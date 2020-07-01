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Noyan Doğan

Noyan Doğan

noyandogan@hurriyet.com.tr

Çalışana koronavirüs destekleri uzatıldı

1 Temmuz 2020

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kısa çalışma ödeneği 1 Ağustos’a, ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen 1.177 liralık nakdi ücret desteği de 17 Ağustos’a kadar uzatıldı. Yeni kararla işverenler, bir ay daha çalışanları işten çıkaramayacak.

Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışanları ve işverenleri desteklemek amacıyla uygulamaya sokulan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinin süresi uzatıldı. Ayrıca, işten çıkarma yasağı da ötelendi. Peki, süre uzatımından kimler, nasıl yararlanacak?

Önce kısa çalışma ödeneğinden başlayayım. Mart ayında yapılan düzenleme ile kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırıldı ve koronavirüsten etkilenen tüm işverenlerin çalışanları adına kısa çalışma ödeneğine başvurmasına imkan tanındı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi de 30 Haziran olarak belirlendi. Geçen süre içinde 3.5 milyondan fazla çalışan için kısa çalışma ödeneğine başvuruldu ve toplam da İşsizlik Fonu’ndan 10.5 milyar liraya yakın ödeme yapıldı.

1 AĞUSTOS’A UZATILDI

1 Haziran’da normalleşme sürecine geçildiği ve işyerleri açıldığı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işverenler de faaliyete geçtiği için uygulamaya sokulması planlanan İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında kısa çalışma ödeneği de değişecek, normalleşme desteğine dönüşecekti. Özetle, 30 Haziran’da son bulacak kısa çalışma ödeneği uzatılmayacaktı ancak farklılaştırılarak normalleşme desteği halini alacaktı. Ancak pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin bir ay uzatılacağını açıkladı ve karar da dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kısa çalışma ödeneği aynı şartlarda 1 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Koronavirüs nedeniyle kısa çalışma ödeneğine başvuran işyerleri, hem yeni başvuru yapmaya gerek olmadan hem de İŞKUR tarafından uygunluk tespitine girmeden ödenekten bir ay daha yararlanabilecek. Aynı çalışanlar için ve aynı şartlarda yararlanacak. Daha önce kısa çalışmadan yararlanan ancak süresi biten işyerleri de 1 Temmuz itibariyle bir ay daha kısa çalışma ödeneği alabilecek.

1.177 LİRA DESTEĞE DEVAM

Yeni kararla bir aylık süre uzatımı; yine nisan ayında koronavirüs önlemleri kapsamında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve işsizlik maaşından yararlanmayanlara verilen aylık 1.177 lira nakdi ücret desteği alanları da kapsıyor. Ücretsiz izin nakdi ücret desteği 17 Nisan ile 17 Temmuz süresini kapsıyordu. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile bu süre bir ay daha uzatıldı. Böylece nakdi ücret desteği süresi 17 Ağustos tarihine kadar uzamış oldu.

Bir süre uzatımı da işverene, işçi çıkarma yasağına yönelik geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan düzenleme ile işverene, çalışanı işten çıkarma yasağı getirilmişti. Buna göre de her türlü iş veya hizmet sözleşmesi 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemiyor, aynı şekilde çalışan da 3 ay boyunca işten ayrılamıyordu. İşte bu süre de bir ay daha uzatıldı.

5 MİLYON ÇALIŞANIN MERAKI GİDERİLDİ

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlana Cumhurbaşkanlığı kararı ile 5 milyon çalışanı ilgilendiren önemli bir düzenleme daha yapıldı. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlananların en çok merak ettiği konu, ödenekten yararlanma sürelerinin işsizlik maaşından düşülüp, düşülmeyeceği. Aslında kısa çalışma ödeneği de, nakdi ücret desteği de işsizlik maaşı süresinden düşülüyor. Ancak bu konuda yetki Cumhurbaşkanlığı’na aitti. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çalışanların sorusuna cevap geldi. Koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmeyecek. Böylece, kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izin desteği bittiğinde, işveren çalışanı işten çıkartırsa, işsizlik maaşından tam olarak yararlanılabilecek.

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