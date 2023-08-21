Borsadaki ralli BES’e yaradı

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Borsada yaşanan ralli BES’e de yansıdı, tasarruflarını hisse fonlarında değerlendirenler rekor seviyede getiri elde etti. Sene başından bu yana Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) getirisi, yüzde 46.21 olurken, aynı dönemdeki yüzde 31.14’lük enflasyon ile mukayese edildiğinde BES katılımcıları birikimlerine enflasyonun 15 puan üzerinde getiri sağladı. Faizli fonların getirisi yüzde 45.93 olurken, faizsiz fonlar ise yüzde 47.25 getiri sağladı. Böylece; birikimlerini faizsiz fonlarda değerlendirmeyi tercih edenler enflasyonun 16.1 puan üzerinde, faizli fonlarda değerlendirmeyi tercih edenler ise enflasyonun 14 puan üzerinde getiri sağlamış oldu.

DOLAR, HİSSE, FAİZİ GERİDE BIRAKTI

Sene başından bu yana diğer yatırım araçlarının getirilerine bakıldığında ise birikimlerini mevduatta değerlendirmeyi tercih edenler yüzde 13.25, altında değerlendirmeyi tercih edenler yüzde 52.68, dolarda değerlendirmeyi tercih edenler yüzde 44.76, BIST-100’de değerlendirmeyi tercih edenler ise yüzde 39 getiri elde ettiler. Buna göre sene başından bu yana BES’in getirisi; altın, dolar, hisse ve mevduatın çok üzerinde olurken, bir tek altının gerisinde kaldığı görüldü.

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ENFLASYONUN 30 KATI GETİRİ

Buraya kadar anlattıkları BES’teki ortalama getiriler. Yani, tüm emeklilik fonlarının ortalaması hesaplandığında sene başından bu yana BES’teki getiri yüzde 46.21 oldu. Emeklilik fonları bazında incelendiğinde ise ortaya farklı bir tablo çıkıyor. Sene başından bu yana en yüksek getiriyi hisse fonları sağladı. Birikimlerini hisse fonlarında değerlendirmeyi tercih edenler yüzde 58.2 getiri sağladı ki, bu enflasyonun 27 puan üzerinde getiri anlamına geliyor. Örneğin, temmuz ayının başında fon tercihini değiştirip, hisse fonlarını tercih edenlerin; bir buçuk ayda tasarrufları yüzde 38.8 arttı. Aynı dönemde yani, bir buçuk aylık yüzde 9.49’luk enflasyon ile mukayese edildiğinde ise enflasyonun neredeyse 30 katı getiri sağlanmış oldu.

YATIRIMLAR BES’E GELİYOR

Emeklilik fonlarında en yüksek getiriyi sağlayan bir başka fon ise ‘Değişken-Agresif’ fonlar oldu. Nedir, Değişken-Agresif fon? Tasarruflarını değerlendirmede fon tercihinde bulunmak yerine portföy yöneticilerine bırakan ve piyasa koşullarına göre de yatırım enstrümanlarının tamamına veya bir kısmına yatırım yapmak için kurulmuş fonlar. Sene başından bu yana Değişken-Agresif fonların getirisi ise yüzde 54.4 oldu ve bu fonları tercih edenler enflasyonun 23 puan üzerinde getiri sağladı. Sene başından bu yana benzer getiri altın fonlarında da yaşandı. Birikimlerini altın fonunda değerlendirmeyi tercih edenlerin sene başından bu yana birikimleri yüzde 52.8 arttı.

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BES’te son dönemde önemli bir gelişme daha yaşandı ve getirilerin yüksek olması nedeniyle sistem, tasarruf aracının yanı sıra yatırım enstrümanı haline de geldi. Peki, bu ne demek? Devlet katkısı, yüksek getiri ve profesyonel fon yönetiminden yararlanmak için BES’e toplu para yatıranların sayısı her geçen gün artıyor. Bugün için sisteme yatırılan paraların yüzde 25’i toplu para olarak yatırılır hale geldi.