaki inşaat bizim binaya zarar verdi, binamızda çatlaklar oluştu. Aynı zamanda istinat duvarı da çöktü alt kattaki konut hasar gördü. Sigorta zararımızı karşılar mı?

Hem DASK hem de konut sigortası zararı karşılamaz. Yanınızdaki veya civardaki inşaatı yapanların inşaat sigortası varsa zararınızı onların sigortası karşılar. Aynı şekilde yandaki inşaatta çalışan kepçe gibi iş makinelerinin vereceği zarar da inşaat sigortasından karşılanır. Eğer binanızın yanında süren inşaatın sigortası yoksa –ki, genelde bu tür küçük inşaatlarda sigorta yapılmıyor çünkü zorunlu değil- hukuk yoluyla yandaki inşaatın müteahhidinden zararınızı talep edeceksiniz.

6. Binamız, riskli alanda DASK ve konut sigortası yaptırabilir miyiz?

Yaptıramazsınız. DASK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile entegre çalışıyor; dolayısıyla binada yapısal hasar varsa, riskli binaysa DASK ve konut paket poliçesi yapılmıyor. Yapılmasına da sistem izin vermiyor. Ancak binada güçlendirme yapılmışsa ve bu da sisteme girmişse tüm sigortalar yapılıyor.