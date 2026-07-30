BÃ¶lgesel asgari Ã¼cret uygulanabilir mi?

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BÃ¶lgesel asgari Ã¼cret tartÄ±ÅŸmasÄ± yeni deÄŸil. Her yÄ±l bir ÅŸekilde Ä±sÄ±tÄ±lÄ±p Ä±sÄ±tÄ±lÄ±p gÃ¼ndeme getiriliyor. Åžunu belirteyim, bu konuda, hem kamu tarafÄ± hem de kimi Ã¼niversiteler geÃ§miÅŸ yÄ±llarda uygulanabilirliÄŸini anlamak iÃ§in araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±, ancak rafa kalktÄ±. AraÅŸtÄ±rmanÄ±n amacÄ± da istihdamÄ±n artÄ±rÄ±lÄ±p artÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±na yÃ¶nelikti. Yani, ortada yeni bir araÅŸtÄ±rma veya Ã§alÄ±ÅŸma yok.Â

Nedir bÃ¶lgesel asgari Ã¼cret? Ã–zetle; Ä°stanbul gibi geÃ§im masraflarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde Ã§alÄ±ÅŸanlara daha yÃ¼ksek asgari Ã¼cret Ã¶denmesi, geÃ§im ÅŸartlarÄ±nÄ±n nispeten daha uygun olduÄŸu illerde daha dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cret Ã¶denmesi anlamÄ±na geliyor. GeÃ§miÅŸte de uygulandÄ±. Hatta sektÃ¶rel Ã¼cret uygulamasÄ± da yapÄ±ldÄ±. 1951, 1967, 1969, 1973 yÄ±llarÄ±nda hem bÃ¶lgesel asgari Ã¼cret hem de sanayi sektÃ¶rÃ¼ne, tarÄ±mda Ã§alÄ±ÅŸanlara yÃ¶nelik sektÃ¶rel Ã¼cret uygulamalarÄ± yapÄ±ldÄ±. Mesela o yÄ±llarda Ä°stanbulâ€™da Ã¶denen asgari Ã¼cret ile Hakkari, MuÅŸ gibi illerde uygulanan Ã¼cret arasÄ±nda Ä°stanbulâ€™da Ã§alÄ±ÅŸanlar lehine yÃ¼zde 25 fark vardÄ±. Hatta kimi illerde bu fark yÃ¼zde 50â€™lere kadar Ã§Ä±kÄ±yordu. Ancak bu uygulamalarÄ±n eÅŸitlik ilkesine aykÄ±rÄ± olduÄŸu tespit edildi, genel ve tek asgari Ã¼cret uygulamasÄ±na geÃ§ildi.

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50 YIL ARADAN SONDA YÄ°NE AYNI TARTIÅžMAÂ

Åžimdi aradan 50 yÄ±lÄ±n Ã¼zerinde zaman geÃ§miÅŸ yine bÃ¶lgesel asgari Ã¼cret tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. TartÄ±ÅŸalÄ±m; tartÄ±ÅŸmakta bir beis yok ama gerÃ§ekÃ§i ve verilere dayalÄ± tartÄ±ÅŸalÄ±m. AltÄ±nÄ± Ã§izeyim, bÃ¶lgesel asgari Ã¼cret uygulansÄ±n demiyorum, tartÄ±ÅŸalÄ±m diyorum. Mesela, 2010â€™lu yÄ±llarda, dÃ¶nemin KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± istihdamÄ± ve iÅŸgÃ¼cÃ¼ne katÄ±lÄ±mÄ± artÄ±rmak iÃ§in araÅŸtÄ±rma yaptÄ±; sonuÃ§ta istihdama katkÄ±sÄ± olmayacaÄŸÄ±na, geÃ§im durumunu olumsuz etkileyeceÄŸine kanaat getirdi, rafa kaldÄ±rdÄ±.

BÃ¶lgesel asgari Ã¼cret dÃ¼nyada da uygulanÄ±yor. Genelde eyalet sistemi olan Ã¼lkelerde eyaletler ve kentler arasÄ±nda farklÄ± Ã¼cret uygulamasÄ± var. Keza Portekiz, Ã‡in, Japonya gibi Ã¼lkelerde de uygulanÄ±yor. Ancak saydÄ±ÄŸÄ±m bu Ã¼lkelerde hem asgari Ã¼cret uygulamasÄ± hem de bu Ã¼lkelerde sosyal gÃ¼venlik sistemi bizdekinden Ã§ok farklÄ±. Bizde asgari Ã¼cret temel Ã¼cret haline gelmiÅŸ durumda, sosyal gÃ¼venlik sistemimizde saÄŸlÄ±ktan emekliliÄŸe kadar tamamlayÄ±cÄ± sistemler olmadan alternatifsiz tek sistem halinde.

