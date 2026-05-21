Çalışana verilen yemek ücreti değişti

Cevap: İşverenin çalışana verdiği yemek ücretinde yeni düzenleme yapıldı, 18 Nisan tarihli Resmi Gazete’de de yayımlandı. Yeni düzenleme ile işverence işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı, prime esas kazanca tabi tutulmayacak. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. İşverenlerce sigortalılara işyerinde veya müştemilatında kendi imkânlarıyla yemek hizmeti verilmesi veya yemek hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerden satın alınıp işyerinde veya müştemilatında sigortalılara verilmesi durumunda yemek bedelinin tamamından prim alınmayacak. Yemek hizmetinin sigortalılara verilen nakit para veya yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi araçlarla sağlanması halinde, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 TL’sine kadar olan kısmı, prime esas kazanca tabi tutulmayacak. Vergi istisnasına tabi yemek bedeli tutarı 2026 yılında yeniden değerleme oranı kadar artırılarak günlük 300 liraya çıkarılmıştı. Şimdi de yeni düzenleme ile işverenin çalışanına verdiği yemek bedelinin prime esas kazançtan istisna edilecek günlük tutarı da 300 TL’ye çıkarıldı. SGK’nın yeni düzenlemesi 17 Nisan tarihinde uygulamaya girdiğinden işverenler bu tarihe kadar olan sürede günlük yemek istisna bedelini 158 TL üzerinden, 17 Nisan tarihinden sonra ise 300 TL üzerinden hesaplayacak.

Bağ-Kur’lunun prim günü 7.200’e ne zaman indirilecek?

Soru: 7 bin 200 Bağ-Kur-SGK eşitlemesi haziran ayına kadar yasalaşır mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın öyle bir beyanı vardı. Zeynel A.

Cevap: Bağ-Kur’daki 9 bin gün prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi için çalışma başladı. Yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur’lularla, SSK’lıların primleri eşitlenecek. Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kur’lu kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilecek. Böylece Bağ-Kur’lular, 1.800 gün daha az prim ödeyip, 5 yıl daha erken emekliliğe hak kazanacaklar. Yapılacak düzenlemenin Bağ-Kur’lulara EYT yolunu açıp açmayacağı ise henüz net değil. Düzenleme bunu kapsarsa, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların bugünkü şartlarda 9 bin prim günü beklemelerine gerek kalmayacak, 7 bin 200 prim günü dolduran Bağ-Kur’lu, EYT’den emekli olabilecek. Ancak yeni düzenleme, küçük esnaf dediğimiz; berber, bakkal gibi yanında 10-15 kişi çalıştıran küçük esnafı kapsayacak bir düzenleme olacak. Düzenlemenin haziran ayına yetişmesi zor görünüyor.

Sağlık Kurulu onayı ile engellilikten emekli olabilirsiniz

Soru: Bağ-Kur’luyum, kendi adıma işyerim var. Hâlâ çalışmaktayım. Küçük yaşta çocuk felci geçirdim. Arkadaşımdan engelli emeklilik diye bir sistemin olduğunu öğrendim. 22 yıldır Bağ-Kur primi ödüyorum. Hastaneden yüzde 42 sürekli engelli raporu aldım. Bağ-Kur il müdürlüğüne başvuru yaptım. Engelli emeklilikten faydalanamayacağımı söylediler. Emekli olabiliyor muyum? Doğru yolu gösterir misiniz? Muhammed Mehdi D.

Cevap: Engelli emekliliği konusunda yeni düzenleme yapıldı. Yeni düzenleme ile kişiler, SGK sağlık kurulları tarafından verilen rapor kapsamında engellilik derecesine göre emekli olabilecekler. Engellilik derecesinin şartları ise yüzde 40-49, yüzde 50-59 ve yüzde 60 ve üzerine göre değişiyor. Engel türüne ve engellilik derecesine göre SGK sağlık kurulunun onayı çerçevesinde emekli olunabiliyor. Buna göre de 2008’den önce sigortası olanlar, yasa çıktıktan sonra SGK sağlık kurullarından engellilik raporu alacaklar, çalışma gücü kaybı raporuna göre de sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayanlar emekliliğe hak kazanacak ve emekli aylığı (yaşlılık aylığı) alabilecekler. İlk defa Ekim 2008’den önce sigortalı olup Ocak 2025’ten sonra emeklilik talebinde bulunan ve yaşlılık aylığı bağlanacak olan sigortalılar, çalışma gücü kayıp oranına göre emekliliğe hak kazanacaklar. Engelliliğin ortaya çıkmasından, yetkili hastanelere veya hakem hastanelere sevk edilmeleri ve alınan raporların değerlendirilme-sine, engellilik derecesinin belir-

lenmesi, kontrol muayenesine tabi tutulanları dahil tüm uygulama ve işlemler SGK tarafından yürütülecek. Bu kapsamda SGK’ya başvurmanız ve sağlık kurulu onayı almanız gerekiyor.