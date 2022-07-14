Çalışanın tazminatı yüzde 41.69 arttı

Haberin Devamı

Kıdem tazminatının tavanı yüzde 41.69 artarak 15.371 lira oldu. Çalışanların alacakları kıdem tazminatının tavanı, yani üst sınırı, her yılın ocak-temmuz ve temmuz-aralık dönemlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı Sosyal Haklar Genelgesi ile belirleniyor. 2022 yılının temmuz-aralık için belirlenen kıdem tazminatı tavanı da 15.371,40 lira olarak açıklandı. 2022’nin ocak-haziran döneminde ise tazminat tavanı 10.848 lira olarak uygulanıyordu. Böylece tazminat tavanı 2022 ikinci yarısında yüzde 41.69 artırılmış oldu. Yeni tazminata göre, işçi statüsünde çalışanların kıdem tazminatı hesaplanırken, işveren tavan ücreti olan 15.371 lira üzerinden hesaplayacak.

Haberin Devamı

BİR YIL ÇALIŞMA ŞARTI

Kimler kıdem tazminatı alabiliyor? Öncelikle, çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor. Çalışan işyerinde bir yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bir yıldan az çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor. Çalışan emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor. Çalışan emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurduğunda yaşı beklemeden kıdem tazminatına hak kazanıyor. Hazır yeri gelmişken bu konuyu biraz daha açayım.

İŞTEN AYRILANA TAZMİNAT

İlk kez sigortalı olduğu tarih, 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 yılı doldurup, 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladıklarında kıdem tazminatı alıp, kendi istekleri ile işten ayrılabiliyorlar. Farklı işyerlerinde, farklı sürelerde çalışılsa dahi toplam çalışma süresinin 15 yıl, 3 bin 600 prim günün doldurulması tazminat almak için yeterli. Tazminat, son işyerinde ne kadar süreyle çalışılmışsa o süre üzerinden hesaplanıyor. İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında olanlar ya 25 yıl çalışıp, 4 bin 500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksınız 7 bin prim günü doldurduklarında işyerinden kıdem tazminatı alıp, işten ayrılabilirler. İlk sigortalı olduğu tarih Mayıs 2008 ve sonrası olanlar da 5 bin 400 prim günü doldurmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar.

Haberin Devamı

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Peki, kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? İşçiye, çalışılan her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor. Giydirilmiş ücretin içine; ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ödemeler giriyor. Yani, kıdem tazminatı net ücret üzerinden değil giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücret ile çalışılan yılın çarpımı sonucu toplam kıdem tazminatına ulaşılıyor. Örneğin, yeni açıklanan asgari ücret 6 bin 471 lira. Asgari ücretli bir çalışan, işyerinde 10 yıldır çalışıyorsa 64.710 lira tazminat alacak. Kıdem tazminatından binde 7.59’luk damga vergisi kesinti yapılıyor. Yeni kıdem tazminatına göre, çalışan ne kadar yüksek maaş alırsa alsın, tazminat hesabı 15.371 lira üzerinden yapılacak. Örneğin, çalışanın giydirilmiş ücreti 20 bin lira olsa da işveren tazminatı 15.371 lira üzerinden hesaplayıp, ödeyecek. Çalışan işyerinde 10 yıldır çalışıyorsa ve aylık da giydirilmiş ücreti 20 bin liraysa; çalışan işten ayrıldığında tazminat olarak 200 bin lira değil, 153.710 lira alabilecek.