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SOSYAL GÃœVENLÄ°KTE SORUN YARATIRÂ

Peki, bÃ¶lgesel asgari Ã¼cret uygulamasÄ±nÄ±n ne sakÄ±ncalarÄ± var? BÃ¶yle bir uygulamaya geÃ§ilebilmesi bazÄ± parametrelere baÄŸlÄ±. Nedir bunlar? Bir kere TÃ¼rkiyeâ€™yi bÃ¶lgelere ayÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. Kimileri buna bÃ¶lgesel teÅŸviklere gÃ¶re bu ayrÄ±m yapÄ±labilir diyecektir ama o iÅŸ Ã¶yle olmuyor. Asgari Ã¼cretin kiÅŸi baÅŸÄ±na milli gelire oranÄ±, bÃ¶lgelere ve illere gÃ¶re satÄ±n alma gÃ¼cÃ¼, bÃ¶lgedeki kira, ulaÅŸÄ±m, gÄ±da gibi teme giderlerin seviyesi gibi birÃ§ok kritere gÃ¶re asgari Ã¼cret belirlenmeli ki, bu Ã§ok zor. Belki 50-60 yÄ±l Ã¶nce kolaydÄ± ama ÅŸimdi imkansÄ±z.

Ä°kincisi, bÃ¶lgesel asgari Ã¼creti belirlerken, odaÄŸa Ä°stanbulâ€™u alÄ±p, yÃ¼ksek asgari Ã¼cret belirleyip, diÄŸer bÃ¶lge ve illerde de buna gÃ¶re daha dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cret belirlenecekse; bunun bir anlamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gibi faydasÄ± da olmaz. Daha da Ã¶nemlisi bÃ¶lgesel asgari Ã¼cret, sosyal gÃ¼venlik sisteminde ciddi sorun yaratÄ±r. DÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼crette dÃ¼ÅŸÃ¼k prim alÄ±nmasÄ±, SGKâ€™nÄ±n gelirlerinin azalmasÄ± ve emeklilik dÃ¶neminde dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼crete gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼k emekli maaÅŸÄ± gibi kavram ortaya Ã§Ä±karÄ±r. Daha aÃ§Ä±k bir anlatÄ±mla, bÃ¶lgesel asgari Ã¼cret, ileride bÃ¶lgesel emekli maaÅŸÄ± yaratÄ±r.

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Ä°ÅžVEREN Ã‡ALIÅžACAK ELEMAN BULAMAZ

Bir diÄŸer Ã¶nemli husus, bÃ¶lgesel asgari Ã¼cret, ÅŸehirlerarasÄ± gÃ¶Ã§Ã¼ artÄ±rÄ±r. Yani, dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cretin uygulandÄ±ÄŸÄ± illerden, Ä°stanbul gibi yÃ¼ksek Ã¼cret uygulanan illere gÃ¶Ã§ artar. BÃ¶lgesel asgari Ã¼cret uygulanÄ±rsa doÄŸu illerine iÅŸverenlerin yatÄ±rÄ±mlarÄ± artar bu da iÅŸgÃ¼cÃ¼ne katÄ±lÄ±ma katkÄ± saÄŸlar gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce varsa; aÃ§Ä±kÃ§a bu bir iÅŸe yaramaz. BÃ¶lgesel teÅŸvik uygulamasÄ±nda bile yaramadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. AyrÄ±ca, yÃ¼ksek Ã¼cretin Ã¶dendiÄŸi illere gÃ¶Ã§ nedeniyle, asgari Ã¼cretin dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu illerde iÅŸveren Ã§alÄ±ÅŸacak eleman bulmakta bile zorlanabilir.

BelirttiÄŸim gibi, bÃ¶lgesel asgari Ã¼creti tartÄ±ÅŸalÄ±m ama yukarÄ±da saydÄ±ÄŸÄ±m parametreleri ve yaratacaÄŸÄ± olumsuz sonuÃ§larÄ± da deÄŸerlendirerek tartÄ±ÅŸalÄ±m.

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