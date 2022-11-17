Çalışanlara 8 bin lira doğalgaz ve elektrik desteği

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Kanun; işverenler tarafından çalışanlara ödenen yemek bedelinin çalışanların banka hesabına nakit yatırılmasından 65 yaş aylığı ve evde bakım alacaklarının silinmesine, pandemi döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinde fazla ödemelerin geri alınmayacağına yönelik birçok düzenlemeyi içeriyor.

Bunlardan bir tanesi de ilk kez uygulanacak olan çalışana elektrik ve ısınma desteği. 9 Kasım’da yürürlüğe giren düzenleme ile işverenler, çalışanlara aylık 1000 TL, toplamda da 8.000 TL doğalgaz, ısınma ve elektrik desteği verebilecek. 9 Kasım’da başlayan destek, 2023’ün Haziran ayına sonuna kadar sürecek. Peki, bu destekten kimler, nasıl yararlanacak?

HAZİRAN’A KADAR SÜRECEK

Yeni düzenleme ile kasım ayından itibaren 2023’ün Haziran sonuna kadar işverenlerce çalışanlara yapılacak 1.000 TL’ye kadar olan elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri hem gelir vergisinden muaf olacak hem de bu ödemeler sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak. Bu sayede çalışanına elektrik ve ısınma desteği veren işverenler vergi ve sosyal güvenlik primi açısından teşvik edilmiş olacak.

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İşverenlerin çalışanlara elektrik veya ısınma yardımı yapması mecburi değil. Ancak elektrik, doğalgaz, ısınma desteğinin verilmesi halinde ücret olarak vergilendiriliyor ve sigorta primine tabi tutuluyor. Bu nedenle de çoğunluk işveren, çalışanına bu desteği veremiyor. Düzenleme ile işverenler çalışanına bu destekleri verebilecek. ‘9 Kasım tarihinden itibaren tüm işverenler çalışanlarına ısınma ve elektik desteği vermek zorunda mı kalacak?’ diye sorarsanız; hayır, zorunluluk yok, isteyen işveren bu desteği verir ve vergi, sosyal güvenlik teşviğinden yararlanır, isteyen vermez.

KİMLER YARARLANACAK?

Gelelim, bu desteğin nasıl verileceğine. İşveren aylık 1.000 liraya kadar çalışanına elektrik ve ısınma gideri altında ödeme yapabilecek. Bu tutara kadar da ödemeler gelir vergisinden muaf olacak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim kesintisine tabi tutulmayacak. Bu tutarın aşılması halinde ise aşan kısım gelir vergisi ve sigorta prime tabi olacak. Böylece işverenlerin, 2022’nin Kasım ayından 2023’ün Haziran sonuna kadar aylık 1.000 lira üzerinden toplam 8.000 lira çalışana vereceği destek, gelir vergisi ve sigorta primine tabi olmayacak. İşverenin bu ödemeyi, çalışanın aylık ücretine ilave olarak vermesi gerekiyor. Ücretin üzerine 1.000 lira ek ödeme şeklinde yapılması gerekiyor. Elektrik ve ısınma desteğinden özel sektör işyerleri yararlanacak.

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Peki, uygulama nasıl olacak? Düne kadar çalışanına, elektrik ve ısınma gideri altında ödeme yapan işverenler; 1.000 liraya kadarki ödemelerden 178 lira gelir vergisi, 454 lira da sigorta primi olmak üzere toplamda 633 lira ödemek durumunda kalıyorlardı. Yeni düzenleme sonrası artık gelir vergisi ve sigorta primi ödenmeyeceğinden 633 lira çalışanın maaşına eklenecek. İşverenden de bu 1.000 lira üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak.