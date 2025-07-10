Çalışanların alacağı kıdem tazminatı yeniden belirlendi

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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Haklar Genelgesi’ni yayımladı ve 2025’in Temmuz-Aralık döneminde işçilere ödenecek kıdem tazminatı belli oldu. Çalışanların, kıdem tazminatının üst sınırı 53 bin 919 TL olarak açıklandı. Yılın ilk yarısında ise kıdem tazminatının tavanı 46 bin 655 TL olarak belirlenmişti. Buna göre tazminat tutarı, yüzde 15.57 artmış oldu.

Çalışan, işyerinde bir yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor. Erkekler askerlik, kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatını alabiliyor. Çalışan emekliliğe hak kazandığında da kıdem tazminatını alıyor. Bu şartların dışında çalışan kendi isteği ile işten ayrılırsa kıdem tazminatı alamıyor; tazminatı alabilmesi için işveren tarafından işten çıkarılması gerekiyor.

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KİMLER TAZMİNAT ALABİLİR?

Ancak çalışma süresini ve prim gün sayısını tamamlayıp da yaştan dolayı emekli olamayanlar için kıdem tazminatında istisnai bir uygulama var. İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999’dan önce olanlar 15 çalışma yılını doldurup, 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladıklarında kendi istekleri ile kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilirler.

Bunun dışında, ilk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olanlar, 25 yıl çalışıp 4 bin 500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilir veya çalışma yılına bakılmaksınız 7 bin prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alıp işten ayrılabilirler. İlk sigortalı olduğu tarih 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2015 arasında olanlar da her yıl için 100 prim gün eklenmek kaydıyla 4600 ile 5300 arasında prim günü doldurduklarında kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyorlar. Bu saydığım şartları yerine getirenler, SGK’dan ‘kıdem tazminatı esas yazısı’ alıp, bunu da işverene sunduklarında kıdem tazminatını alıp, işten ayrılabilirler.

TAZMİNAT TAVANI NE DEMEK?

Gelelim, kıdem tazminatının nasıl hesaplandığına? Çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden tazminat ödeniyor. Giydirilmiş ücret; ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemelerin dahil olduğu ücret anlamına geliyor. Kıdem tazminatı bu ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücret ile çalışma yılının çarpımı sonucu toplam kıdem tazminatı belirleniyor.

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Burada da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere açıkladığı kıdem tazminatı tavanı devreye giriyor. Çalışana ödenecek tazminat tutarı bu tavanın üzerine çıkamıyor.

2025’in ikinci dönemi için belirlenen tavan, 53 bin 919 TL. Çalışan ne kadar yüksek maaş alırsa alsın, işveren tazminat hesabını yeni açıklanan 53 bin 919 TL üzerinden hesaplayıp, ödeyecek. Örneğin, çalışanın brüt maaşı 70 bin liraysa ve işyerinde 10 yıldır çalışıyorsa işveren, çalışana 700 bin TL değil, 539 bin190 TL ödeyecek.