Çalışanın primini 14 yıl devlet karşılayacak... Yeni istihdam destekleri uygulamaya girdi

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YENİ Yatırım Teşvik Sistemi, Cumhurbaşkanı Kararı olarak, 30 Mayıs’ta, Resmi Gazete’de yayımlanarak, uygulamaya girdi. Yeni teşvik sistemi ile yatırım yapacaklara çok ciddi sosyal güvenlik destekleri sağlanıyor. Öyle ki, yatırım yapıp, istihdam sağlayanların çalışanlarının SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl devlet karşılayacak. Peki, kimler teşvikten yararlanacak, hangi bölgelerde yatırım yapanlar sosyal güvenlik desteklerinden yararlanacak?

Önce, yeni teşvik sisteminden kısaca bahsedeyim, sonra SGK prim desteklerine değineyim. Nitekim yeni sistem ile yatırımlarda genel teşvik sistemi sonlandırılıyor. Yatırım Teşvik Sistemi ile Türkiye 6 bölgeye ayrılıyor. 1. bölgede; Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla illeri bulunuyor. 2. bölgede; Aydın, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya, Tekirdağ, Yalova illeri yer alıyor. 3. bölge; Adana, Bilecik, Burdur, Düzce, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kütahya, Nevşehir, Rize, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak illerini kapsıyor. 4. bölge; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Çorum, Elazığ, Erzincan, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Sivas illeri kapsıyor. 5. bölge Bartın, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat illerinden; 6. bölge ise Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van illerinden oluşuyor.

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ASGARİ ÜCRET KADAR DESTEK

Yatırımların bu bölgeler ve bu illerde yapılması gerekiyor. Yatırım Teşvik Sistemi’nde hangi alanlarda yatırım yapılacağı da belirlendi. Tarımdan madenciliğe, imalat sanayinden ulaştırmaya, turizmden sağlığa 12 sektör, 87 iş kolu belirlendi.

İşte bu illerde ve bu alanlarda yatırım yapanlar –ki, içlerinde 6 Şubat depremlerinden etkilenen 65 ilçe de bulunuyor- yoğun istihdam teşviklerinden yararlanacak. İstihdam teşviki iki bölüm halinde uygulanacak. Birincisi, sigorta primi işveren hissesi desteği, ikincisi ise sigorta primi desteği. Bu kapsamda Yatırım Teşvik Sistemi kapsamına giren yatırımlarda çalışanlar için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete denk gelen kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak.

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6. BÖLGEYE AYRICALIK TANINDI

Eğer bu yatırım 6. bölgedeki illerdeyse asgari ücretin tamamı kadar, diğer bölgelerdeki illerde ise asgari ücretin yarısı kadar sigorta primi işveren hissesi desteği verilecek. Gemi inşa yatırımlarında ise geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete denk gelen kısmı yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak.

SGK, prim desteğinin süresi de Yatırım Teşvik Sisteminde belirlendi. Buna göre de 2. bölge için 1 yıl, 3. bölge için 2 yıl, 4. bölge için 4 yıl, 5. bölge için 8 yıl sigorta prim desteği sağlanacak. Eğer, yatırım 6. bölgedeki illerdeyse o zaman SGK prim desteği 12 yıl sürecek.

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SANAYİ BAKANLIĞI KARŞILAYACAK

Yeni Yatırım Teşvik Sisteminde 6. bölge için istisnai bir durum da tanınmış. Bu bölgedeki illerde işveren tarafından SGK’ya ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 10 yıl süreyle işveren adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanabilecek. Bir ayrıcalık daha var; bu bölgedeki organize sanayi bölgelerinde çalışanların SGK primi işveren payları 14 yıl, çalışan payları da 10 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak. Sigorta prim desteğinden yararlanabilmek için işverenlerin, çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde SGK’ya vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarın ödenmiş olması yeterli.