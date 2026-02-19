Bunlardan birini yaptıysanız emekliliğiniz iptal edilir

Haberin Devamı

Birkaç gündür okuyuculardan, “SGK inceleme başlatmış, emekli olanların emeklilikleri iptal ediliyormuş, emeklilerin evlerine mektuplar gönderiliyormuş, emeklilerden yasal yollardan emekli olduklarına yönelik ispat isteniyormuş, bizim de emekliliğimiz iptal olur mu, SGK kimlerin emekliliğini iptal ediyor?” gibi çokça soru alıyorum. Kimi okuyucular da, “Neden bu konuya değinmiyorsun?” diye eleştiride bulunuyor.

“Neler oluyor, benim kaçırdığım bir şeyler mi var?” diye inceledim; gördüm ki, son birkaç gündür, sosyal medya üzerinden panik havası estiriliyor. Doğru, SGK çok sıkı denetimler yapıyor. Doğru, birilerinin emekliliği iptal ediliyor. Doğru, SGK, şüpheli bulduğu durumlar tespit ederse, inceleme başlatıyor. Ama bu durum yeni değil. Yıllardır süregelen bir uygulama. Şu kadarını söyleyeyim: SGK, hemen hemen her yıl 100 bine yakın kişinin emekliliğini iptal ediyor, suç duyurusunda bulunuyor, bu kişiler hakkında davalar açılıyor. Hemen hemen her yıl da bu konu ısıtılıp ısıtılıp gündeme getiriliyor. Madem okuyucular endişeli ve merak ediyor, konuya değineyim:

SGK’NIN RADARINA TAKILAN DURUMLAR

SGK, son yıllarda sahte sigortalılıkla ciddi şekilde mücadele ediyor. Sahte sigortalıları, sahte sigortalılıkla emekli olanları ya da sahte sigortalılıkla devletten sağlık hizmeti alanları bir şekilde tespit ediyor. Kimlerin hem sigortalılığı hem de emekliliği iptal ediliyor? Daha doğrusu hangi durumların sahte sigortalılık sayıldığını ve SGK’nın radarına takıldığını madde madde sıralayayım.

* En çok başvurulan yöntem, prim gün sayısı emeklilik için yetmeyenlerin, çalışmadığı halde bir tanıdığının şirketinde kendini sigortalı göstermesi. Bu durumda SGK’ya ödenmesi gereken primleri kişiler, şirket sahibine ödüyor, o da gidip SGK’ya prim olarak yatırıyor. Böyle 3 yıl, 5 yıl, hatta daha fazla kendini sigortalı gösteren var. Hatta SGK duruma uyanmasın diye bu kişilere şirket sahipleri tarafından asgari ücret tutarı bile yatırılıyor.



PARAVAN VE SAHTE ŞİRKETLERE DİKKAT!

* Kişileri sigortalı göstermek ve emekli etmek için kurulmuş paravan ya da sahte şirketler var. Bunlar; gerçekte ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı halde, işyeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla, çoğu kez gerçekte var olmayan adresler beyan edilerek sadece sahte sigortalı bildirmek amacıyla işyeri dosyası tescil edilen yerler. Bu şirketler belirli ücret karşılığı kişileri sigortalı gösteriyor. Bazı kişiler bu şirketleri bilerek kendini sigortalı gösteriyor ama bazıları da bilmeden bu tuzağa düşebiliyor.

* Kimileri, hamilelik döneminde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek ve doğum öncesi ile sonrasında iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak için bir yerde kendini çalışıyor gösteriyor.

* Kimileri de Bağ-Kurlu olup da daha yüksek emekli maaşı alabilmek için kendini başka şirkette SSK’lı gösteriyor.

* Protez giderlerini SGK’dan alabilmek için kendini sigortalı gösterenler de var.

EMEKLİLİK İPTALİ NE DEMEK?



Bu yollardan birine başvurduysanız, sahte sigortalısınızdır ve sigortalılığınız iptal olur, emekliliğiniz de yanar. 2025 rakamları henüz açıklanmadı ama mesela 2024 yılında 2 binden fazla sahte işyeri, 97 bin sahte sigortalı tespit edildi ve gereken yasal işlem yapıldı. Son 5 senede ise 650 binin üzerinde sahte sigortalı tespit edildi.

Peki, SGK, tespit ettiğinde ne yapıyor? Kişinin sigortalılık ve prim günleri iptal ediliyor, ödenen primler iade edilmiyor. Emekli olunmuşsa, aylık kesiliyor, emeklilik iptal ediliyor, ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. Sahte sigortalılık süresince hem kendi hem de yakınları adına ödenen tüm sağlık giderleri geri isteniyor. Sahte sigortalı için hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunuluyor. Sigortalı kişiye ödenen iş göremezlik aylıkları, emzirme ödenekleri, protez giderleri faiziyle birlikte geri alınıyor. Kişiyi sahte sigortalı olarak gösteren işveren ciddi tutarlarda ceza ödüyor, sahte sigortalı emekli aylıklarını, sağlık giderlerini ödeyemezse işverenden talep ediliyor, sahtecilik yaptığı için hapis cezası ile yargılanıyor.